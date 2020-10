"Хуауей" преговаря да продаде част от Honor, твърди "Ройтерс"

© Reuters

Китайския гигант "Хуауей" (Huawei Technologies Co Ltd) преговаря с различни компании, сред които и Digital China Group Co Ltd за продажбата на част от поделението си, стоящо зад бранда смартфони Honor. Сделката може да донесе до 25 млрд. юана (3.7 млрд. долара) в брой. Това съобщи ексклузивно "Ройтерс", като се позовава на хора, запознати с хода на събитията.

Източниците на агенцията казват, че притиснатата от американските санкции компания пренарежда приоритетите си и ще се съсредоточи върху по-високия клас устройства Huawei. Продуктите Honor са насочени предимно към по-млади потребители и търсещите по-достъпни цени, обясняват те.

Още не е уточнено какво точно може да бъде продадено, но сред възможностите е целият бранд Honor, изследванията и разработките и управлението на свързаните с тях вериги за доставки, казват двама от източниците.

Digital China е основният разпространител на Honor и засега изглеждал фаворит в преговорите, включително защото си партнира с "Хуауей" в облачните услуги и други бизнес начинания. Но сериозни конкуренти били китайските TCL и Xiaomi. Никоя от четирите споменати фирми не коментира.

Honor се конкурира в Китай с Xiaomi, Oppo и Vivo и има добро присъствия в Югоизточна Азия.

"Хуауей" създаде бранда Honor през 2013 г., но бизнесът с него се движи почти независимо. Куо Мин-чи, анализатор в TF International Securities, казва за "Ройтерс", че продажбата би била печеливша за бранда, доставчиците му и за китайската електроника като цяло. Основната причина според него е, че Honor повече няма да е обект на санкциите срещу "Хуауей".

Смартфоните под този бранд, разпространени в търговските мрежи през второто тримесечие на настоящата изключително необичайна за бизнеса година, са били 14.6 милиона броя или 26% от смартфоните на цялата група "Хуауей", казват анализаторите от Canalys. Но се смята, че маржът на печалбата от по-ниска категория устройства е малък - под 5 млрд. юана печалба при приходи от около 70-80 млрд. юана през 2019 г., казва един от източниците на "Ройтерс".