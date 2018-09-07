Актьорът Бърт Рейнолдс почина на 82 години

Бърт Рейнолдс

© Dylan Martinez, Reuters

Бърт Рейнолдс



Холивудската звезда Бърт Рейнолдс почина вчера на 82-годишна възраст, съобщиха световните агенции. Един от най-популярните американски актьори е починал в медицинския център "Джупитър" във Флорида, каза неговият мениджър Ерик Критзър.


Рейнолдс е участвал в десетки филми, а едни от най-известните му роли са в "Избавление", "Свободна игра", "Смоуки и Бандита".


Той достига върха на своята слава през 70-те и 80-те години на 20 век, но през 1997 г. получава номинация за "Оскар" за най-добър поддържащ актьор за ролята си във филма "Буги нощи" и получи наградата "Златен глобус" за най-добра поддържаща роля.

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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Deaddark
    Deaddark
    Рейтинг: 2759 Неутрално

    Правеше истински комедии и забавни филми, но с послание. Сега киното е снобарщина и джендерастия.

    I'm back... for now.
  2. 2 Профил на Jalis Ironhammer
    Jalis Ironhammer
    Рейтинг: 2230 Разстроено

    Почивай в мир.

    Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
  3. 3 Профил на deymus
    deymus
    Рейтинг: 1979 Неутрално

    Случва се.

  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3717 Неутрално

    Бог да го прости. Имаше присъствие на екрана.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на chepokalipsis
    chepokalipsis
    Рейтинг: 910 Неутрално

    Жалко, имаше забавни роли, вкл и такива по сериали.

  6. 6 Профил на Gwen Chaves
    Gwen Chaves
    Рейтинг: Неутрално

    Плащам над $ 87 на час, работейки от дома с 2 деца у дома. Никога не съм мислила, че ще мога да го направя, но най-добрият ми приятел печели над 10 хил. На месец, правейки това и тя ме убеди да опитам. Потенциалът с това е безкраен.

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  7. 7 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 1885 Неутрално

    Много го харесвахме през 80-десетте години,дори леко бях влюбена в него !
    Респект и да почива в мир !

  8. 8 Профил на valtoro
    valtoro
    Рейтинг: 2112 Неутрално

    Светла му памет !!!





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