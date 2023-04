Адвокати, роднини, фирми: Лондон разшири санкциите срещу руски олигарси

© Reuters Роман Абрамович (в средата) присъства при подписването на зърнения коридор през Черно море в Истанбул миналото лято

Обединеното кралство разшири в сряда списъка си със санкции, като добави към него членове на семействата на няколко големи руски олигарси, санкционирани на по-ранен етап от началото на войната в Украйна.

Ограничения са наложени на лица и компании, които имат финансови връзки с руските олигарси Роман Абрамович и Алишер Усманов.

Британското външно министерство заяви, че мерките са насочени към онези, които помагат на олигарсите да избегнат пълната тежест на санкциите.

"Затваряме мрежата срещу руския елит и онези, които се опитват да му помогнат да скрие парите си за войната. Ще продължим да отрязваме (достъпа им до) активи, които са смятали за успешно скрити", каза в изявление външният министър Джеймс Клевърли.

В списъка на санкциите са включени няколко компании, свързани с Алишер Усманов - USM Holdings Limited, Curzon Square Ltd, Hanley Ltd , като и свързано с Роман Абрамович дружество - Meritservus HC Ltd. Лондон смята, че те са използвани като техни неофициални офиси в кралството.

Под британски санкции са и двама кипърски корпоративни адвокати, които са предоставяли правни услуги на Усманов и на Абрамович. Деметрис Йоанидес и Христодулос Василиадес са помогнали на двамата бизнесмени да създадат офшорни структури, съобщава британското правителство.

Най-богатите руски олигарси са загубили 95 млрд. долара през 2022 г.

Под санкциите попадат съпругата и децата на Владимир Евтушенков, 51-ият по богатство руснак със състояние 1.7 млрд. долара. Забрана за пътуване до Великобритания и замразяване на банкови сметки и активи е издадено и срещу дъщерята на руския сенатор Сюлейман Керимов Гулнара, както и срещу дъщерята на депутата от Държавната дума Андрей Скоч Варвара и баща му Владимир, съобщава руската информационна агенция "Интерфакс".

Ройтерс съобщава, че от една от санкционираните компании на Усманов са определи санкциите като "несправедливи и неоснователни".

"Алишер Усманов не се е занимавал с бизнес дейност от дълъг период от време", се казва в изявлението.

Великобритания, която замрази активите на Абрамович и Усманов миналата година, заяви, че мерките гарантират, че активите, свързани с Усманов - включително имението "Бийчууд хаус" в Лондон, оценявано на 90 милиона паунда - остават санкционирани.

Великобритания замрази активи на стойност милиарди лири и санкционира над 1550 руски граждани и 180 юридически лица през последната година, за да накаже Москва за конфликта в Европа и да попречи на способността й да продължи войната, припомня "Ройтерс".