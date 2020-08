3D принтиране с почва опитва да намали бетона в строителството

© CLS Architett 3D принтирана къща на седмицата на дизайна в Милано.

Учени са разработили метод за 3D отпечатване на по-екологични сгради, използвайки местна почва, като според тях идеята има потенциал да революционизира строителната индустрия.

Технологията е създадена като устойчива алтернатива на бетона, чието производство и употреба представляват приблизително 7% от световните емисии на въглероден диоксид, според Международната агенция по енергетика.

Сарбаджит Банерджи, професор по химия и и инженерство в университетa A&M в Тексас (The Agricultural and Mechanical College of Texas), заяви, че 3D отпечатването позволява повече гъвкавост и създаването на цели архитектурни фасади. Въвеждането на процеса в строителството все още среща значителни спънки, тъй като получените структури все още не отговарят на съществуващите строителни норми.

Бетонът остава основният материал, използван в много строителни проекти, но не може да бъде рециклиран и изисква много енергия за смесване и транспортиране. Целта на изследователския екип е да отпечата структурите, използвайки обикновена почва, която може да се намери във всяка градина.

"Докато широкото използване на бетон е демократизирало достъпа до жилища и е позволило растежа на градовете, това е свързано със значителни екологични разходи", каза Банерджи, цитиран от британския в. "Гардиън".

"Преминаването към 3D принтиране на бетонни структури заплашва да изостри този проблем. Ние обаче предвиждаме нова парадигма в строителството, която използва естествени материали. Използването на такива материали допълнително ще проправи пътя за създаването и използването на дизайни, които са специално адаптирани към нуждите на местния климат.

Гледаме на това като средство за осигуряване на достойни местообитания на някои от най-нуждаещите се популации в целия свят."

© Aayushi Bajpayee/A&M Texas Една от получените примерни структури по време на експериментите.

Използването на местни материали би намалило нуждата от транспортиране на бетон на дълги разстояния, което допълнително ще намали въздействието на сградите върху околната среда.

Планът на изследователския екип да замени бетона с почвата под краката ни зависи от способността им да подобрят носещите характеристики на материала, за което Банерджи казва, че е "постигнат отличен напредък".

Изследователите са използвали почва от градината на свой колега в експериментите си, като към нея са били добавени нови екологични материали, за да може да бъде използвана от 3D принтер. Тъй като почвите се различават значително в зависимост от местоположението, целта им е да имат химически "инструментариум", който да преобразува всякакъв вид почва в готов за употреба строителен материал.

Следващата стъпка е била да се гарантира, че сместа може да носи товар - че ще издържи на теглото на слоевете, но и на други материали, използвани в строителството, като арматура и изолация. За да постигнат това, учените са "закопчали" един за друг микроскопичните слоеве по повърхността й, за да не попиват вода и да не се разширяват, което би компрометирало отпечатаната структура. Така материалът е можел да издържи два пъти повече тегло от немодифицирана глинена смес.

След като имат по-ясна представа за границите на технологията, Банерджи и неговият екип планират да проучат как тя би могла да се използва и на други планети.

"За нас това изследване не е само за намиране на средство за подмяна на бетона, но и за изграждане на структури в трудни условия. Например работили сме за решаването на проблема с изграждането на пътища за всякакви атмосферни условия в субарктическия пояс. Някой ден технологията може да бъде използвана извън Земята, за да създаде селища на Луната или дори Марс", казва той.

Изследването бе представено на среща на American Chemical Society миналата седмица.