Експерти съветват как родителите да избегнат скрити разходи при онлайн игрите

Ако имате деца, които играят на смартфоните си, проверете дали това забавление не ви струва непредвидени разходи, тъй като много онлайн игри, които привидно са безплатни, всъщност изискват от играчите да платят, за да получат достъп до допълнителни функции.

Много от децата и младежите, които играят онлайн, е възможно изобщо да не осъзнават, че харчат пари, когато на мобилното им устройство е активиран някой от начините за електронни плащания, твърдят експерти към полицията в Германия.

Криминалистите съветват родителите да деактивират изцяло възможностите за плащане в приложенията, като коригират основните настройки в онлайн платформите за покупка на софтуер (дигиталните магазини), пише ДПА.

Ако вашето мобилно устройство или това на детето ви е снабдено с операционна система "Андроид" (Android), влезте в онлайн платформата за продажба на софтуер "Гугъл плей магазин" (Google Play Store) и отидете на "Настройки" (Settings), след което изберете опцията "Настройки за удостоверяване на автентичността" (Settings Authentication). Тук можете да зададете изискване за "удостоверяване" на потребителя, който извършва покупка от "Гугъл плей".

Ако притежавате устройство, произведено от американската технологична корпорация "Епъл" (Apple), снабдено с мобилната операционна система айОуЕс (iOS), то и при него можете да забраните извършването на покупки в приложенията.

Трябва да отидете на "Настройки" (Settings) и да изберете опцията "Скрийн тайм" (Screen time), след което да достигнете до онлайн платформата за продажба на софтуер "Покупки в Айтюнс & АпСтор" (Purchases in iTunes & App Store) и да изберете опцията - "не позволявай" (disallow). Ако искате да промените тази настройка в бъдеще, трябва да създадете цифров код.

Чрез функцията "Скрийн тайм" можете да разберете колко време прекарвате вие или децата ви в приложения, сайтове и други онлайн платформи. По този начин можете да вземате по-добре обосновани решения за това, как да използвате мобилните си устройства и да задавате ограничения, ако желаете.

"Фейсбук" и "Инстаграм" срещу компрометиращите снимки, публикувани за отмъщение

Технологичната корпорация "Мета" (Meta), която притежава онлайн платформите "Фейсбук" и "Инстаграм", обяви наскоро мерки срещу едно опасно явление, при което потребители на двете социални мрежи публикуват за отмъщение снимки с нецензурно съдържание на свои бивши интимни партньори, информира Си Ен Ен.

Въвежда се нова функция, наречена "Свали го" (Take It Down), чрез което потребител на "Фейсбук" или "Инстаграм" може да премахне своя компрометираща снимка, която е публикувана без негово разрешение.

"Свали го" се управлява от американската организация Национален център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC).

Чрез тази функция непълнолетните лица могат анонимно да добавят директно от собствените си устройства хаш код (hash), известен като "цифров пръстов отпечатък", към снимки или видеоклипове с интимен характер, без да се налага да ги качват в новата онлайн платформа.

За да създаде подобен хаш код, всеки тийнейджър може да влезе в сайта TakeItDown.NCMEC.org или да инсталира специална компютърна програма на устройство, чрез което "сърфира" в интернет.

След това номерата, които отговарят на снимките или видеоклиповете с интимен характер, ще бъде съхранявани в база данни, свързана с "Мета". И ако те някога бъдат публикувани във "Фейсбук" или "Инстаграм", ще бъдат сравнени с оригиналите, ще бъдат прегледани и евентуално премахнати, отбелязва Си Ен Ен.

Други мерки на "Мета" в защита на тийнейджърите

В началото на годината "Мета" обяви серия от други мерки за защита на тийнейджърите, които ползват социалните й мрежи.

Онлайн платформите ограничават достъпа на фирмите рекламодатели до личните данни на младите хора. По този начин компаниите са принудени да спазват още правила, когато насочват посланията на рекламите си към потребители в тийнейджърска възраст.

Гигантът в областта на социалните медии също така обяви, че през март се въвеждат промени, благодарение, на които тийнейджърите имат възможност "да виждат по-малко" от определени видове реклами. Те и техните родители ще избират тази опция чрез промени, които ще могат да правят в настройките на "Фейсбук" и "Инстаграм".