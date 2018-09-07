Актьорът Бърт Рейнолдс почина на 82 години

Холивудската звезда Бърт Рейнолдс почина вчера на 82-годишна възраст, съобщиха световните агенции. Един от най-популярните американски актьори е починал в медицинския център "Джупитър" във Флорида, каза неговият мениджър Ерик Критзър.
Рейнолдс е участвал в десетки филми, а едни от най-известните му роли са в "Избавление", "Свободна игра", "Смоуки и Бандита".
Той достига върха на своята слава през 70-те и 80-те години на 20 век, но през 1997 г. получава номинация за "Оскар" за най-добър поддържащ актьор за ролята си във филма "Буги нощи" и получи наградата "Златен глобус" за най-добра поддържаща роля.
DeaddarkРейтинг: 2759 Неутрално
Правеше истински комедии и забавни филми, но с послание. Сега киното е снобарщина и джендерастия.I'm back... for now.
Jalis IronhammerРейтинг: 2230 Разстроено
Почивай в мир.Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
deymusРейтинг: 1979 Неутрално
Случва се.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3717 Неутрално
Бог да го прости. Имаше присъствие на екрана.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
chepokalipsisРейтинг: 910 Неутрално
Жалко, имаше забавни роли, вкл и такива по сериали.
Gwen ChavesРейтинг: Неутрално
Плащам над $ 87 на час, работейки от дома с 2 деца у дома. Никога не съм мислила, че ще мога да го направя, но най-добрият ми приятел печели над 10 хил. На месец, правейки това и тя ме убеди да опитам. Потенциалът с това е безкраен.
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Cara MiaРейтинг: 1885 Неутрално
Много го харесвахме през 80-десетте години,дори леко бях влюбена в него !
Респект и да почива в мир !
valtoroРейтинг: 2112 Неутрално
Светла му памет !!!