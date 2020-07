Как да изберете най-добрия телевизор за вашия начин на живот?

The Frame

Модерните домове и архитектурни решения отдавна не предвиждат място за обемна и тежка битова техника, а потребителите се стремят да изразят своята индивидуалност и стил не само чрез мебелите, осветлението и интериора, но и чрез избора на телевизор.

Съвети при избора на нов телевизор

Днес покупката на телевизор се оказва много по-сложна задача за обикновените потребители, тъй като трябва да се ориентират в огромното разнообразие от модели, отличаващи се както по резолюция, така и по редица други технологични подобрения. Изборът между 4K или 8K телевизор, размер на екрана, набор от смарт функции, HDR контраст, OLED/QLED или традиционен LED, затруднява дори технологичните фенове. Освен дисплейните технологии обаче, все по-важно значение придобиват дизайнерските идеи, които да внесат хармония в дома и възможност за гъвкаво напасване според нуждите и настроенията на потребителя, който не се стреми просто към най-евтиния голям телевизор.

Samsung разпознава и удовлетворява нуждите на съвременните потребители, които отдавна не използват екраните си у дома само, за да гледат телевизия в традиционния смисъл на тази дума. Телевизорът вкъщи, благодарение на свързаността с други устройства, може да е център на home office, през него можем да пазаруваме или да гледаме клипове със спортни упражнения и да се грижим за физическата си форма. Промените в начина ни живот изискват и телевизионният екран да се развива, за да предостави на потребителите достъп до любимото им съдържание и информация в реално време, когато и където искат. Новите модели телевизори на Samsung са част от визията на компанията, която накратко можем да обобщим с Screens Everywhere (екрани за навсякъде). Samsung предоставя по-ярки и свързани изживявания в домашни условия, включвайки все повече функции, базирани на изкуствен интелект, и технологии от най-висок клас.

Южнокорейската компания за 14-а поредна година задържа уверено палмата на първенството на световния пазар на телевизори, както показва класацията на Omdia, част от голямата анализаторска група Informa Tech, включваща още известни пазарни анализатори като Ovum, Heavy Reading, Tractica и IHS Markit.

The Serif

За да удовлетвори желанията и на най-претенциозните потребители, Samsung пусна на пазара през 2020 г. серия от нови модели. Гамата включва най-новите 8K телевизори с QLED матрица, модели Crystal UHD, както и дизайнерските лайфстайл серии The Frame, The Serif и The Sero. The Frame е вдъхновен от желанието телевизорът да бъде произведение на изкуството, дори когато е изключен. Втората серия - The Serif, със своя артистичен дизайн, осигурява уникално вдъхновение за дома. А серията The Sero променя представите за стандартен телевизор - с едно движение телевизорът заема вертикална позиция.

В следващите редове ще се фокусираме именно върху тези дизайнерски телевизори и ще обясним явните и скрити под капака подобрения и допълнителни възможности, улеснявайки вземането на мотивирано решение за покупка.

Защо лайфстайл телевизор?

Пространството във вашия дом е отражение на това каква личност сте, как живеете, а лайфстайл телевизорите ви помагат да придадете на това пространство уникален облик. Лайфстайл телевизорите на Samsung се отличават с артистичния си дизайн, съчетавайки технологичните постижения на развойните отдели на корейския производител с творческите идеи на прочути дизайнери. Потребителите могат да се наслаждават на висококачествено съдържание от разнообразни източници, включително социални мрежи и външни бази данни с произведения на изкуството, и същевременно да подберат приспособления, аксесоари и допълнителни устройства (рамки, стойки, саунд барове и др.), които да следват ритъма им на живот.

Art Store в The Frame

Серията The Frame

е ориентирана към потребители, които искат телевизорът да стане хармонична част от декора във всекидневната. Този телевизор работи отлично, когато е включен, а в изключено състояние играе ролята на дигитална фото-рамка, показваща изключително реалистично картина на прочут художник или любима на потребителя снимка. Важно предимство на серията е, че Samsung осигурява достъп до база данни с картини и фотографии от световни музеи и галерии, така че стената на вашия хол може да се превърне в картинна галерия.

В телевизорите от фамилията The Frame e вграден виртуален магазин за художествени произведения (Art Store), чрез който Samsung предоставя достъп до повече от 1200 дигитализирани произведения на изкуството от колекциите на световни музеи като мадридските "Тисен-Борнемиса", и "Прадо", виенския "Албертина", петербургския "Ермитаж", агенции като Saatchi Art, Artspace, Sedition, Magnum Photos и Lumas. QLED панелът на телевизора подобрява образа на заредената картина така, че да се адаптира към всяко изображение. Настройките се променят при всяка смяна на картината или снимката. Приложението Art Store улеснява намирането на подходящи произведения на изкуството (чрез функцията Spotlight), като на базата на технология за изкуствен интелект автоматично препоръчва подходящи изображения на базата на предпочитанията и на използваните досега картини.

Потребителите в България, закупили модел от серията The Frame, получават 3 месеца безплатен достъп до Samsung Art Store. Показването на творбите става при задействане на специалния режим Art mode, версия 3.0. Този режим разчита на панел с двойна LED система за по- автентично визуализиране на художественото произведение - също като оригинала. Предотвратява се загубата на яркост при регулиране на цветовия фон, например, чрез оптимизиране на контраста в пейзажни картини като "Неделен следобед на остров Гран Жат" на френския неоимпресионист Жорж Сьора, а същевременно осигурява равномерно осветяване от всеки ъгъл и постигане на по-дълбоки тъмни цветове при мрачни картини като "Нощна стража" на Рембранд.

Творбите на изкуството оживяват чрез изключителното QLED качество на картината. Устройството може да бъде поставено по два начина - чрез стойка за стена No Gap (т.е. без никакво разстояние до стената) и чрез стойка Studio, представляваща триножник-статив, превръщайки телевизорът в самостоятелна картина. Samsung предлага избор от сменяеми рамки на телевизорите The Frame в 4 различни цвята - кафяв, бежов, черен и бял, които потребителите могат да закупят отделно като аксесоар.

Art режимът предлага и няколко вида дигитално паспарту с избор между 16 цвята, матирана или замъглена рамка. Ако предоставеното изображение не ни харесва, можем да го подобрим чрез няколко фото филтъра в стил Art Deco, Ink, Wash, Pastel, Aqua и Fauve.

Режимът Ambient Mode, предлага по-динамични скрийнсейвъри, различни модели на часовник, актуални съобщения за метеорологичното време или новини. По този начин получавате достатъчно възможности за персонализиране за това, какво да виждате на Frame дисплея, когато не го използвате като телевизор. QLED панелът и надграденият процесор Quantum 4K също допринасят за впечатляваща картина.

Още един плюс за моделите The Frame от 2020 е новата кутия OneConnect - тънко кабелно решение, което "аутсорсва" захранването, HDMI и USB портовете, така че да "премахнете" кабелите от своя дисплей-картина.

През 2020 г. потребителите могат да закупят модели от серията The Frame с 5 различни диагонала на дисплея - 43, 50, 55, 65 и 75 инча. Всички те използват QLED LCD дисплеи и предлагат цялостно смарт изживяване.

The Serif

Моделите от серията The Serif

се вписват във всяко жилищно или офисно пространство чрез своя 360-градусов дизайн - телевизорът изглежда атрактивно от всички страни. Екранът със заоблени ръбове и подвижната стойка му помагат да стои естествено дори в малко пространство. Дизайнът на тази серия, наподобяващ популярния шрифт Serif, е разработен от известното парижко студио Ronan & Erwan Bouroullec, като панелът няма никакви разделителни линии. Шасито прилича на стилизирана секция от буквата "I" в популярния шрифт. С широки плоски повърхности над и под QLED дисплея, уникалният външен вид ще се хареса на творчески натури, които не се интересуват от традиционен телевизор в дома си.

Поддръжката на Airplay 2 подобрява възможностите за безжична свързаност с мобилни устройства, осигурявайки огледално копиране на екрана. NFC тагването осигурява и лесна връзка през Bluetooth със смартфони и други мобилни устройства, поддържащи тази технология. Така потребителят лесно може да използва мощните говорители на телевизора (4-канални по 40 вата), за да се наслади на музиката от телефона си.

На българския пазар телевизорите от серията The Serif се предлагат с екрани с диагонал 43, 49 и 55 инча в цветовете облачно бяло (Cloud White) и памучно синьо (Cotton Blue). Моделите от сериите The Serif и The Sero бяха отличени за иновативен дизайн на тазгодишния световноизвестен международен форум (iF) Design Awards.

The Sero

Новата серия The Sero

допълва дизайнерските телевизори на Samsung, атакувайки младежката аудитория (често определяна като поколението Z). Много анализатори предупреждават, че младежите от т.нар. поколение Z обръщат все по-малко внимание на телевизионния екран и не откъсват очи от телефона си. Именно затова основната отличителна функция на моделите Sero (на корейски език думата означава "вертикално") е възможността за завъртане на изображението в двата режима - "портрет" и "пейзаж", точно както потребителят е свикнал да борави със своя смартфон или таблет. Това е първият телевизор, снабден с възможност за автоматично завъртане на дисплея, който сменя хоризонтално и вертикално ориентиране на базата на показваното съдържане, точно както го прави и смартфонът. Освен това екранът на смартфона може да бъде копиран интуитивно на телевизора The Sero с помощта на функцията Tap View (достъпна за Galaxy смартфони). Потребителите могат да се насладят на своите видеоклипове, гледайки портретни снимки с висока разделителна способност или да видят направеното преди малко селфи на по-голям екран. Моделите The Sero са оптимизирани за съдържание в социални медии, за стрийминг услуги и за игри, като всичко това е "опаковано" в привлекателен дизайн, създаден след задълбочени проучвания сред потребителите.

Технологията за различно пространствено ориентиране на дисплея на The Sero се свързва лесно и безпроблемно с мобилните устройства на потребителите, така че плавно и естествено да показват съдържание в традиционните хоризонтални, както и вертикални мобилни формати. Потребителите могат да се насладят на разнообразно съдържание - включително от социалните мрежи, от YouTube библиотеката или на собствени видеоклипове - в каквато и да е ориентация на дисплея, отразяваща тази на мобилното им устройство.

Отличен с наградата "Най-доброто от иновациите" на CTA на CES, The Sero съчетава най-модерните функции на първокласните дисплеи на Samsung, като същевременно предоставя нов подход към технологиите за домашно забавление, която отговаря на нуждите и навиците на нарастващата мобилна аудитория.

The Sero

Моделите The Sero са с модерен дизайн, който се откроява във всяко пространство в дома. Те предлагат редица функции на дисплея при режим на готовност, т.е. когато не се използва като телевизор. The Sero е проектиран да е част от интериора на жилището, точно както хората окачват на стените си картини или плакати.

За разлика от други телевизори, които изискват монтиране на стена или поставяне на стойка, The Sero е самостоятелен продукт. Устройството пасва на всеки декор на дома, точно като специално проектирана от дизайнер мебел.

Освен като уникално решение за всекидневната или хола, The Sero е подходящ и за други пространства в дома. Той може да послужи и като голям вертикален монитор, показвайки изображения или видео, свързани с работата, например в библиотека. В кухнята или в трапезарията The Sero може да показва на екрана видео рецепти или да се превърне в музикален източник за осигуряване на подходяща атмосфера по време на хранене. На българския пазар серията The Sero се предлага във вариант на 43-инчов 4К HDR дисплей.

Телевизорите на Samsung предлагат и множество опции за гласов помощник, поддържайки Amazon Alexa, Google Assistant и Bixby. По този начин потребителите получават по-лесен достъп до новини, времето и съдържанието, което обичат, с разширени възможности за интелигентен контрол на дома и телевизора. Освен това можете да сваляте приложения от различни онлайн "магазини", включително Google Play, App Store и Galaxy Store.

Вместо заключение

Не всеки ден в семейството се купува телевизор, особено с голям размер и солиден бюджет. Решението често е рационално обосновано, търсят се съвети от специалисти, медии, приятели особено по отношение на най-модерните технологии - какви предимства ще ни донесат и изобщо нужни ли са. OLED/QLED или традиционен LED модел да изберем? Задължителна ли е 4K (UHD)? Телевизорът "смарт" ли е и какви точно "интелигентни" функции предоставя? Точно каква HDR технология поддържа, за да показва достатъчно контрастна картина? Изборът може да бъда продиктуван от рационални мотиви за покупка, но и много емоция, субективно чувство или просто личен вкус, особено, когато става дума за дизайнерски продукт като лайфстайл телевизор.