Санкциите на САЩ срещу "Хуауей" са задръстили складовете с чипове

Ограниченията на американския президент Доналд Тръмп срещу китайската "Хуауей" (Huawei Technologies) са довели до масово складиране на непродадена продукция, а предложената от Вашингтон помощ за укрепване на сектора далеч не достига необходимото за компенсиране на предизвикания проблем за производителите, обяви анализатор на индустрията пред "Ройтерс".

"Тихомълком се случи голямо натрупване на продукти", каза в понеделник Дан Хътчисън, главен изпълнителен директор на VLSI Research, на Global Markets Forum, проведен от "Ройтерс". "Виждаме нива на презапасяване с чипове, които са по-типични за ситуация преди спад в икономиката."

Администрацията на Тръмп затегна ограниченията за "Хуауей" по-рано през август, като забрани на доставчиците след 15 септември да продават чипове, произведени по американска технология и с американско оборудване, на китайския телекомуникационен гигант без специален лиценз. Това не бе тотална забрана да се работи с "Хуауей", а засилване контрола на Вашингтон над лицензирането на тези контакти.

Компанията Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) - най-големият производител на чипове в света, каза през август, че не приема поръчки от "Хуауей" и не планира след 15 септември да ѝ доставя силициеви подложки за процесори. Но в петък тайванската MediaTek Inc, която ще бъде една от най-силно засегнатите от новите ограничения, обяви, че е кандидатствала за лиценз за работа с "Хуауей" пред американската администрация.

На фона на това съперничество с Китай са в ход и усилия за укрепване на американските компании за полупроводници и изместване на производствения център извън Азия.

Закон, който вече е предложен за обсъждане пред американския Сенат, има за цел да осигури над 22.8 млрд. долара на местните производители на полупроводници, но Хътчисън заяви, че това е по-малко от половината от необходимата сума. "Наистина липсват необходимите нива на финансиране... 50 милиарда долара е по-вероятно да постигнат желания резултат", каза той.

Американските доставчици на чипове може и да се възползват от увеличеното търсене, ако ограниченията затегнат китайските доставки, добави Хътчисън. "По-големият проблем ще бъде, ако те бъдат изключени от китайския пазар, докато вратата остава отворена за други страни", каза той.

Въпреки геополитическите проблеми VLSI прогнозира 7% глобален растеж за индустрията през 2020 г., тъй като пандемията и предизвиканото преминаване към работа от вкъщи стимулират търсенето на електроника.

"Пандемията е преструктурирала икономиката по начин, невиждан от Втората световна война насам, добави Хътчисън. Мислим, че чип индустрията ще добавя 4% до 6% допълнителен годишен растеж в продължение на няколко години."