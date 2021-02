Как да се адаптираме към новата нормалност с помощта на технологиите

2020 година донесе коренна промяна в начина ни на работа, забавления, живот, обучение, дори социално общуване. Технологиите се превръщат в пръв помощник и неизменно средство, с което можем да посетим виртуално спортно събитие, концерт или музей, но същевременно осъществяваме своите работни задачи, правим презентации пред колеги и клиенти, обучаваме, играем на практика с играчи от целия свят и гледаме онлайн най-новите филмови заглавия. Именно в тази посока работят доставчиците на модерни технологии и техните научно-развойни отдели. Сред компаниите, които не само се справят най-добре с тези предизвикателства, но и очертават бъдещото на потребителските изживявания, е южнокорейският гигант Samsung.

"Потенциалът на технологиите се ограничава само от обхвата на въображението, а нашето няма граници. Ограниченията и рамките са за други брандове. В Samsung работим извън представите за възможното". Така президентът на Samsung Electronics Ти Ем Рох представи в края на 2020 г. визията на южнокорейската компания за бъдещото й развитие. Samsung разширява все повече възможностите на изкуствения интелект, вграждайки технологията както в своите умни телевизори, хладилници и домашни роботи, така и във все по-богатото портфолио от мобилни устройства Galaxy. Линията обхваща върхови модели смартфони, таблети, умни часовници и слушалки, както и новия "умен" аксесоар SmartTag. Всички те дават възможност на потребителите да ги използват по начин, подходящ за индивидуалните им нужди.



"Samsung развива технологии в съзвучие с новаторския дух и насърчава потребителите да търсят решения, които да ги удовлетворяват и да правят ежедневието им по-лесно и приятно. Никога не сме вярвали в т. нар. универсално мобилно изживяване, универсално технологично решение - една и съща технология не може да пасва на всекиго", коментира Ти Ем Рох.

5G в комплект с изкуствения интелект

Разработваните от Samsung иновации в областта на 5G технологиите, изкуствения интелект (ИИ) и "Интернет на нещата" откриват нови хоризонти пред начините на използване на мобилните телефони. Технологиите не само помагат на потребителя да се адаптира към променящата среда, но и да изпълнява максимално ефективно ежедневните си дейности. Устройствата непрекъснато се "самообучават" от навиците му. "Технологиите ще ни улеснят бързо да намираме нещата, които са важни за нас - буквално: ключове, портфейли, дори домашния любимец", обясни Ти Ем Рох.

През времето у дома телевизорите на компанията бяха от ключово значение не само за забавленията, а и за поддържане на добра форма на тялото и духа чрез приложението Health Smart Trainer. В същото време Chromebook моделите на Samsung се превърнаха в ключов инструмент за интерактивното домашно обучение, а интелигентните хладилници помогнаха за планиране на пазаруване от разстояние и за приготвянето на храна, допълнени тази година от новата услуга Samsung SmartThings.

"Вярвам, че всеки трябва да има достъп до най-новите мобилни технологии и набор от продуктови опции, които предлагат неограничено, персонализирано изживяване. През 2021 Samsung ще разширява портфолиото си от сгъваеми продукти, така че и тази новаторска категория да бъде по-достъпна за всички", споделя Ти Ем Рох, който ръководи и мобилното подразделение на Samsung.

Компанията обеща да добави някои от специфичните възможности на серията Galaxy Note и в други мобилни устройства, включително поддръжката на интелигентната писалка S Pen. И с представянето на модела S21 Ultra в средата на януари тази година компанията изпълни това свое обещание. Иновациите и вграденият изкуствен интелект в камерите на новата серия Galaxy S21 дават възможност на потребителя да прави качествени снимки и видеоклипове, а оптимизираните характеристики на дисплеите, особено адаптивната промяна на кадровото опресняване, удължава живота на батерията.



Флагманската серия смартфони Galaxy S21 въплъщава именно тези идеи на Samsung за по-персонализирано и богато изживяване. Компанията подобри възможностите на телефоните както по отношение на камерите, така и на дисплея, а освен това внася "свеж полъх" чрез обновения дизайн и "загадъчните" цветове на корпуса. При камерите компанията прави още една крачка към създаването на по-богато 8К съдържание, което може да се гледа например на 8K телевизорите на компанията. Всички модели от серията S21 поддържат снимане на 8K видео и снимки, разчитайки на вградения чип с изкуствен интелект. Подобрена е способността за пространствено приближение (т.нар. Space Zoom), като върховият модел в серията - S21 Ultra, предлага 100-кратно приближение чрез система от двойни телекамери на Samsung - едната включва леща с оптично 3-кратно приближение, а втората леща е с 10х приближение. За по-фокусирани снимки се разчита на автофокусирането Dual Pixel (2PD) AF. Същевременно сензорът Bright Night позволява създаването на впечатляващи кадри и при слаба осветеност. Допълнително чрез изкуствения интелект популярната функция Single Take позволява заснемане на различни статични и видео формати само с едно докосване. В серията Galaxy S21 режимът е оптимизиран с нови настройки като например Highlight Video и динамичен забавен каданс чрез функцията Dynamic Slow-Mo.



Новост в серията S21 е "режисьорският" режим на камерата, т. нар. Director's View, чрез който потребителят може да превключи и да избере най-добрия кадър, "разказвайки" видео историята от най-добрата гледна точка. Заснемането на видеото може да става едновременно и с предната, и със задната камера. Предвиденият предварителен преглед за "влогъри" Vlogger View позволява на потребителя да реагира в реално време - например да променя ъгъла на снимане, да приближава или разширява полето на заснемане. Допълнителен плюс е съчетанието с новите слушалки Galaxy Buds Pro на Samsung, чрез които снимащият може да улавя едновременно както околните звуци, така и собствения си глас, като използват опцията за запис с няколко микрофона. Ако се използва режимът на професионален видео запис Pro Video, смартфонът Galaxy S21 може да се постави на статив, а слушалките Buds Pro да бъдат използвани за микрофон, дори ако потребителят се е отдръпнал доста по-назад от камерата. ,,С Galaxy Buds Pro предлагаме на потребителите уникално аудио изживяване, което превръща дори ежедневните задачи във вълнуващи", обобщава Ти Ем Рох.

Екраните в серията Galaxy S21 са Инфинити-O с динамичен дисплей AMOLED 2X и честота на опресняване до 120Hz. Екраните са с големина 6,2", 6,7" и 6,8" съответно за Galaxy S21, S21+ 5G и S21 Ultra. Честотата на опресняване на екрана се приспособява към показваното съдържание - от 48 до 120 Hz за S21/S21+5G, съответно от 10Hz до 120Hz за модела S21 Ultra, като по този начин устройството постига енергийна ефективност и удължава живота на батерията. В сравнение с миналогодишната флагманска серия Galaxy S20, S21 Ultra предлага 25% по-ярка картина и с 50% подобрено съотношение на контраста. И трите нови модела разполагат с филтъра Eye Comfort Shield, който намалява умората на очите.

Процесорът в устройства е 8-ядрен, изработен по най-новата 5-нанометрова технология, като осигурява повече скорост, по-голяма изчислителна мощ и повече интелигентни функции, включително за оптимална работа на приложенията. Чипът дава възможност за работа в 5G мрежи. Освен това Samsung интегрира две иновативни безжични технологии - ултрашироколентовата UWВ в моделите S21/S21+ и Wi-Fi 6E във варианта S21 Ultra. Чрез UWB технологията потребителите могат да използват своите смартфони Galaxy S21 за автоматично отключване на вратите на автомобил, поддържащ същата технология. Същевременно безжичната технология Wi-Fi 6E работи 4 пъти по-бързо от Wi-Fi 6, включително заради поддръжката на честотния диапазон 6 GHz.

Батерията също е с увеличен капацитет, като варира от 4000 mAh и 4800mAh съответно за S21 и S21+ до 5000 mAh за S21 Ultra. Освен това тя може да бъде заредена супербързо чрез технологията USB PD 3.0, поддържа се и безжично зареждане Fast Wireless Charging 2.0.

Платформата за сигурност Knox, разработена от Samsung, e налична и в новата серия Galaxy S21, като тя осигурява високо ниво на защита, управлявайки достъпа до данните и разрешенията за приложения. Тя предоставя и Samsung Knox Vault, която защитава биометричните данни за идентифициране на потребителя. А с по-големия ултразвуков сензор за пръстов отпечатък разпознаването и отключването е точно, бързо и лесно.

Бизнес потребителите ще оценят вградения в смартфоните Galaxy S21 нов инструмент за защита и управлението на нивата на защита на личните данни. От снимките и видеоклиповете лесно се премахват метаданните за местоположението на заснемането. А чрез новата функция за споделяне Private Share притежателите на Galaxy S21 могат да контролират кой получава достъп до съдържанието, което изпращат, и колко дълго ще е достъпно то.

Продуктите на Samsung са разработени и в сътрудничество с редица водещи компании като Google и Microsoft. Притежателите на S21 могат да използват приложението Google Duo на телефона си за висококачествени видео разговори с до 32 участници - независимо от операционна система, която използват другите участници. Приложението Google Duo може да се използва и на умните телевизори на Samsung, както и на таблетите на компанията, като прехвърлянето на текущ разговор между трите устройства става лесно и без прекъсване на връзката.

Освен това мобилните приложения, работещи на смартфона, могат да бъдат стартирани и на компютър с Windows 10 чрез функцията "Link to Windows" в телефона и приложението Your Phone на компютъра. Персоналният компютър пък може да бъде свързан към интелигентния телевизор на Samsung чрез функцията PC on TV - така потребителите могат удобно да работят или да учат от вкъщи, директно чрез телевизионния екран, мишката и клавиатурата. Потребителите получават достъп до MS Office 365 през браузъра на телевизора и да създават и редактират файлове.

Новост за 2021 г. е и Galaxy SmartTag. Устройството може буквално като етикет да се постави на неща, които потребителят обикновено губи - като ключове, портфейл и дори домашен любимец. Galaxy S21 съобщава, когато потребителят е забравил нещо, посочва и последното местоположение на обекта за лесно проследяване.