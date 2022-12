Санкциите не я спират: Русия си набавя западни технологии и през страна от ЕС

През март тази година в корпоративния регистър на Турция се появи нова фирма. Azu International Ltd Sti описва себе си като търговец на едро на ИТ продукти и седмица по-късно започва да доставя компютърни части от САЩ в Русия.

Бизнесът върви оживено към онзи момент, показват регистрите на руските митници. Съединените щати и ЕС наскоро са ограничили продажбите на чувствителни технологии за Русия поради нейната инвазия в Украйна на 24 февруари, а много западни технологични компании спряха всички сделки с Москва.

Azu International, на която турският бизнесмен Гьоктюрк Агваз е един от основателите, се намесила, за да помогне за запълването на празнината в доставките. През следващите седем месеца компанията е изнесла компоненти на стойност най-малко 20 млн. долара в Русия, включително чипове от американски производители, според руските митнически документи.

Бързо развиващият се бизнес на Azu International не се появява от нищото, показва репортаж на "Ройтерс": Агваз управлява търговец на едро на ИТ продукти в Германия, наречен Smart Impex GmbH. Преди инвазията руски митнически документи показват, че германската компания е изпращала американски и други продукти на московски клиент, който наскоро е внесъл стоки от Azu International.

От офиса си близо до Кьолн през октомври, където е направена връзка с него, Агваз казва на "Ройтерс", че Smart Impex е спряла износа за Русия, за да се съобрази с търговските ограничения на ЕС, но продава в Турция, страна извън ЕС, която не прилага повечето от санкциите на Запада срещу Москва. "Не можем да изнасяме за Русия, не можем да продаваме на Русия и затова продаваме само на Турция", каза той. Попитан за продажбите на Azu International в Русия, отговаря: "Това е наша бизнес тайна".

Входът на истанбулски офис на Azu International.

След като "Ройтерс" се свърза с него отново малко преди публикацията, Агваз каза, че германската Smart Impex "спазва всички ограничения за износ и забрани на производителите" и "не е заобиколила западните санкции срещу Русия". Но допълва, че не може да отговаря на въпроси относно Azu International. Турските корпоративни документи показват, че той е продал своя дял от 50% в истанбулската компания на 30 ноември на другия съосновател - Хюма Гюлюм Улусан. Тя не беше открита за коментар.

Входът на сградата, където е офисът на Azu International.

Azu International е пример за това как каналите за доставка за Русия остават отворени въпреки западните ограничения за износ и забраните на производителите.

Компютърни и други електронни компоненти за най-малко 2.6 млрд. долара са влезли в Русия през седемте месеца до 31 октомври, показват руски митнически документи. Най-малко 777 млн. долара от тези продукти са произведени от западни фирми, чиито чипове са открити в руски оръжейни системи: американската Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc. и германската Infineon AG.