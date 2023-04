Путин се скара на посланици, че страните им са го принудили да нападне Украйна

© Reuters

Руският президент Владимир Путин каза в сряда на новите посланици на САЩ и ЕС на груб език, че техните страни са отговорни за драматичното влошаване на отношенията, откакто Русия изпрати своите въоръжени сили в Украйна миналата година.

Посланиците бяха сред 17-те, които официално връчиха дипломатическите си акредитивни писма на Путин на предавана по телевизията церемония в Кремъл. Тя завърши конфузно с това, че Путин три пъти им каза, че срещата е приключила. Накрая той им обясни от 20-30 метра, че заради санитарните ограничения не може да размени няколко думи с тях, след което им каза All the best! и се прибра. Те само му кимнаха.

Путин каза на новия посланик на САЩ Лин Трейси, че подкрепата на Вашингтон за революцията в Украйна през 2014 г. е довела до настоящата ситуация, в която Русия и Украйна са в конфликт. Според него отношенията им са в "дълбока криза", която се "основава на фундаментално различни подходи към формирането на съвременния световен ред".

"Уважаема госпожо посланик, знам, че може да не сте съгласни, но не мога да не кажа, че използването от страна на Съединените щати... на такива инструменти като подкрепа за така наречените "цветни революции", подкрепа в това отношение за преврата в Киев през 2014 г. в крайна сметка доведе до днешната украинска криза", каза Путин.

Русия отговори на бунта в Киев, който изгони проруски президент през 2014 г., като завзе Кримския полуостров от Украйна и подкрепи въоръжено сепаратистко движение, което пое контрол над територията в Източна Украйна. Дълги месеци наред Москва и лично Кремъл отричаха да са изпращали армия там и няколко пъти смениха основната версия за агресията, която и до днес е призната само от шепа държави по света.

Путин зае подобна позиция с новия посланик в ЕС Ролан Галараг, който зае поста си през септември, като му каза, че "Европейският съюз е инициирал геополитическа конфронтация с Русия".

Путин също така призова Дания да подкрепи предложението на Русия за създаване на независима международна комисия за разследване на взривовете, които разкъсаха подводните тръбопроводи "Северен поток", доставящи газ от Русия за Германия миналия септември.

Във встъпителните си думи Путин каза, че Русия е отворена за конструктивно партньорство с всяка страна и няма да се изолира, въпреки сложната ситуация в света.

Русия твърди, че е била принудена да се намеси в Украйна, за да спре западната намеса, която се превръща в заплаха за нейната сигурност. Западът и Киев отхвърлиха това като неоснователен претекст за завоевателна война и Западът наложи порой от икономически санкции и започна да доставя на Украйна модерни оръжия и други ресурси, за да противодейства на руските сили.

След церемонията, на която присъства и руският външен министър Сергй Лавров, той бе попитан от журналист от държавна телевизия как така американски посланик връчва акредитивни писма, а според зам.-министъра на външните работи Сергей Рябков двете страни са фактически в гореща фаза на война.

"Ние наистина се намираме в горещата фаза на войната, тъй като украинските нацисти воюват с американското оръжие преди всичко, и американската администрация всеки път заплашва с все повече и по-далекобойни, смъртоносни системи, които доставя [на Украйна]", - каза министърът без да се спира пред микрофоните.

Лавров отбеляза, че между двете страни въпреки това е необходимо да се поддържат отношенията. Той изрази "надежда, че американците ще се събудят и все пак ще възобновят някакъв диалог". Според министъра остава "не много да чакаме". Лавров не поясни какво има предвид с последните думи.