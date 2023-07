"Трябва да снимам сина си, а документирам войната. Защо?": Украинска писателка е 13-ата жертва от Краматорск

© Twiter @Bart De Wever Виктория Амeлина чете поезия в Киев три дни преди да бъде ранена при руската ракетна атака

Украинската писателка Виктория Амелина, ранена миналия вторник при руски ракетен удар срещу популярно заведение в източния град Краматорск, стана 13-ата жертва на атаката, съобщи Би Би Си.

Амелина е починала в събота, но новината беше съобщена от писателската неправителствена организация "ПЕН Украйна" в понеделник.

"Смъртта й е причинена от несъвместими с живота травми, които тя получи по време на руската бомбардировка на ресторанта в Краматорск", посочва организацията.

Тридесет и седем годишната Амелина пострада по време на вечеря в ресторанта "Рия Пица", популярен сред военните, доброволците и журналистите. Тя е била в заведението като придружител на група колумбийски писатели и журналисти, които пътували към фронта, за да видят с очите си войната.

Тя е била хоспитализирана с фрактури в областта на основата на черепа.

13 души, сред които три деца, загинаха при атаката, за която Москва твърди, че е била насочена към украински мобилен команден център, който е бил успешно унищожен. Повече от 60 души бяха ранени.

Амелина беше един от най-известните млади романисти в Украйна. Тя започна да документира военни престъпления след руската инвазия в Украйна, като работи и с деца близо до фронтовата линия.

© Twiter @Victoria Amelina След началото на войната Амелина се заема с документирането на руски военни престъпления. На тази снимка от "Туитър" профила й тя снима разрушена от ракета жилищна сграда

Миналата година тя откри дневника на детския писател Володимир Вакуленко, който беше отвлечен и убит от руските войски в град Изюм скоро след началото на войната.

Първата й нехудожествена книга на английски, War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War ("Дневник за война и справедливост: Гледайки жените, гледащи към войната") предстои да бъде публикувана.

В "Туитър" профила си тя е закачила този пост, придружен от снимка, на която заснема разрушена от ракета жилищна сграда:

"Аз съм украински писател. Имам портрети на велики украински поети в чантата си. Изглеждам така, сякаш трябва да снимам книги, изкуство и малкия си син. Но документирам военните престъпления на Русия и слушам звука на обстрела, а не стихове. Защо?"