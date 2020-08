Телефонът може да разбере по походката дали човек е пил

© Reuters

Смартфоните вероятно скоро ще могат да установяват дали собственикът им е пиян въз основа на походката им, дори ако потребителят на телефона не осъзнава това.

Брайън Суфолето от Университета Станфорд в Калифорния и негови колеги от Университета в Питсбърг, Пенсилвания, са решили да проверят дали могат да се възползват от скоростомерите, вградени в повечето смартфони, за да открият промени в моделите на ходене, които се случват, когато хората са пияни, разказва New Scientist.

Суфолето и неговият екип наемат 22 доброволци и дават на всеки един час да консумира напитка с достатъчно водка, за да произведе концентрация на алкохол при дишане от 0.2%, много над законовите граници в повечето страни по света. След това учените закрепят смартфон за кръста на всеки участник. На всеки час през следващите 7 часа доброволците са тествани с дрегер и след това помолени да изминат 10 стъпки в права посока, да се обърнат на място и да се върнат по същата права линия.

В повече от 90% от случаите изследователите са успели да използват промените в походката на човек, измерени с акселерометъра на смартфона, за да предскажат точно кога концентрацията на алкохол в дъха надвишава 0.08 на сто, което е позволеният лимит в САЩ.

Суфолето казва, че следващата стъпка ще бъде да се определи дали е възможно да се постигне подобна точност, когато телефонът е поставен на различни места, например когато се държи в ръка или е в джоба.

"Може да бъде използван от хора, които искат да знаят, когато са под въздействието на алкохол", казва Суфолето. Предишни изследвания на неговия екип установяват, че хората не осъзнават в повече от половината случаи, че са пияни. "Така човек, който не осъзнава, че е интоксикиран, ще получи предупреждение и няма да се качи на колата си."

Тъй като данните, свързани с използването на смартфони и сензорите, включително акселерометрите, са сред най-често събираните, е възможно тази информация да бъде използвана от трети страни, за да се определи дали потребителят на даден смартфон е пиян, казва Суфолето.

"Ако данните бъдат подробно обработени и анализирани, вероятно ще могат да се направят точни модели за промените в походката", казва той, но предупреждава, че би било грешно да се определя дали някой е употребил алкохол единствено на основа на начина на ходене.

Изследването е публикувано в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.