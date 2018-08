Почина кралицата на соул музиката Арета Франклин

© Associated Press Арета Франклин с изпълнение на живо по време на Филмовия фестивал "Трайбека" в Ню Йорк през 2017г.

Легендарната американска певица Арета Франклин e починала в дома си в Детройт на 76-годишна възраст, съобщи "Асошиейтед прес". От няколко дни звездата беше в тежко здравословно състояние, обградена от роднини и близки приятели. През 2010г. певицата беше диагностицирана с рак на панкреаса, а през 2017г. обяви, че се оттегля от активна концертна дейност. В последните две години тя беше видимо отслабнала поради болестта.

Арета Франклин е един от най-продаваните музикални изпълнители за всички времена като нейните албуми имат над 75 млн. продажби в света. От края на 60-те е наричана "кралицата на соул музиката", но се изявява и в други музикални стилове като джаз и ритъм енд блус, както и в традиционния афроамерикански госпъл. През годините тя прави дуети с много музиканти, между които Луис Армстронг, Лучано Павароти и Джордж Майкъл.

В продължение на кариерата си певицата е получавала наградата "Грами" 18 пъти, включително една за цялостно творчество. Тя бележи успех и в киното с участието си във филма "Блус Брадърс" на режисьора Джон Ландис от 1980г. А през 1987г. стана първата жена, приета в Залата на славата на рокендрола. Сред най-известните й песни се нареждат I Say a Little Prayer, Respect и (You Make Me Feel Like) A Natural Women.

Арета Франклин е родена през 1942г. и започва кариерата си на певица още като дете като изпълнител на госпъл. Насочва се към популярната музика на 18-годишна възраст, когато сключва договор със звукозаписната компания "Кълъмбия рекърдс", но големият й успех идва, след като подписва с "Атлантик рекърдс" през 1967г. През дългогодишната кариера на музикантката 112 от нейните сингли влизат в класацията на "Билборд".

Певицата е била женена два пъти и има четири деца. За последен път тя излезе пред публика през ноември 2017г. на гала събитие на фондацията на Елтън Джон за борба със СПИН. През същия месец излезе и последният й албум A Brand New Me.