Актьорът Бърт Рейнолдс почина на 82 години

© Dylan Martinez, Reuters Бърт Рейнолдс

Холивудската звезда Бърт Рейнолдс почина вчера на 82-годишна възраст, съобщиха световните агенции. Един от най-популярните американски актьори е починал в медицинския център "Джупитър" във Флорида, каза неговият мениджър Ерик Критзър.

Рейнолдс е участвал в десетки филми, а едни от най-известните му роли са в "Избавление", "Свободна игра", "Смоуки и Бандита".

Той достига върха на своята слава през 70-те и 80-те години на 20 век, но през 1997 г. получава номинация за "Оскар" за най-добър поддържащ актьор за ролята си във филма "Буги нощи" и получи наградата "Златен глобус" за най-добра поддържаща роля.