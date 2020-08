Компания, основана в САЩ от българин, е оценена на над 11 млрд. долара

© Reuters

Robinhood, финансово приложение за безплатна търговия с акции, основано в САЩ от родения в България предприемач Влад Тенев и партньора му Баю Бат, беше оценена на 11.2 млрд. долара след поредния кръг на финансиране от инвеститори, предаде "Ройтерс".

Така Robinhood вече се оценява по-високо от някои големи S&P 500 компании, включително Under Armour (UA), борсовата компания CBOE Global Markets (CBOE), производителя на играчки Hasbro (HAS) и казино компаниите Wynn Resorts (WYNN) и MGM (MGM) .

Компанията обяви в понеделник, че е набрала още 200 млн. долара финансиране, като е повишило оценката ѝ до 11.2 млрд. долара. Това е рязко увеличение от оценката от 8.6 млрд. долара в отделен кръг от финансиране на Robinhood, който приключи миналия месец.

Бързо нарастващата цена на Robinhood, за която се говори, че скоро ще бъде публично търгувана, е още едно доказателство за това как стартъпът е трансформирал индустрията за търговия с акции и се превърна в един от победителите по време на пандемията.

Robinhood е една от "най-горещите" стартиращи компании в Силициевата долина, след като постоянно набира големи суми при все по-високи оценки от няколко утвърдени инвеститори, включително Sequoia Capital, Ribbit Capital и Index Ventures. Според изчисления на PitchBook и "Ройтерс" до момента компанията е събрала около 1.71 млрд. долара.

Само тази година базираният в Менло парк стартъп е получил капитал от около 800 млн. долара

Последният кръг на финансиране е широко приеман за предшественик на първоначалното публично предлагане (IPO) на акции от компанията, която се възползва от скока в ежедневните транзакции на клиенти, останали у дома по време на пандемията от COVID-19.

Някои търговци и анализатори приписват увеличенията между 300% и 500% на акции на фалирали компании като Hertz, Chesapeake, Whiting и JC Penney на инвеститори на дребно, използващи Robinhood.

Robinhood е основана през 2013 г. от познатите от студентските си години в Станфорд Влад Тенев и Баю Бат след кратък престой на "Уолстрийт" и сега има повече от 10 милиона потребителски профила.

Влад Тенев е съосновател и един от изпълнителните директори на Robinhood. Той ръководи екипите за инженерно и бизнес развитие на компанията. През 2013 г. Тенев и Бат започват начинанието, за да "демократизират финансовата система на Америка" и оттогава достигат милиони клиенти в цялата страна.

Преди Robinhood Тенев стартира две финансови компании в Ню Йорк и завършва математика в Станфордския университет и M.S. по математика в UCLA. Тенев е включен в няколко списъка на успешни млади предприемачи като Forbes 30 under 30, Inc 30 under 30 и Fortune 40 under 40 списъка за своите постижения.

Баща му e бил преподавател по икономика в България, който заминава да продължи образованието си в САЩ през 1990 г., когато Тенев е на 4 години. И двамата му родители са работили за Световната банка над 25 години и го окуражават да влезе във финансовата индустрия. Докато расте, винаги е мислил за финанси, но никога не е смятал да стане предприемач заради професията на родителите си, споделя Тенев.

Успехът на Robinhood

Клиентите на брокерската компания, която направи истинска революция с използването на безкомисионна търговия с акции, вече са над 10 милиона и имат средна възраст от 31 години.

Robinhood стартира с цел "демократизиране на финансите" чрез безплатна търговия с акции. Компанията печели пари отчасти, като продава поръчките на клиентите си на електронни търговски фирми като Citadel Securities.

Тази година компанията бе изправена и пред редица неуспехи. През февруари и март платформата претърпя многократни сривове в услугата, след като резките спадове на цените заляха платформата ѝ с огромни обеми поръчки. Група клиенти заведоха дело срещу компанията в Калифорния заради това.

Robinhood също е сериозно наблюдавана от регулаторните органи, тъй като бумът на свободната търговия, който вдъхнови, даде на младите инвеститори достъп до екзотични финансови инструменти.

Американските законодатели оказват натиск върху Robinhood да подобри защитните мерки след самоубийството през юни тази година на 20-годишен студент, който е видял погрешно отрицателно салдо в акаунта си от 730 000 долара. След случилото се Robinhood обяви, че може да намали достъпа до по-сложните опции за клиентите си и че ще подобри потребителския си интерфейс.

Миналия месец Robinhood спря планирания си старт във Великобритания, а всички глобални планове за разширяване бяха прекратени. Все пак компанията планира да наеме стотици финансови експерти, да изгради повече инструменти за самообслужване и да увеличи своите образователни инструменти.

В понеделник компанията заяви, че смята да използва най-новия приток на средства за доизграждане на своята платформа за търговия и "подобряване на потребителското изживяване".

"Продължаваме да бъдем фокусирани върху осигуряването на най-добрия продукт и преживяване на клиентите ни и демократизиране на финансовите пазари за всички", обяви Тенев в блога на компанията.