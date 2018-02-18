Почина легендарният футболист на "Левски" Павел Панов

Почина легендарният футболист на "Левски" Павел Панов

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Легендарният футболист на "Левски" и националния отбор на България Павел Панов е починал на 18 февруари на 67-годишна възраст. Славният нападател от края на 60-те и 70-те години на 20 век си е отишъл внезапно, като нямаше информация да е болен.


В петък Панов беше сред гостите на осмия редовен конгрес на Българския футболен съюз.


В последните години бившият нападател беше технически директор във футболната централа и сред отговорниците за младежките национални отбори.




За "Левски" Панов има 381 мача и 176 гола, където игра между 1968 и 1981 година печели със сините четири шампионски титли и пет купи на страната. С екипа на националния отбор нападателят вкарва 13 попадения в 44 срещи, участник е на световното първенство в Германия през 1974 година. Голмайстор №1 на "А" група през 1977 година.


Като треньор е водил "Иваняу" (Нигерия), младежкия национален отбор, "Ботев" (Пловдив), "Локомотив" (София), "Септември", "Родопа".

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Коментари (28)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на cbk47545277
    cbk47545277
    Рейтинг: 178 Неутрално

    Голям играч.
    ПОКЛОН !

  2. 2 Профил на Messerschmitt
    Messerschmitt
    Рейтинг: 4717 Неутрално

    Бог да го прости!Павката Панов бе скромен и добър човек!Поклон!

    До истината се достига с познание!
  3. 3 Профил на Virgin
    Virgin
    Рейтинг: 1938 Разстроено

    Много, много тъжно!!!
    Любимият ми футболист от детските години.
    Виждаше перфектно играта, внушаваше спокойствие и увереност.
    Извън терена също бе за образец, нищо общо със сегашните футболистчета.
    Почивай в мир!

  4. 4 Профил на VR|46 ДНЕВНИК с нова визия менте=ЛИТЕКС с тире
    VR|46 ДНЕВНИК с нова визия менте=ЛИТЕКС с тире
    Рейтинг: 996 Неутрално

    Много тъжна новина, отиде си част от историята на Левски и българския футбол. Бог да го прости! Много възпитан и интелигентен човек беше.

  5. 5 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1276 Разстроено

    Съболезнования на близките му.

  6. 6 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3646 Неутрално

    Лека му пръст !
    Никога няма да забравя великолепния гол със задна ножица , срещу ЦСКА !!!

    Bukalemun
  7. 7 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5280 Неутрално

    Бог да го прости!

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  8. 8 Профил на Без коз
    Без коз
    Рейтинг: 2197 Неутрално

    Той беше футболист на ЛЕВСКИ-СПАРТАК!

    Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
  9. 9 Профил на _imir
    _imir
    Рейтинг: 788 Неутрално

    Мир на праха му!
    Въпреки че не съм фен на Левски, много го уважавах като играч от тоя отбор - много възпитан и скромен беше.

  10. 10 Профил на bezvazelinov
    bezvazelinov
    Рейтинг: 374 Неутрално

    До коментар [#8] от "Без коз":

    И по-тъпи и не на място коментари съм чел, но рядко, евала ....

  11. 11 Профил на МАТРЯЛОВ
    МАТРЯЛОВ
    Рейтинг: 682 Неутрално

    Много уважаван от мен футболист и преди всичко човек. Такъв беше от самото начало на кариерата си и остана такъв и като майстор. Винаги съм си мислел, че специално публиката на Левски и самия клуб не заслужаваха такъв фин човек и джентълмен.
    Това поколение изкара всичко най-лошо(70 години) в тази държава, без войната. Но казармата в ония години с тия червени и прости ахмаци беше по-лошо и от война.

    Павка почивай в мир!
    Искрени съболезнования за близките!

    Неет блядь, МАТРЯЛ надо менять!
  12. 12 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 3609 Неутрално


    Защо бе, Пальо? Не ни е още времето.
    Бог да те прости.

  13. 13 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 4325 Неутрално

    Лека му пръст !
    Тук новината я собщиха по спортното радио ''Метроспорт'' организираните фенове на АРИС !

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  14. 14 Профил на galapagas
    galapagas
    Рейтинг: 1687 Неутрално

    Бог да го прости. Голям играч и много свестен човек.

  15. 15 Профил на Йоаникий
    Йоаникий
    Рейтинг: 593 Разстроено

    Ееех, Павка, жалко, много жалко.... :-(
    Един от най-достойните левскари, много добър човек и играч...
    Трудно ще го прежалим, беше пример за спортсменство, благородство и човещина...

    Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
  16. 16 Профил на hcx42545382
    hcx42545382
    Рейтинг: 141 Неутрално

    По това време бях фен на ЦСКА,но Панов беше изключителен футболист. Жалко,лека му пръст.

  17. 17 Профил на gogo63
    gogo63
    Рейтинг: 744 Неутрално

    Бог да го прости! Един от хората, заради които започнах да гледам футбол в детството...

  18. 18 Профил на Йосиф Давыдович
    Йосиф Давыдович
    Рейтинг: 36 Неутрално

    Макар и да беше футболист и треньор на левски, Павел Панов бе достоен човек, който честно се бореше на терена. За него една лоша дума не съм чул. Сравнително млад си е отишъл от нашия лош свят. Бог да го прости..

    Я еще допою, допою Комсомольскую песню свою, — Только кто мне придумает новый Тайшет, Кто другую найдет Ангару?
  19. 19 Профил на Чичо Ваньо
    Чичо Ваньо
    Рейтинг: 616 Неутрално

    Един от най-добрите играчи на "Левски" ! Вечна му памет !

    П.С. "Дневник" ,когато публикувате справки ги проверявайте ! Панов започна треньорската си кариера точно в "Левски". И беше един от малкото завършили Кьолнската школа !

    "Проблемът на света е,че глупавите са самоуверени,а умните се колебаят."Бъртранд Ръсел
  20. 20 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7364 Неутрално

    Елегантен футболист, бог да го прости!

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  21. 21 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 758 Разстроено

    Велик. Да почива в мир.

  22. 22 Профил на YankoNach
    YankoNach
    Рейтинг: 367 Разстроено

    Страхотен играч, но повече от това - голям ЧОВЕК! Това днешните го нямат... Бог да го прости, щастлив съм, че го познавах и че го гледах как играе... Най-искрените ми съболезнования към близките му!

  23. 23 Профил на galactico
    galactico
    Рейтинг: 382 Разстроено

    Много тъжна новина.Един невероятен футболист и прекрасен човек ни напусна.Когато бях дете ми беше един от любимите български футболисти.Почивай в мир!!!

  24. 24 Профил на gl_avatar
    gl_avatar
    Рейтинг: 1359 Неутрално

    Светла му памет.

  25. 25 Профил на zhivko6461
    zhivko6461
    Рейтинг: 1846 Неутрално

    Бог да го прости!
    Съболезнования на семейството и близките!

  26. 26 Профил на voyko
    voyko
    Рейтинг: 2147 Неутрално

    Почивай в мир.

  27. 27 Профил на vankata1
    vankata1
    Рейтинг: 1333 Неутрално

    От дете съм цесекар, но много уважавам Павел Панов като един интелигентен футболист с лидерски качества и достоен за уважение човек. Лека му пръст, отива си доста млад, за съжаление!

    Най-ми е жал за тези, които са готови да станат ... джендъри по партийна линия! Това и по комунистическо време не съм го виждал. TriBiri
  28. 28 Профил на prs29530353
    prs29530353
    Рейтинг: 29 Разстроено

    Beshe goliam futbolist. Posle razbrah, che e e oshte po-goliam chovek. Bog da go prosti!





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