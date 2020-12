Групата на Световната банка представя част от свободните работни места в София

Групата на Световната банка ще даде шанс на таланти в областта на информационните технологии и финансите да започнат международна кариера, работейки в София. На 9 декември двучасово онлайн събитие, на което може да се регистирате тук, ще представи свободните работни позиции за Центъра за споделени услуги на банката и изискванията към кандидатите.

Обявените свободни позиции са: информационни технологии (SACM IT Analyst - CMDB, Discovery & Service Mapping; Security Architecture Analyst и IT Analyst, Security, Risk and Compliance); стопанско управление (Procurement Positions - Category Analyst (Procurement Analyst), GE; Procurement Specialist, GF; Sr. Procurement Specialist, GG) и финанси и счетоводство (Sr. Financial Assistant - Banking Relations and Cash Management, GD; Sr. Financial Assistant - Static Data and Swift Maintenance (SSM), GD; Financial Analyst - Banking Relations and Cash Management, GE; Financial Analyst - Static Data and Swift Maintenance (SSM), GE; Treasury Asset and Liability Operations (TREAL), ETC/ETT, GE/GD; Administrative Assistant (TREOP), GC и Investment Officer/Analyst TREOP/TREQA (Quantitative solutions and analytics), GE).

В допълнение, очаква се разкриването на нови работни места за технически позиции в сферата на работа с данни като: Cloud Data Engineer, BI Developer, Data Analyst, Data Scientist, Data Architect, Solution Architect и Developer.

Избраните кандидати ще работят в Центъра за споделени услуги в София, който беше открит през юли 2019 г. Неговата цел е да осигурява технологично и административно обслужване на институциите от групата, работещи в различни часови зони. Първите му служители са експерти в областта на информационните технологии, като виртуалното събитие ще постави акцент върху привличане на още подобни специалисти. IT секторът е представен чрез няколко водещи звена. Звеното за операционни и технологични решения отговаря за изграждането на облачните технологични решения и платформи, както и за разработването и доставянето на приложения, които подпомагат работата на Групата на Световната банка, в това число решения, свързани с обработка и моделиране на данни, изкуствен интелект, машинно обучение, Data Science и други, в зависимост от бизнес нуждите на организацията и нейните клиенти в световен мащаб.

Звеното за глобални телеком услуги и клиентски услуги отговаря за доставяне, развитие и поддръжка на глобалните мрежи, телефония, решения за видеоконферентни срещи, както и поддръжка на десктоп и мобилни устройства за крайните потребители в банката. Звеното планира да разкрие свободни работни места по поддръжка на мрежите, както и такива, свързани с разработка на софтуер, DevOps и други инженерни позиции.

Работата за групата на банката ще даде на бъдещите служители възможност за кариера в международна организация, както и шанс да допринесат за намаляването на бедността, каквато е мисията на институцията; ще им позволи да подпомагат правителствата от цял свят в усилията им за разработване на политики, социални услуги и инфраструктура в услуга на хората; да работят в динамична среда и в разнообразни екипи.

Лектори във Виртуалния панаир на кариерата ще бъдат експерти от Световната банка.

Това е първата от поредица инициативи, които целят да представят организацията като работодател в България. Очаква се в бъдеще подобни събития да организират и други отдели на банката, които в момента разработват плановете си за наемане на персонал в София.

Плановете са през следващите пет години групата да наеме около 300 души.

Виртуалният панаир на кариерата на Групата на Световната банка ще се проведе на 9 декември от 15:30 до 17:30.

Повече информация ще намерите на страницата на събитието на сайта на Световната банка.

Регистрирайте се за събитието от тук.