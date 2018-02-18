Почина легендарният футболист на "Левски" Павел Панов

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Легендарният футболист на "Левски" и националния отбор на България Павел Панов е починал на 18 февруари на 67-годишна възраст. Славният нападател от края на 60-те и 70-те години на 20 век си е отишъл внезапно, като нямаше информация да е болен.

В петък Панов беше сред гостите на осмия редовен конгрес на Българския футболен съюз.

В последните години бившият нападател беше технически директор във футболната централа и сред отговорниците за младежките национални отбори.

За "Левски" Панов има 381 мача и 176 гола, където игра между 1968 и 1981 година печели със сините четири шампионски титли и пет купи на страната. С екипа на националния отбор нападателят вкарва 13 попадения в 44 срещи, участник е на световното първенство в Германия през 1974 година. Голмайстор №1 на "А" група през 1977 година.

Като треньор е водил "Иваняу" (Нигерия), младежкия национален отбор, "Ботев" (Пловдив), "Локомотив" (София), "Септември", "Родопа".