Великобритания ще финансира седем проекта за справяне с орбитални боклуци

Космическата агенция на Великобритания (UKSA) ще спонсорира седем проекта, които трябва да тестват нови подходи за проследяване на спътници и отломки в орбита около Земята. UKSA дава над 1 милион британски лири на седем фирми, за да помогне за напредъка на новите сензорни технологии и интелигентните алгоритми, необходими за интерпретиране на данните, предаде Би Би Си.

Намирането на по-добри начини за наблюдение на обекти в орбита става все по-наложително с изстрелването на все повече и повече сателити и нарастващата възможност за сблъсъци. Голям проблем са нефункционирищите сателити и отломки, които могат да причинят огромни щети или дори да унищожат космически кораб при достатъчно висока скорост - по някои изчисления в орбита има около 900 000 обекта, по-големи от 1 см.

Проектите, подкрепяни от UKSA, са комбинация от стартиращи фирми и по-утвърдени компании. Основната цел е да се подобрят начините за откриване, характеризиране и проследяване на обекти.

В крайна сметка това е информация, която би могла да бъде включена в автоматизираните системи за управление на трафика в бъдеще, които ще предпазят функциониращите сателити.

Финансираните проекти включват:

Lift Me Off - разработка на техники за машинно обучение и изкуствен интелект, за да се прави разлика между сателитите и космическите боклуци.

Fujitsu - също да се разработят подходи за машинно обучение и квантови механизми за подобрявант планирането на мисии.

Deimos и Northern Space and Security - и двете да разработят нова гама оптични сензори за проследяване на космически обекти от Великобритания.

Andor - подобряване на чувствителността и скоростта на технологията на компанията за картографиране и проследяване на все по-малки обекти и отломки.

D-Orbit UK - усъвършенстване на наскоро изстреляни сензори за заснемане на изображения и характеризиране на обекти, движещи се около космически кораб.

Lumi Space - разработване на технология за лазерно измерване, също за откриване, характеризиране и прецизно проследяване на обекти в орбита.