Почина легендарният футболист на "Левски" Павел Панов

Легендарният футболист на "Левски" и националния отбор на България Павел Панов е починал на 18 февруари на 67-годишна възраст. Славният нападател от края на 60-те и 70-те години на 20 век си е отишъл внезапно, като нямаше информация да е болен.
В петък Панов беше сред гостите на осмия редовен конгрес на Българския футболен съюз.
В последните години бившият нападател беше технически директор във футболната централа и сред отговорниците за младежките национални отбори.
За "Левски" Панов има 381 мача и 176 гола, където игра между 1968 и 1981 година печели със сините четири шампионски титли и пет купи на страната. С екипа на националния отбор нападателят вкарва 13 попадения в 44 срещи, участник е на световното първенство в Германия през 1974 година. Голмайстор №1 на "А" група през 1977 година.
Като треньор е водил "Иваняу" (Нигерия), младежкия национален отбор, "Ботев" (Пловдив), "Локомотив" (София), "Септември", "Родопа".
cbk47545277Рейтинг: 178 Неутрално
Голям играч.
ПОКЛОН !
MesserschmittРейтинг: 4717 Неутрално
Бог да го прости!Павката Панов бе скромен и добър човек!Поклон!До истината се достига с познание!
VirginРейтинг: 1938 Разстроено
Много, много тъжно!!!
Любимият ми футболист от детските години.
Виждаше перфектно играта, внушаваше спокойствие и увереност.
Извън терена също бе за образец, нищо общо със сегашните футболистчета.
Почивай в мир!
VR|46 ДНЕВНИК с нова визия менте=ЛИТЕКС с тиреРейтинг: 996 Неутрално
Много тъжна новина, отиде си част от историята на Левски и българския футбол. Бог да го прости! Много възпитан и интелигентен човек беше.
koko65bgРейтинг: 1276 Разстроено
Съболезнования на близките му.
eti mehterРейтинг: 3646 Неутрално
Лека му пръст !Bukalemun
Никога няма да забравя великолепния гол със задна ножица , срещу ЦСКА !!!
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5280 Неутрално
Бог да го прости!"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Без козРейтинг: 2197 Неутрално
Той беше футболист на ЛЕВСКИ-СПАРТАК!Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
_imirРейтинг: 788 Неутрално
Мир на праха му!
Въпреки че не съм фен на Левски, много го уважавах като играч от тоя отбор - много възпитан и скромен беше.
bezvazelinovРейтинг: 374 Неутрално
До коментар [#8] от "Без коз":
И по-тъпи и не на място коментари съм чел, но рядко, евала ....
МАТРЯЛОВРейтинг: 682 Неутрално
Много уважаван от мен футболист и преди всичко човек. Такъв беше от самото начало на кариерата си и остана такъв и като майстор. Винаги съм си мислел, че специално публиката на Левски и самия клуб не заслужаваха такъв фин човек и джентълмен.Неет блядь, МАТРЯЛ надо менять!
Това поколение изкара всичко най-лошо(70 години) в тази държава, без войната. Но казармата в ония години с тия червени и прости ахмаци беше по-лошо и от война.
Павка почивай в мир!
Искрени съболезнования за близките!
Един препатилРейтинг: 3609 Неутрално
Защо бе, Пальо? Не ни е още времето.
Бог да те прости.
'ΕΡΕΒΟΣРейтинг: 4325 Неутрално
Лека му пръст !Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
Тук новината я собщиха по спортното радио ''Метроспорт'' организираните фенове на АРИС !
galapagasРейтинг: 1687 Неутрално
Бог да го прости. Голям играч и много свестен човек.
ЙоаникийРейтинг: 593 Разстроено
Ееех, Павка, жалко, много жалко.... :-(Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
Един от най-достойните левскари, много добър човек и играч...
Трудно ще го прежалим, беше пример за спортсменство, благородство и човещина...
hcx42545382Рейтинг: 141 Неутрално
По това време бях фен на ЦСКА,но Панов беше изключителен футболист. Жалко,лека му пръст.
gogo63Рейтинг: 744 Неутрално
Бог да го прости! Един от хората, заради които започнах да гледам футбол в детството...
Йосиф ДавыдовичРейтинг: 36 Неутрално
Макар и да беше футболист и треньор на левски, Павел Панов бе достоен човек, който честно се бореше на терена. За него една лоша дума не съм чул. Сравнително млад си е отишъл от нашия лош свят. Бог да го прости..Я еще допою, допою Комсомольскую песню свою, — Только кто мне придумает новый Тайшет, Кто другую найдет Ангару?
Чичо ВаньоРейтинг: 616 Неутрално
Един от най-добрите играчи на "Левски" ! Вечна му памет !"Проблемът на света е,че глупавите са самоуверени,а умните се колебаят."Бъртранд Ръсел
П.С. "Дневник" ,когато публикувате справки ги проверявайте ! Панов започна треньорската си кариера точно в "Левски". И беше един от малкото завършили Кьолнската школа !
neutРейтинг: 7364 Неутрално
Елегантен футболист, бог да го прости!In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
palav_nikРейтинг: 758 Разстроено
Велик. Да почива в мир.
YankoNachРейтинг: 367 Разстроено
Страхотен играч, но повече от това - голям ЧОВЕК! Това днешните го нямат... Бог да го прости, щастлив съм, че го познавах и че го гледах как играе... Най-искрените ми съболезнования към близките му!
galacticoРейтинг: 382 Разстроено
Много тъжна новина.Един невероятен футболист и прекрасен човек ни напусна.Когато бях дете ми беше един от любимите български футболисти.Почивай в мир!!!
gl_avatarРейтинг: 1359 Неутрално
Светла му памет.
zhivko6461Рейтинг: 1846 Неутрално
Бог да го прости!
Съболезнования на семейството и близките!
voykoРейтинг: 2147 Неутрално
Почивай в мир.
vankata1Рейтинг: 1333 Неутрално
От дете съм цесекар, но много уважавам Павел Панов като един интелигентен футболист с лидерски качества и достоен за уважение човек. Лека му пръст, отива си доста млад, за съжаление!Най-ми е жал за тези, които са готови да станат ... джендъри по партийна линия! Това и по комунистическо време не съм го виждал. TriBiri
prs29530353Рейтинг: 29 Разстроено
Beshe goliam futbolist. Posle razbrah, che e e oshte po-goliam chovek. Bog da go prosti!