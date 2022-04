Твърде много неща не са наред с призива на бизнеса и Нинова да се плаща за газа в рубли

© Reuters

Водещите организации на работодателите в България и министърът на икономиката Корнелия Нинова повтарят, че Европейската комисия е казала, че няма никакъв проблем с това да се приеме наложената от руския президент Владимир Путин схема за плащане на доставения руски природен газ в рубли. Както и че и други държави от ЕС вече го правели. Поради това те призовават правителството да продължи преговорите с "Газпром" за довършване на действащия и за нов дългосрочен договор.

Твърде много неща не са наред в тази позиция.

Никоя държава от ЕС не е приела официално, че ще плаща в рубли, макар да има съобщения, че някои търговци са открили - но още не използват - сметка в рубли в "Газпромбанк". Унгарският външен министър каза, че страната му ще го направи, но Европейската комисия заяви в края на седмицата, че не е уведомена от нито една от 27-те страни членки, че нейни компании започват да плащат по схемата "газ срещу рубли". Твърденията, че Германия, Австрия, Италия или Словакия го били направили, са медийни предположения и неправилно поднесена информация, които след това бяха опровергани.

На 2 май, понеделник, ще има извънредна среща на енергийните министри от ЕС по тази тема във Франция, на която се очаква допълнително изясняване възможно ли е все пак да се плаща по схемата на Путин без да се нарушават санкциите (България и Полша вече казаха, че не контактуват с "Газпром" по въпроса, няма да плащат в рубли и не се интересуват от нов договор с Русия).

На практика българските бизнесмени с подкрепата на министъра на икономиката призовават държавата да плаща на Русия публични средства, включително от техните фирми, при изключително висок финансов риск с тях да се извършва дейност, нерегламентирана в договор и представляваща към момента нарушение на санкциите на ЕС и САЩ, както и да приеме механизъм, едностранно повишаващ плащанията, независимо от цената на газа. Нинова потвърди, че не познава подробностите по договора с "Газпром".

Ето няколко аргумента защо това е така:

В договора между "Булгаргаз" и "Газпром" би трябвало - защото това е стандартно правило - да е записано изрично кога, къде и в каква валута се плаща за газа. Едностранното налагане от руска страна на условие да се плаща в рубли не е вписано като анекс със съгласието на двете страни, а просто бе обявено на 1 април като едномесечно предизвестие. България има всички основания да не изпълнява нещо, което не е вписано в договора.

Спирането на доставките е едностранно нарушение, по което България може да се обърне към арбитражния съд в Стокхолм, където обикновено се решават подобни спорове и да поиска обезщетение за сегашното нарушение и нанесени икономически и финансови щети и вреди. Процедурата често продължава години наред и през това време действат досегашните параметри на договорите.

Теоретично погледнато, "Газпром" може да се позове на форсмажорна ситуация, коята е принудила компанията да направи този ход. Независещи от нея обстоятелства, каквито са финансовите и валутни санкции на Запада, би могло да изглеждат такива. Но досега нито "Газпром", нито "Булгаргаз" не са обявили да има подобно позоваване в писмото, което са получили.

Каква е схемата, наложена от Путин

С Указ 172 от 31 март руският президент нареди плащанията да стават само през една конкретна банка - "Газпромбанк", която не е обект на най-строгите санкции. По негово нареждане банката открива - без съгласието на купувача на газ - две сметки. Едната е валутна за приемане на плащанията, както е досега. Втората е в рубли, от която се прави превод на "Газпром". Между двете сметки "Газпромбанк" прави превалутиране като продава чуждестранната валута (в нашия случай, депозираните от "Булгаргаз") на валутната борса в Москва според действащия курс и захранва сметката на "Булгаргаз" в рубли.

Проблемите само тук са няколко.

"Газпром" вече признава за осъществено плащането, чак когато си получи рублите, а досега това ставаше при плащането на валутата от клиента в Европа

Купувачът на руски газ няма контрол над това какво прави "Газпромбанк" с парите му между сметките във валута и в рубли, кога захранва сметката в рубли и кога ги превежда на "Газпром", т.е. от банката зависи кога (по руското правило) е приключило плащането за газа

"Газпромбанк" е обект на санкции от ЕС (Регулации 833/2014 и 269/2014) и САЩ още от 2014 г. (които са затягани след това) и операцията по плащането трябва да се извърши в точно определен срок и вид

В операцията по превалутиране в рубли участва Банк России - централната банка на Русия - която е под санкции

В търговски отношения, ясно описани в договор, се въвличат и правителството на Русия и специална комисия, която случай по случай дава позволение за изключение от формата на плащанията

Обяснявайки необходимостта да получава преводи в рубли, Путин каза, че ако се продължи плащане в долари и евро, може "напълно да се очаква" приходите да се окажат блокирани. Т.е. клиентът да е превел плащането, но "Газпром" да няма достъп до парите за своята стока. Само че Европейската комисия изрично посочи, че плащанията за газ в договорената валута не са нарушение на санкциите. Освен това България предплаща газа, за разлика от други държави, които го правят "по фактура", след като са получили конкретни обеми. В този случай рискът остава у българската страна - да предплати, но без контрол над приключването на процедурата, и така българските средства да се окажат блокирани в "Газпромбанк" за стока, която не пристига, защото руснаците претендират, че още не е платена.

Какво разясни Европейската комисия

Такова е и предупреждението на Европейската комисия от 21 април, на което се позовават работодателските организации.

То бе потвърдено в четвъртък на редовния брифинг на Комисията в Брюксел, на който бе казано, че нови инструкции по този въпрос няма да има. Същото казаха за "Ройтерс" и високопоставени служители от ЕС, като след това все пак бе добавено, че някои допълнителни правни съвети ще бъдат дадени на 2 май, но те няма да променят духа на вече заетата позиция.

В обяснението на Комисията е казано, че Указ 172 от 31 март на Путин противоречи на санкциите на ЕС от 2014 г. насам, защото "въвежда нова процедура за плащане, в която депозирането на евро или долари в сметката на доставчика вече не е достатъчно, за да се смята, че са изпълнени задълженията по договора".

"Този процес, който е изцяло в ръцете на руските власти, позволява също така Русия да включи в този процес Централната банка на страната чрез няколко транзакции, свързани с управлението на активите и резервите на Централната банка, а това е забранено съгласно санкциите на ЕС. Понеже процесът на превалутиране може да отнеме неизвестно колко време, през което чуждестранната валута е изцяло в ръцете на руските власти и Централната банка, това може да бъде смятано за кредит от страна на компании от ЕС".

А ето и отговора на въпроса възможно ли е все пак да се плаща по схемата на Путин без да се влиза в конфликт с правото на ЕС:

"Да, това изглежда възможно. Компаниите от ЕС могат да поискат от руските си контрагенти да изпълнят договорните си задължения по същия начин, който действаше преди президентския указ, т.е. като си плащат в евро и долари. Указът от 31 март не замества изрично процеса на плащания, съответстващ на рестриктивните мерки на ЕС. Но процедурата за дерогации (изключения - бел.ред.) от изискванията на указа все още не е ясна."

Могат ли компаниите от ЕС да превеждат евро в определена сметка на "Газпромбанк", ако преди това едновременно са направили декларация, че задълженията им приключват с конкретно този превод?

"Да, компаниите от ЕС могат да направят ясна декларация, че възнамеряват да изпълнят задълженията си съгласно съществуващите договори и да смятат за изпълнени задълженията си по плащанията в евро или долари в съответствие със съществуващите договори така, както е било преди приемането на Указа [на Путин]. Съветваме да се потърси потвърждение от руска страна, че тази процедура е възможна съгласно правилата на Указа", отговаря Европейската комисия.

Проблемът с потвърждението

Именно това "потвърждение" от руска страна е проблемът. Москва настоява да се изпълнява схемата на Путин и не прави изключение, с което да признае, че за нея плащането е осъществено с превода във валутната сметка. Т.е. Русия изисква от клиентите си в ЕС да нарушат санкциите на ЕС.

"Не можем да приемем компаниите да бъдат задължавани да отворят втора сметка и между двете сметки сумите в евро да са изцяло в ръцете на руските власти и на руската централна банка, а плащането да се смята за приключило, когато е обърнато в рубли. Това е абсолютно ясно заобикаляне на санкциите", каза за "Ройтерс" високопоставен представител на ЕС.

"Доколкото знаем, Полша и България са се придържали към установената система за плащане", казва един от източниците на агенцията. Двете страни не са откривали нови сметки в "Газпромбанк", както поиска Путин, а са използвали записаното в договора. Затова и българското плащане в "Газпромбанк" беше върнато - понеже не е припозната откритата на името на "Булгаргаз" сметка в рубли и банката няма къде да преведе евро вноската след превалутиране.

Почти всички (97%) от договорите за доставки на газ в ЕС са в евро или долари.

Има още един проблем - в превалутирането, т.е. транзакция на валутен обмен при размяната на депозитите между "Газпромбанк" и централната банка на Русия.

Но "Газпромбанк" може да наложи такса на европейския вносител комисиона за операцията по превалутирането. Обикновено тези такси са изключително ниски, но тъй като вероятно пазарът за рубли е изключително неликвиден, "Газпромбанк" може да поиска доста солена комисиона и фактически да повиши цената, плащана за газа", "Тъй като цената на газа е фиксирана в евро, обменният курс, при който еврото се разменя за рубли, не би трябвало да има значение.Обикновено тези такси са изключително ниски, но тъй като вероятно пазарът за рубли е изключително неликвиден, "Газпромбанк" може да поиска доста солена комисиона и фактически да повиши цената, плащана за газа", обясни икономическият институт "Брьогел".

А повишаването на цената по този начин изглежда като нарушаване условията на договора с "Газпром".

"Така всичко се оказва инструмент за определяне на цената в ръцете на руската държава (непряка индикация, че това може да се случи, е че таксите на руската ВТБ банк за транзакции рубли/долар за частни клиенти, която преди войната беше около 4%, сега е три пъти по-висока", се казва в анализа на "Брьогел", разпространен преди разясненията на Европейската комисия от 21 април.

Някои факти за "Газпромбанк"

"Газпромбанк", контролирана от руската държава, е извън новите санкции на Запада и все още има достъп до Swift системата за международни разплащания. Но тя вече е обект на ограничения след анексирането на Крим. На 31 юли 2014 г. ЕС забрани с нея да се извършват за срок, по-голям от 90 дни, всякакви преки и косвени покупки и продажби, брокерски или други услуги за емитиране или за операции с финансови книжа или инструменти за валутните пазари. Същото направиха САЩ - забраниха на американски кредитори да участват в средносрочно и дългосрочно финансиране на "Газпромбанк". След нахлуването на Русия в Украйна срокът за такива операции бе свит драстично - до 14 дни.

Това е специална банка, създадена за финансовите нужди на "Газпром", който е един от най-големите износители на природен газ в света, припомня "Уолстрийт джърнъл". Тя е жизнено важна част от газовата търговия, но и обслужва някои от най-приближените на Путин и има свидетелства, че е замесена в пране на пари, допълва изданието. През 2016 г. бе публикувано голямото изтичане на данни за офшорни сметки и фирми, известно като "Досиетата от Панама" (Panama Papers), включващо информация и за "Газпромбанк". Две години по-късно в Швейцария финансовият регулатор забрани на местното ѝ поделение да привлича нови заможни клиенти, след като установи, че банката не проверява адекватно своите клиенти и преводите им.

Един от известните случаи е с Кирил Шамалов, (вече) бивш зет на Путин, син на близък и стар негов приятел и бивш юрист в "Газпромбанк", когото тя финансира през 2014 г. за купуването на 17% дял от петролната компания "Сибур". Това го превърна на 32 години в най-младият милиардер на Русия според сп. "Форбс". После той продаде дела си и по данни на списанието от миналата година богатството му се оценява на 800 млн. долара. САЩ го санкционираха през 2018 г., а след инвазията в Украйна - и Вликобритания.

"Газпромбанк" има кореспондентски връзки с такива имена като JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG, Bank of New York Mellon Corp. и Commerzbank AG. Според Карл Стайнбауър, консултант по въпросите на санкциите, това означава, че банката може да бъде използвана като вид портал правене на бизнес от руснаци и с руснаци. "Да оставиш в момента някои банки извън санкциите означава да позволиш движение на средства, но и отворени канали за други плащания, които не са желателни. Ако видите случаите с Иран и Венецуела, ще видите как банките станаха майстори в създаването на подставени компании и сложни схеми за преводи, така че да не можеш да разбереш кои са крайните бенефециенти", допълва партньорът в правната кантора Winston & Strawn във Вашингтон.