Запорожката АЕЦ е била изключена от електрическата мрежа

© Reuters

Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна е била изключена от електрическата мрежа и е преминала в режим на резервно захранване, предаде ТАСС, като се позова на назначеното от Русия ръководство на най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

"В резултат на прекъсването на 750-ватовата Днепърска високоволтова линия Запорожката АЕЦ остана без външно електрозахранване. Електрозахранването за собствените ѝ нужди се осигурява от дизелови генератори. Причините за прекъсването на линията се изясняват", пише в съобщението, публикувано в "Телеграм" и цитирано от БТА.

Назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ уточни, че радиационният фон на площадката на атомната централа, в санитарно-охранителната зона и зоната за наблюдение е в нормите.

От украинския държавен ядрен оператор "Енергоатом" потвърдиха пред "Ройтерс", че електрозахранването в Запорожката АЕЦ е прекъснато.

"Да, имаме седмото спиране на тока от началото на (руската) окупация", каза източник от компанията.

След това "Енергоатом" обяви, че причината е руски обстрел на Днепърската високоволтова линия, предаде "Ройтерс".

До момента от руска страна няма коментар на това твърдение.

Запорожката АЕЦ се намира на няколко километра от Мелитопол. Русия превзе централата малко след инвазията си в Украйна в края на февруари миналата година. През октомври президентът Владимир Путин подписа указ, с който Запорожката АЕЦ бе обявена за руска федерална собственост.

Русия обяви Запорожка област за анексирана, въпреки че превзе само част от югоизточния украински регион. Окупационните власти се базирани в Мелитопол, тъй като областният административен център град Запорожие остава под украински контрол.

В началото на този месец Русия евакуира цивилни от Мелитопол в очакване на украинско контранастъпление в района.

Местните власти в Запорожие съобщиха тази сутрин, че в някои райони няма ток. Сирените за въздушна тревога звучаха тази нощ в града, където се чуваха взривове.

Управителят на Запорожка област Юрий Малашко обаче уточни, че частичното спиране на тока в регионалния административен център се дължи не на руска атака, а на пожар в съоръжение заради претоварване на електроенергийната система.

Среднощна атака

Най-малко осем души бяха ранени и десетки сгради бяха повредени при руска въздушна атака тази нощ срещу Днепропетровска област, съобщи Украйна в понеделник, добавяйки, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили 20 дрона и четири крилати ракети, предаде "Ройтерс".

На фона на предстоящата украинска контраофанзива Русия засили ударите си с ракети и дронове този месец след затишие от близо два месеца. Вълни от атаки идват няколко пъти седмично.

"Руските нашественици атакуваха военни и инфраструктурни обекти на източния аванпост на Украйна - град Днепър", съобщиха военновъздушните сили на Украйна в "Телеграм".

"Атаката е извършена от 16 различни типа ракети и 20 ударни дрона "Шахед-136/131", казаха военновъздушните сили, добавяйки, че противовъздушната отбрана е свалила 20 руски дрона и четири крилати ракети.

© Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS

Най-малко един човек е ранен при атаката срещу град Днепър и седем души са ранени при атака срещу Синелниковски район на Днепропетровска област, съобщи губернаторът Серхий Лисак в "Телеграм".

Десетки сгради, включително частни домове, жилищни блокове и административна инфраструктура, са повредени или унищожени, каза той.

Агенция "Ройтерс" не е успяла да провери независимо информацията.