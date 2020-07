Предшествениците на динозаврите може да са били "миниатюрни"

© Alex Boersma/Handout via REUTERS

Динозаврите често се смятат за гигантски създания, но нови изследвания показват, че те са започнали като доста дребни животни.

Доказателствата идват от наскоро публикуван фосил на животно, сродно на динозаврите, живяло преди около 237 млн. години и високо едва 10 сантиметра. Дължината му е била около 40 см.

Екземплярът, чийто останки са намерени в Мадагаскар, може също да помогне да се изясни произхода на птерозаврите - крилатите влечуги, които владеят небето по времето на динозаврите.

Изследването е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Има общо схващане за динозаврите като за гиганти", каза палеонтологът Кристиян Камерер от Музея на природните науки в Северна Каролина пред "Ройтерс". "Но това ново животно е много близо до еволюционното разделяне на динозаврите и птерозаврите и е шокиращо малко".

"Въз основа на статистическите анализи на телесния размер ние твърдим, че динозаврите и птерозаврите са се развили от този миниатюрен предшественик", каза Камерер.

"Еволюцията на гигантизъм от дребни предци не е рядкост сред известните изкопаеми", добавя съавторът на изследването и палеонтолог Джон Флин от Американския природонаучен музей в Ню Йорк.

Образецът, наречен Kongonaphon kely или "мъничък убиец на насекоми", е открит през 1998 г. в Мадагаскар от екип от палеонтолози, ръководен от Флин.

И динозаврите, и птерозаврите принадлежат към групата Ornithodira. Произходът им обаче е слабо известен, тъй като са открити малко екземпляри от времето на появата на групата.

Динозаврите и птерозаврите за първи път се появяват преди около 230 милиона години. Ранният динозавър Herrerasaurus в дълъг 6 метра. Ранният птерозавър Eudimorphodon е с размер на гълъб. И двете групи в крайна сметка достигат гигантски размери. Птерозавърът Quetzalcoatlus има размах на крилата около 10.5 м, колкото модерен изтребител, а динозавърът Argentinosaurus е достигал дължина от 35 м.

© Alex Boersma/Handout via REUTERS

В контекста на този по-късен гигантизъм, да имаш животно като Kongonaphon, "което може да се побере в ръце ти, изглежда почти парадоксално", добавя Камерер.

Kongonaphon не е първото малко изкопаемо животно от възникването на групата Ornithodira, но преди това такива екземпляри се считаха за изолирани изключения.

Като цяло учените смятат, че размерът на тялото остава подобен сред първите архозаври - по-голямата група, която включва птици, крокодили, нелетящите динозаври и птерозаври - и най-ранните Ornithodira.

След това се смята, че са се увеличили до гигантски пропорции в основната еволюционна линия на динозаврите.

"Анализирайки промените в размера на тялото по време на еволюцията на архозаврите, открихме убедителни доказателства, че то рязко намаля в началото на историята на родословието динозавър-птерозавър", каза Камерер.

Следите от износване на зъбите на Kongonaphon kely предполагат, че животното се е хранило с насекоми. Преминаването към този вид диета, което е свързано с малкия размер на тялото, може да е помогнало на ранните Ornithodira да оцелеят, като заемат ниша, различна от техните предимно месоядни роднини.

Изследването също предполага, че появата на оперение - известно както при динозаврите, така и при птерозаврите - може да е възникнало за регулирането на телесната температура на този дребен общ предшественик. Това е така, защото задържането на топлина в малки тела е трудно, а късният Триасов период, когато животното е живяло, е било време на климатични крайности. Изследователите смятат, че е имало резки промени в температурата между горещите дни и студените нощи.