За вулканичния край на Римската република и фараоните в Египет е виновна... Аляска

© Alaska Volcano Observatory/United States Geological Survey Изригването на Окмок през 2008 г.

В годините след убийството на Юлий Цезар в древен Рим историческите документи рисуват картина на необичаен студ, недостиг на храна, болест и глад, които съпътстват основен момент в историята на света.

Историците отдавна подозират, че това необяснимо екстремно време може да бъде свързано с изригването на вулкан, но не бяха успели да определят къде или кога се е случило то и колко тежко е било. Кандидатите бяха вулкани в Никарагуа, Сицилия и Камчатка в Далечния изток на Русия.

След климатично моделиране и анализ на пепел от ледени ядра международна група учени и историци сега смятат, че най-вероятният кандидат е вулканът Окмок в Аляска. Масивното изригване преди повече от 2000 години е оставило кратер с диаметър 10 км, който е все още видим днес.

"Да се намерят доказателства, че вулкан от другата страна на Земята е изригнал и на практика е допринесъл за края на Римската република, фараоните в древен Египет и възхода на Римската империя, е невероятно", заяви Джоузеф МакКонъл, професор по хидрология в Desert Research Institute в Рено, Невада, и главен автор на проучването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

През последните години геолози, историци и археолози често обединяват усилията си, за да проучат социалните въздействия на големи вулканични изригвания. Те разчитат на амалгама от доказателства - включително ледени ядра, исторически хроники и моделиране на климата - за да определят как вулканизмът е засегнал различните цивилизации от древен Рим и Египет до предколумбовата Мезоамерика.

Има много нюанси в този вид работа, заяви пред "Ню Йорк таймс" Джоузеф Манинг, историк от Университета в Йеил, който е изучавал египетските династии.

Това не е - изригване на вулкан и обществото отива по дяволите. Надяваме се в крайна сметка да разберем по-добре историята, но и да разберем по-добре това, което се случва в момента Джоузеф Манинг, историк от Университета в Йеил

Убийството на Цезар предизвиква борба за власт, която в крайна сметка слага край на Римската република и води до преминването от едно по-демократично управление към диктатурата на Римската империя. Това предизвиква и края на династиите на фараоните в Египет и минаването на региона под пълна римска власт.

© Alaska Volcano Observatory/United States Geological Survey Остров Унмак и калдерата на Окмок

Според учените провалът на реколтата, гладът и болестите в резултат на изригването вероятно допълнително са изострили социалните вълнения и са допринесли за политическото преустройство "в този критичен момент за Западната цивилизация".

"Не можем да определим как точно екстремното време и епидемиите допринасят за падането на Републиката преди 2000 години, но е вероятно да са изиграли ключова роля", коментира МакКонъл.

Ядра от арктически лед

Екипът анализира вулканична пепел, известна като тефра, намерена в проби от арктически лед, взети в Гренландия и Русия, за да свържат периода на необясним екстремен климат в Средиземноморието с масивното изригване на вулкана Окмок на остров Умнак от Алеутските острови.

"Сравнението с тефрата е необичайно добро", казва Джил Плънкет, изследовател от School of Natural and Built Environment в Queen's University Belfast.

"Сравнихме химическия отпечатък на тефра, открита в леда, с тефра от вулкани, за които се смята, че са изригнали около това време, и беше много ясно, че източникът на материала от 43 пр.н.е. в леда е изригването на Окмок."

Пепелта от изригването стои в атмосферата близо две години и понижава температурите в Северното полукълбо с близо 7°С, се казва в изследването.

© Dorthe Dahl-Jensen/DRI Ледено ядро от Гренландия

Промяната на температурата може да се види в дървесни пръстени от Скандинавието, Австрия и Калифорния, като пробите от Калифория показват температури под нулата в началото на септември 43 г. пр.н.е.

Данни от пещери в Китай също показват спад на температурите за трите години след изригването. Климатичните модели предполагат, че лятото и есента са били много по-влажни от нормалното след изригването през 43 г. пр.н.е. на Окмок, който е активен и до днес и последно изригна през 2008 г.

Приблизително 1500 вулкана са потенциално активни в момента, което означава, че са изригнали в някакъв момент през последните 10 000 години. Докато днес учените разполагат със сложни инструменти за наблюдението им, огромната част от историческите изригвания са неизвестни поне от съвременна научна гледна точка.

Ледените ядра, обикновено пробити вертикално в ледници, крият парчета вулканичен материал, който пада заедно със снега върху повърхността и постепенно се наслагва. Обикновено пробите се стопяват и се изследват за наличието на близо 30 различни химически елемента.

Тефрата е специална находка, защото може да бъде геохимично свързана с конкретен вулкан. "Тефрата идва от самата магма", казва Майкъл Сигл, химик от университета в Берн в Швейцария, "Тя носи състава на скалите."

Сярата също е показател за минало изригване. Серният диоксид - газ, обикновено изхвърлян в атмосферата чрез изригване на вулкани - реагира с водните пари, за да създаде сулфатни аерозоли. Тези мънички частици могат да останат в стратосферата с години, носени от ветровете, но те, подобно на тефрата, в крайна сметка падат обратно на Земята.

© Joseph R. McConnell/DRI

Ледът носи и времева марка. МакКонъл и неговите колеги търсят вариации в елементи като натрий, който се намира в морския въздух и сезонно се издухва във вътрешността. Чрез просто преброяване на годишните вариации на тези елементи е възможно да се проследи минаването на годините. "Това е като запис от дървесен пръстен", казва МакКонъл.

Получените данни говорят за сериозни промени в климата.

"В средиземноморския регион тези мокри и изключително студени условия през важните за селското стопанство пролет и есен вероятно са намалили добивите и усложнили проблемите с доставките на храни по време на разгаряща се политическа криза", коментира Андрю Уилсън, класически археолог от Университета в Оксфорд.

Спирането на Нил

По същото време друга голяма цивилизация също усеща ефектите от вулканизма, включително изригването на Окмок, което засяга основен ресурс - водата.

Египет - преди построяванети на язовир Асуан в началото на 20 век - бе напълно зависим от ежегодното лятно прииждане на река Нил. Тези наводнения, поддържани от мусонни дъждове във високопланинските райони на Етиопия, доставят вода и плодородна тиня, критични за аграрното общество на Египет. "Целият ритъм на годината е изграден около наводненията", казва Манинг.

Вулканичните изригвания, дори тези от другата страна на света, биха могли да нарушат тези разливи, показаха наскоро Манинг и неговите колеги. Използвайки записи от Нилометъра в Кайро - осмоъгълна мраморна колона, която се използва за запис на височината на наводнението на Нил от 622 г. до 1902 г., екипът открива, че разливът е по-слаб или отсъства през годините, когато е имало голямо изригване на вулкан по света.

© Joseph R. McConnell/DRI

Документи от времето на династията на Птолемеите, продължила от 305 до 30 г. пр.н.е., показват същата тенденция.

Виновникът според изследването на Манинг е охлаждане, причинено от сулфатни аерозоли. Когато Земята се охлажда след голямо изригване, нейните атмосферни циркулационни модели се променят. Това може да измести невидимата точка на срещата на ветровете от Северното и Южното полукълбо, което влияе и на местата, където падат мусонните дъждове. Когато по-малко валежи падат над Етиопия, където е основният приток на Нил, толкова по-малко вода има в Египет.

Писмени докумети от епохата показват, че слабото прииждане на реката има социално-икономически и политически последици. Въстанията се увеличават през годините след "спиране на Нил", а официалните съобщения от храмовете - предназначени да установят политическата легитимност на гръцките фараони - стават по-често срещани.

Укрепването на елитната власт по време на сътресения има смисъл, казва Манинг. "Лошото наводнение се тълкува, че имаш лош фараон на трона."

Вулканични изригвания

Вулканичните изригвания са оставили отпечатъци и на други общества. Те са с икономическия упадък в преколумбова Мезоамерика и предизвиканата от глад миграция в източен Китай през 10 век. Изригванията потенциално са помогнали за широкото разпространение на на болести като чумата на Юстиниан около 540 г. след н.е. Преди малко повече от десетилетие изригването на Еяфятлайокул в Исландия затвори голяма част от Европа за полети.

© Associated Press

"Все още има големи неразгадани мистериозни изригвания до началото на 19 век", казва Робърт Дъл, палеоеколог от Лутеранския университет в Калифорния.

Разгадаването им ще ни даде и по-добро разбиране на структурата на обществата. Например по-голямото познаване на моделите на търговия ще хвърли светлина върху това как провалът на реколтата в един географски район би имал ограничаващи ефекти в по-широк регион, казва той.

В момента изригват около дузина вулкани, като ефектът им е почти незначителен. Но от време на време има наистина голямо изригване.

"Вулканът Окмок не е бил общоизвестна заплаха", коментира Дъл. "Но Еяфятлайокул също не беше."