Над 160 нобелисти: Името на Русия е опетнено за десетилетия

Дмитрий Муратов е единият от двамата носители на Нобеловата награда за мир за 2021г.

Поне 163-ма носители на Нобелови награди през последните десетилетия (от 1975 г. насам) разпространиха открито писмо по повод инвазията на Русия срещу Украйна. Предлагаме ви текста, който бе разпространен и от "Новая газета", чийто главен редактор Дмитрий Муратов стана нобелист за мир за 2021 г.

Нобеловата лекция на Муратов може да прочетете и гледате тук.

Отвореното писмо на руски творци срещу войната може да прочетете тук.

Словото пред Европарламента на президента Володимир Зеленски може да прочетете тук.

Долуподписаните Нобелови лауреати изразяваме подкрепата си за украинския народ и свободната и независима държава Украйна пред лицето на руската агресия.

Точно както нацистка Германия нападна Полша през 1939 г. (използвайки подобни трикове и фалшиви провокации) и Съветския съюз през 1941 г., правителството на Руската федерация под ръководството на президента Путин предприе неоправдана военна агресия - това си е чиста война - срещу съседната държава Украйна. Тук внимателно подбираме думите си, защото не вярваме, че руският народ играе роля в тази агресия.

Заедно осъждаме тези военни действия и отричането от президента Путин на самата легитимност на съществуването на Украйна.

Винаги има мирен начин за разрешаване на спорове. Руската инвазия грубо нарушава Устава на ООН, който гласи, че "всички членове се въздържат в международните отношения от заплахата или използването на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава". Той игнорира Будапещенския меморандум от 1994 г., който ангажира Русия и други страни да зачитат суверенитета, независимостта и съществуващите граници на Украйна.

Руските опасения за сигурността могат да получат отговор съгласно Устава на ООН, Акта от Хелзинки от 1975 г. и Парижката харта от 1990 г.

Започването на война, както направиха президентът Путин и неговите привърженици, е грешен, кървав и непродуктивен път към бъдещето.

Руското нахлуване опетни международната репутация на Русия за десетилетия напред. То ще се превърне в пречка за икономическото ѝ развитие и източник на трудности за хората. Наложените санкции ще ограничат свободата на движение на талантливи и трудолюбиви руснаци по света. Защо сега да се издига стена между Русия и света?

Вече са загинали стотици украински военни, руски военни и украински цивилни, включително деца. Толкова е тъжно и толкова ненужно. Ние се обединихме около този призив, за да призовем руското правителство да прекрати инвазията в Украйна и да изтегли войските си от Украйна.

Ние уважаваме мира и силата на украинците. С вас сме. Нашите сърца са със семействата и приятелите на тези украинци и руснаци, които вече са загинали или са били ранени. Нека настъпи мир в нашия красив свят.

Преводът и заглавието са на "Дневник".

