Шон Пен готви премиера на документалния си филм за войната в Украйна

© Скрийншот от youtube.com

Излезе първият трейлър на документалния филм "Суперсила" ("Superpower") на холивудския актьор и режисьор Шон Пен за войната в Украйна, чиято премиера ще е на 18 септември в стрийминг платформата Парамаунт плюс, пише в. "Киев пост".

Пен започва да снима документалния филм през 2021 г. - няколко месеца преди Русия да нахлуе в Украйна, с намерението да проучи как актьорът и комик Володимир Зеленски е станал президент на страната си.

Още от първия снимачен ден в Киев и първото му интервю със Зеленски, проектът обаче поема в неочаквана посока. По думите на Шон Пен "лежерният разказ за комедиен актьор, избран за президент на Украйна, се превръща в свидетелство на раждането на исторически лидер и войната на страната му за свобода".

Първото интервю с президента на Украйна съвпада с началото на масираната атака на Русия и се провежда в бункер, когато първите ракети удрят столицата. В този момент Пен решава да промени посоката и характера на проекта. Така филмът се превръща в изследване на това как и защо е започнала войната, а с течение на времето - на несломимия дух на страната, нейния народ и лидер.

Според изявлението за пресата, публикувано заедно с трейлъра на "Суперсила", показан за първи път на Берлинале като "незавършен проект", документалният филм представя Зеленски като лидер, готов да приеме съдбата на своята страна. За една нощ някогашният актьор, станал президент, се превръща в най-значимия военен лидер на съвременната епоха, който повежда страната си в конфликт с ядрена суперсила.

Шон Пен, актьор, носител на "Оскар" и дългогодишен политически активист, през следващите две години пътува седем пъти до Украйна, за да събира материал за проекта. Филмът включва кадри, в които той се среща с войници и цивилни на фронтовата линия, и интервюта на Пен със Зеленски, както и с други украински, американски и полски политици.

© Скрийншот от youtube.com

"Това, което прави филма необикновен, е завладяващият характер на пътешествието на Шон Пен", казва Сюзън Зирински, президент на "See It Now Studios", която продуцира филма заедно с Парамаунт плюс.

Пен посещава и разрушени по време на войната райони, за да се срещне с хора, загубили домовете и членовете на семействата си. Той интервюира войници, включително няколко жени, които се обучават за снайперисти, и деца, обучавани да защитават страната си.

За документалната продукция "Холивуд рипортър" пише: "Сред моменти на лекомислие, вдъхновение и разказване на истории на място, филмът показва, че суперсилата на Украйна се крие в силата на нейния лидер, на нейния народ и в крайна сметка на нейното сърце"