ООН иска достъп до депортирани украински деца, българка ще следи ситуацията в Русия

© Reuters

Съветът на ООН по правата на човека поиска Русия да предостави достъп и информация за украински деца и други цивилни, насилствено преместени на територии под неин контрол, предаде агенция "Франс прес".

Сред дълга поредица от резолюции, приети в последния ден от основната си годишна сесия, Съветът освен това се съгласи да назначи българския експерт по правата на човека Марияна Кацарова да наблюдава ситуацията в Русия.

Този ход дойде, след като Съветът миналия септември реши, че е необходим т. нар. специален докладчик за Русия на фона на опасения за засилващите се вътрешни репресии от страна на Москва, докато войната в Украйна продължава.

Марияна Кацарова е работила е за "Амнести интернешънъл" в Лондон, за Адвокатския комитет по правата на човека в Ню Йорк, за Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа във Варшава, за Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон.

Била е съветник на Върховния комисар на ООН по правата на човека в Женева по въпроса за трафика на хора и робството. По време на войната в Източна Украйна прекарва две години в Донецк, където води наблюдателната мисия на ООН по правата на човека.

През 2006 г. тя основава в Лондон международната правозащитна организация RAW in WAR (Reach All Women in War) - "Да достигнем до всяка жена във война".

Депортирането на деца

Беше приета резолюция с призив към Москва да "прекрати незаконното насилствено прехвърляне и депортиране на цивилни и други защитени лица в рамките на Украйна или в Руската федерация".

Текстът беше приет с 28 гласа "за", 17 гласа "въздържал се". Две държави гласуваха "против" - Китай и Еритрея. В резолюцията се изтъква по-специално трансфера на "деца, включително тези намиращи се в институции, непридружени и разделени деца".

Киев твърди, че повече от 16 хил. украински деца са били депортирани в Русия към февруари тази година. По-рано този месец Международния наказателен съд издаде заповед за арест , обвинявайки руския президент Владимир Путин във военни престъпления заради незаконното депортиране на стотици деца от Украйна. В нея се казва, че има основателни причини да се смята, че Путин носи лична наказателна отговорност.

"Мащабът и бруталността на руските зверства в Украйна просто надхвърлят човешкото разбиране", заяви пред Съвета украинският представител Евгения Филипенко. "Най-ужасяващото от тях е насилственото прехвърляне (...) на деца в Русия за тяхното превъзпитание и осиновяване", добави тя.

Китайският представител Ли Шаомей обаче настоя, че би било по-добре съветът да подкрепи "диалога между Русия и Украйна".

Резолюцията от вторник, която удължи с още една година разследване на високо ниво на нарушения, извършени в контекста на войната в Украйна, призова Русия да предостави достъп до всички прехвърлени.

В нея се настоява Москва да предостави на представителите и сътрудниците на международните хуманитарни организации и организациите за защита на правата на човека "безпрепятствен, незабавен, траен и безопасен достъп, да предостави надеждна и пълна информация за броя и местонахождението на тези цивилни лица, както и да им осигури достойно отношение и безопасно завръщане".

Москва е призована и да предостави "безпрепятствен, незабавен и устойчив" достъп до всички военнопленници и други "незаконно задържани" лица.