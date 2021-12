Лайфстайл телевизорите на Samsung променят мисленето и интериора

В продължение на десетилетия телевизорът е един от основните предмети, присъстващи в домовете на милиарди хора по целия свят. Той ръководи интериорното разположение, като заради него потребителите се съобразяват къде и как да поставят голяма част от мебелите в помещението.

Освен това телевизорът доминира и над интериорния дизайн. Особено с навлизането на Full HD и 4K телевизорите и техните огромни панели. Според данни на платформата Statista през 2021 г. средният размер на телевизорите е 48.5 инча - с 5.1 инча повече спрямо 2015 г. Тенденцията също така е красноречива - всяка година средният размер расте и хората търсят и купуват все по-големи телевизори.

Същевременно телевизорът става все по-интерактивен. Ако преди 10 години той беше дисплей за различни видеоизточници, днес очакванията към него са доста по-големи: използваме го за работа, за сърфиране в интернет и какво ли още не. Дълго време тази еволюция се случваше сякаш скрито, докато всички възприемахме телевизорите просто като телевизори.

Докато Samsung не реши да промени мисленето на потребителя. Компанията не само продължава да мотивира еволюцията на телевизорите, но успя да я ускори и изведе на преден план. Така се роди серията лайфстайл телевизори, която Samsung създава с цел да "впише" телевизорите в ежедневието и да даде възможност на потребителите да изберат телевизора, който ще допринесе най-много за интериора на техния дом.

Гамата вече включва няколко модела - The Serif, The Sero, The Terrace, The Premiere и The Frame. При създаването на всеки един от тях Samsung прилага уникален подход. Затова и всъщност са толкова различни един от друг. The Frame 2021 например е насочен към почитателите на изобразителното изкуство и ценителите на естетиката в интериорния дизайн. Той е и добър пример за естеството на лайфстайл телевизорите и техните цели и възможности.

Дизайнът, който го отличава

Дълго време дизайнът на телевизорите беше доста семпъл и еднообразен. Донякъде това е обяснимо, все пак няма много начини да се разнообрази правоъгълник. Или може би има? Лайфстайл телевизорите на Samsung показват, че всъщност има доста начини, чрез които тези устройства да изглеждат добре и да се вписват в интериорния дизайн.

Това е особено валидно за The Frame 2021. Неговият корпус е с дебелина 24.9 мм. И тези размери в комбинация с режима му Art Mode го превръщат в абсолютна дигитална картина, която можеш да управляваш по всяко време. За да бъде всичко автентично, рамките на The Frame наподобяват истинска картина. Те са прикачени с магнити и потребителят може по всяко време да ги заменя с различни модели, които се предлагат допълнително от Samsung.

Други възможности за персонализиране на твоя телевизор са и начините му за инсталиране в помещението. Може да се постави на стойка върху шкаф, на елегантен статив като истинска картина или на стената. При окачване на стена The Frame може да бъде прилепен плътно до нея, а всичко преминава през полупрозачния незабележим кабел One Invisible Connection. Включеният в комплекта One Connect Box е мястото, където потребителят може да свърже всички устройства. Така кабели и допълнителни джаджи няма да загрозяват гледката към The Frame 2021, а и ще могат да са на по-удобно за потребителя място.

Изкуството влиза в XXI век

Дизайнът на The Frame 2021 не е случаен. Телевизорът прилича на рамка за картина, защото изобразителното изкуство е негов фокус. Той разполага с Art Mode функция, чрез която потребителят може да изобразява картини, когато не се гледа телевизия. Изключването на телевизора активира Art Mode и устройството ще показва снимки и картини от личната колекция на потребителя. Моделът разполага с вградена памет за около 1000 кадъра и възможност са създаване на различни колекции.

Потребителят може да включва в колекциите собствени снимки, както и съдържание от Art Store. Това е онлайн платформа, която предлага достъп до голям избор картини на водещи художници и от колекциите на световноизвестни музеи и галерии.

The Frame 2021 комбинира изкуството с модерните технологии. Телевизорът има сензор за движение, като изключва дисплея, когато няма никой в помещението. А Art Mode дава допълнителни функции, като изобразяване на реалистична мукава около картината. На разположение са и филтри за допълнително оптимизиране на изображенията. Има и автоматичен сензор, който да регулира яркостта и цветовете според нивото на светлина и запазва изяществото на картините по всяко време.

За ценителите на изобразителното изкуство детайлът е от огромно значение. За да може човек да се наслади на една картина, тя трябва да е изобразена с висока прецизност. Затова The Frame 2021 разполага с 4К дисплей от висок клас с Quantum Dot технология, която достига 100% обем на цветовете.

QLED панелът е с 4K резолюция и поддържа Quantum HDR и HDR10+, както и допълнителни технологии за оптимизиране на контраста и цветовете. Една от тях е Color Mapping, която се грижи за възпроизвеждането на нюансите на цветовете. Има и функция за 4K конвертиране на съдържание с по-ниска резолюция, като това се прави с помощта на изкуствен интелект. Тези и останалите технологии се осигуряват от чипа Quantum Processor 4K, който обработва данните.

Спецификите на The Frame 2021 не пропускат и озвучаването. Функцията SpaceFit Sound анализира помещението, в което се намира телевизорът, и автоматично коригира настройките на звука. А технологията Adaptive Sound използва изкуствен интелект, за да оптимизира звука в реално време в зависимост от съдържанието.

Готов за работа

Философията на лайфстайл телевизора изисква устройството да може да се впише в ежедневието на собственика си. Затова The Frame 2021 разполага и с доста допълнителни възможности. Например функцията PC on TV. Чрез нея телевизорът може да разпознава връзка с компютри, както и позволява свързване с Bluetooth мишка и клавиатура, за да се превърне в място за работа и забавление.

The Frame 2021 поддържа и приложението SmartThings за прехвърляне на образа от Android или Apple Air Play на големия екран. Други функции са Multi View за два видеоизточника едновременно и др. Дистанционното Solar Cell пък се зарежда от светлината и не се нуждае от батерии.

Съвкупността от технологии, дизайн и индивидуалност са определящите за лайфстайл телевизорите. Устройствата като The Frame 2021 не са просто телевизори. За тях гледането на телевизия е само една от множеството им функции, те са готови да са част от ежедневието на своя притежател и за много други дейности, като същевременно допълват и разкрасяват интериора. Потенциалът пред тези устройства е голям и техният възход вече е започнал.