Роджър Уотърс каза пред ООН, че инвазията в Украйна е незаконна, но провокирана

Съоснователят на "Пинк Флойд" Роджър Уотърс се изказа вчера пред Съвета за сигурност на ООН по покана на Русия и заяви, че нейната инвазия в съседна Украйна е противозаконна. В същото време Уотърс добави, че според него тя е била провокирана, и призова за прекратяване на огъня, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Русия свика вчерашното заседание на Съвета за сигурност, за да бъдат обсъдени доставките на оръжия в Украйна, и помоли известния британски музикант да се изкаже. Уотърс се противопостави на западните доставки на оръжия за Киев в писмо, публикувано на неговия сайт през септември.

Заместник-постоянният представител на САЩ при ООН Ричард Милс призна "впечатляващия опит като изпълнител" на британеца, но посочи, че квалификациите му да говори за контрола на въоръженията и по въпроси от европейската сигурност "са по-малко очевидни".

Въпреки че нарече руската инвазия в Украйна "противозаконна" и категорично я осъди, Уотърс също така заяви, че тя "не е била непровокирана", и осъди "провокаторите по възможно най-категоричен начин". Той не даде повече подробности. "Единственият разумен начин на действие днес е да призовем за незабавно прекратяване на огъня в Украйна", каза Уотърс.

Украинският постоянен представител при ООН Сергий Кислиця направи препратка към хита на "Пинк Флойд" "Още една тухла в стената" (Another Brick in the Wall), като заяви пред Съвета за сигурност: "Колко е тъжно за бившите му фенове да видят как той приема ролята на още една тухла в стената - стената на руската дезинформация и пропаганда."

Поканата на руската делегация последва интервю, дадено от Уотърс на Berliner Zeitung, в което той похвали руския президент Владимир Путин, за когото каза, според превод на собствения му уебсайт, че "управлява внимателно, вземайки решения въз основа на консенсус в правителството на Руската федерация", пише "Гардиън".

В това интервю от 4 февруари Уотърс в голяма степен хвърли върху Запада и Украйна отговорността за руската инвазия.