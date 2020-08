"Фейсбук" е "заплаха за общественото здраве", предупреждава нов доклад

© Reuters

Заблуждаваща здравна информация е имала приблизително 3.8 млрд. гледания във "Фейсбук" през последната година, достигайки връх по време на пандемията от Covid-19, заяви неправителствената група Avaaz в нов доклад в сряда.

Докладът установява, че съдържанието от 10 уебсайта, разпространяващи фалшива здравна информация, има почти четири пъти повече гледания във "Фейсбук" през април 2020 г. отколкото еквивалентно съдържание от сайтовете на 10 водещи здравни институции, като Световната здравна организация и Центровете за контрол и предотвратяване на на заболяванията в САЩ.

Интернет гигантът, който беше подложен на натиск да ограничи дезинформацията на своята платформа, направи достъпа до достоверна здравна информация ключов елемент от политиката си за съдържание. Той също така започна да премахва дезинформация за новата епидемия от коронавирус, която може да нанесе непосредствена вреда.

"Алгоритъмът на "Фейсбук" е основна заплаха за общественото здраве. Марк Зукърбърг обеща да предостави достоверна информация по време на пандемията, но неговият алгоритъм саботира тези усилия, като насочва много от 2.7 милиарда потребители на платформата към мрежи за разпространение на дезинформация в здравеопазването", казва Фади Куран, директор в Avaaz.

"Ние споделяме целта на Avaaz да ограничим дезинформацията, но техните данни не отразяват стъпките, които сме предприели, за да не я разпространяваме в нашите услуги", заяви говорител на компанията, цитиран от "Ройтерс".

"Благодарение на нашата глобална мрежа за проверка на факти, от април до юни приложихме предупредителни етикети към 98 милиона броя дезинформация за Covid-19 и премахнахме 7 милиона броя съдържание, което може да доведе до непосредствена вреда. Ние насочихме над 2 милиарда души към ресурси от здравните власти", каза тя.

В доклада на Avaaz се казва, че предупредителните етикети се прилагат непоследователно, дори когато се установи, че информацията е невярна.

Тази пандемия трябва да бъде мощно напомняне за успеха на ваксините. Вместо това анти-ваксърите използват "Фейсбук", за да разпространяват токсични лъжи и теории на конспирацията. проф. Франк Улрих Монтгомъри, председател на Световната медицинска асоциация

Докладът се фокусира върху "Фейсбук" страници и уебсайтове, които споделят голям брой неверни твърдения за коронавируса. Страниците и сайтовете обхващат и други сфери, включително алтернативна медицина, биологично земеделие, крайно дясна политика и теории на конспирациите.

Документът установява, че глобална мрежа от 82 сайта, разпространяващи дезинформация за здравето в поне пет страни, е генерирала приблизително 3.8 млрд. гледания във "Фейсбук" от май 2019 г. до май 2020 г. Пикът на посещения е достигнат през април тази година, с 460 милиона гледания за един месец.

"Това предполага, че точно когато гражданите най-много се нуждаят от достоверна здравна информация и докато "Фейсбук" се опитваше активно да повиши профила на авторитетни здравни институции в платформата, нейният алгоритъм потенциално подкопава тези усилия", се казва в доклада.

Фалшиви лекове и смъртоносна дезинформация

Сравнително малка, но влиятелна мрежа е отговорна за насочването на огромни количества трафик към здравни дезинформационни сайтове. Avaaz идентифицира 42 сайта за "супер разпространение", които са имали 28 млн. последователи, генериращи приблизително 800 млн. гледания.

Единична статия, която лъжливо твърди, че Американската медицинска асоциация насърчава лекарите и болниците да надценяват смъртността от Covid-19, е видяна 160 милиона пъти.

Други подобни случаи включват 8.4 млн. гледания за статия, в която се твърди, че Бил Гейтс подкрепя ваксина срещу полиомиелит, довела до парализа на половин милион деца в Индия; 4.5 млн. гледания за статия, съдържаща фалшиви лекове за смъртоносни заболявания, като колоидно сребро за Ебола; 2.4 млн. гледания за статия, в която се твърди, че карантината вреди на общественото здраве

Въпреки усилията на компанията, докладът на Avaaz предполага, че само 16% от здравната дезинформация, която се идентифицира като такава, носи предупредителен етикет.

Марк Зукърбърг трябва да предприеме незабавни действия, за да застане с нас, за да спре тази информационна война. В противен случай броят на хората, настроени срещу приемането на ваксина, ще бъде твърде голям, за да победим тази пандемия. д-р Жоао Мигел Греньо, генерален секретар на Европейския съюз на медицинските специалисти

Лъжливата медицинска информация може да бъде смъртоносна - изследователи от Международния център за изследване на стомашно-чревните болести в Бангладеш съобщиха в The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene за директната връзка между една лъжлива новина за коронавируса и 800 смъртни случая. Става дума за информация, че приемането на чист алкохол може да убие вируса.