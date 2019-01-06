Почина актьорът Иван Ласкин

© Валентина Петрова Кадърът е от 2003 г., когато Ласкин получава наградата "Пантен"

Актьорът Иван Ласкин почина на 48-годишна възраст. На 28 декември той беше приет във Военно-медицинска академия в тежко състояние, съобщи "Нова телевизия".

Звездата на актьора изгрява с участието му през 1986 г. в детския сериал "Васко да гама от село Рупча". По-късно завършва ВИТИЗ. Помнят се ролите му и в сериали като "Хайка за вълци" и "Дунав мост".

Ласкин играе в редица театри в София.