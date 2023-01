"Дайте ни танкове": Зеленски направо се обърна към Германия, тя засега не казва "да"

© Reuters Украинският президент Володимир Зеленски и американският министър на отбраната Лойд Остин

Украинският президент Володимир Зеленски използва и трибуната на германската обществена телевизия, за да поиска направо от Германия танкове "Леопард" малко преди обръщението си на срещата на съюзниците в базата "Рамщайн".

Това стана не само по видеовръзка със западните представители в базата, но и в интервю по обществената телевизия, преди разговорите да започнат. Плановете на Запада бяха критикувани и от Русия с предупреждението, че подобни доставки на танкове ще струват скъпо на Украйна.

По-късно германският министър на отбраната Борис Писториус попари надеждите на Зеленски, като заяви, че засега не е взето подобно решение.

Форматът "Рамщайн", който събира близо 50 държави - съюзници, бе създаден след началото на войната, за да се помага за координация на западната помощ. Костеливият орех за повечето участници днес е позицията на Германия, чието одобрение е нужно, за да бъдат изнесени танкове от желаещите да ги доставят на Украйна. Германският канцлер Олаф Шолц е под силен натиск, но засега промяна на мнението не е съобщавана. Заговори се дори за различия между него и Писториус, който допусна, че въпросът може да се реши в близките дни.

В обръщението на американския министър на отбраната Лойд Остин обаче също не се чу позиция в подкрепа на предоставяне на американските танкове "Ейбрамс", за които Вашингтон бе предупредил, че най-вероятно няма да влязат в новия пакет помощи от Съединените щати. Остин каза, че моментът е решаващ за Украйна, и напомни за ракетния удар по украинския град Днипро, причинил смъртта на 48 души.

Има ли шанс Украйна срещу Русия: днес всичко зависи от един човек

"Танкове, танкове ни трябват. Това оръжие ни трябва на фронта. Какво повече да кажа. Мунициите ни също са малко", каза Зеленски пред телевизия А Ер Де. По-късно в обръщението си пред страните от "Рамщайн" спомена и нуждата от американски самолети F-16, които Нидерландия допусна, че може да предаде, ако получи такава молба.

Ако имате танкове "Леопард", дайте ни ги. Не ние атакуваме, ако някой се притеснява за това. Тези танкове "Леопард" няма да преминат през Русия. Отбраняваме се. Володимир Зеленски, президент на Украйна

Пред министрите от "Рамщайн" Зеленски заяви и че "Русия иска силата да унищожава държави" и че "Кремъл трябва да загуби". По думите му времето Москва да бъде спряна намалява. "Войната, започната от Русия, не позволява забавяния", каза той. Последва игра на думи, с която на английски обясни, че стотици път "благодаря" не е същото като "стотици танкове" ("Hundreds of thank yous are not hundreds of tanks). По думите му съюзниците не бива да се впускат в спорове колко точно танка да се доставят; нужно е да се окаже принципна подкрепа.

Върховният представител на Европейския съюз във външната политика Жозеп Борел заяви, че някои европейски държави са готови да предадат на Украйна танкове, и изрази надежда, че днес ще се вземе нужното решение. Говорителят на полското външно министерство Лукаш Ясина каза, че правителството му е "шокирано" от колебанието на Германия, ден след като премиерът Матеуш Моравецки допусна, че Варшава може да наруши правилата и да предаде танковете без разрешение.

© Reuters Германският канцлер Олаф Шолц с украинския президент Володимир Зеленски

От Кремъл междувременно дойде уверението, че западни танкове няма да са от съществено значение на терен в хода на войната. Прессекретарят на президента Владимир Путин Дмитрий Песков обвини западните съюзници на Украйна, че се придържат към "драматичната заблуда" за възможна победа на Киев на бойното поле.

"Не бива да се надценява значението на подобни запаси откъм възможността им да променят нещо. Това ще създаде проблеми за Украйна, но няма да промени с нищо напредъка на руската страна по пътя ѝ към постигането на целите."