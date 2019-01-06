Почина актьорът Иван Ласкин

Кадърът е от 2003 г., когато Ласкин получава наградата "Пантен"

© Валентина Петрова

Кадърът е от 2003 г., когато Ласкин получава наградата "Пантен"



Актьорът Иван Ласкин почина на 48-годишна възраст. На 28 декември той беше приет във Военно-медицинска академия в тежко състояние, съобщи "Нова телевизия".


Звездата на актьора изгрява с участието му през 1986 г. в детския сериал "Васко да гама от село Рупча". По-късно завършва ВИТИЗ. Помнят се ролите му и в сериали като "Хайка за вълци" и "Дунав мост".


Ласкин играе в редица театри в София.

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Коментари (11)
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  1. 1 Профил на шемет
    шемет
    Рейтинг: 407 Неутрално

    Жалко,независимо от всичко.
    Да почива в мир.

  2. 2 Профил на Капабланка
    Капабланка
    Рейтинг: 863 Неутрално

    Мир на праха му!!!
    Понякога доста наглееше, прекаляваше с уж намеците, но имаше някакъв чар.

  3. 3 Профил на blahblah
    blahblah
    Рейтинг: 374 Неутрално

    Ujas! Svetla mu pamet! Tragediata e za saprugata mu I detenceto, koeto e savsem malko!

  4. 4 Профил на Aldi Mitov
    Aldi Mitov
    Рейтинг: 492 Разстроено

    Да почива в мир. Съболезнования на семейството му.

  5. 5 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 4804 Неутрално

    Бог да го прости!

    До истината се достига с познание!
  6. 6 Профил на zhivko6461
    zhivko6461
    Рейтинг: 1830 Неутрално

    Бог да го прости!

  7. 7 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 2500 Разстроено

    .......БОГ да го ПРОСТИ........!!!!!.....голям АКТЬОР........от това ПОКОЛЕНИЕ са ТОЙ и ЧОЧО........

    България НАД ВСИЧКО .....
  8. 8 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4925 Неутрално

    Добър човек... Пиеше качествен алкохол, но в сериозни количества, и то всекидневно. При първите симпотими не взе нужните мерки...

    скоростен индекс "Y"
  9. 9 Профил на Virgin
    Virgin
    Рейтинг: 2981 Неутрално

    Почивай в мир!
    Имаше харизма, присъствие, характер.

  10. 10 Профил на ebf52574941
    ebf52574941
    Рейтинг: 656 Неутрално

    Мир на праха му.

    ПП: Макар че ми беше противен, защото беше седесар и много пиеше. Но… мъртвият не ни е враг / той взе що му се пада

  11. 11 Профил на LiberalToTheBones
    LiberalToTheBones
    Рейтинг: 669 Неутрално

    Алкол? Жалко как известните БГ лица не правят и не участват в кампании за здравословен начин на живот и спорт...

    Nazis, commies, idiots, conservatives, preservatives... Stay away..




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