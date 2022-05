U2 направи импровизиран концерт с украински войници в метрото в Киев

© Reuters

Музиканти от ирландската рокбанда U2 направиха изненадващо изпълнение в станция на метрото в украинската столица Киев, използвана като бомбоубежище, предаде ДПА.

Фронтменът Боно и китаристът Дейв "Едж" Евънс изпълниха някои от най-големите хитове на групата. Класиката Stand By Me бе адаптирана в "Stand by Ukraine" (Застани до Украйна). Тя бе изпълнена заедно с украински войник от украинската рок група "Antitila", която спря дейност в началото на войната, за да се включат в армията.

"Президентът Зеленски ни покани да посвирим в Киев в знак на солидарност с украинския народ и именно това направихме", се казва в официалния акаунт в "Туитър" на групата.

"Вашият президент предвожда в момента света за каузата на свободата. Вие, народът на Украйна, се биете не просто за вашата свобода, а за всички нас, които обичаме свободата". Това заяви на публиката Боно от импровизираната сцена.