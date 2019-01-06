Почина актьорът Иван Ласкин

Актьорът Иван Ласкин почина на 48-годишна възраст. На 28 декември той беше приет във Военно-медицинска академия в тежко състояние, съобщи "Нова телевизия".
Звездата на актьора изгрява с участието му през 1986 г. в детския сериал "Васко да гама от село Рупча". По-късно завършва ВИТИЗ. Помнят се ролите му и в сериали като "Хайка за вълци" и "Дунав мост".
Ласкин играе в редица театри в София.
шеметРейтинг: 407 Неутрално
Жалко,независимо от всичко.
Да почива в мир.
КапабланкаРейтинг: 863 Неутрално
Мир на праха му!!!
Понякога доста наглееше, прекаляваше с уж намеците, но имаше някакъв чар.
blahblahРейтинг: 374 Неутрално
Ujas! Svetla mu pamet! Tragediata e za saprugata mu I detenceto, koeto e savsem malko!
Aldi MitovРейтинг: 492 Разстроено
Да почива в мир. Съболезнования на семейството му.
Willy MesserschmittРейтинг: 4804 Неутрално
Бог да го прости!До истината се достига с познание!
zhivko6461Рейтинг: 1830 Неутрално
Бог да го прости!
keshРейтинг: 2500 Разстроено
.......БОГ да го ПРОСТИ........!!!!!.....голям АКТЬОР........от това ПОКОЛЕНИЕ са ТОЙ и ЧОЧО........България НАД ВСИЧКО .....
hamiltonfРейтинг: 4925 Неутрално
Добър човек... Пиеше качествен алкохол, но в сериозни количества, и то всекидневно. При първите симпотими не взе нужните мерки...скоростен индекс "Y"
VirginРейтинг: 2981 Неутрално
Почивай в мир!
Имаше харизма, присъствие, характер.
ebf52574941Рейтинг: 656 Неутрално
Мир на праха му.
ПП: Макар че ми беше противен, защото беше седесар и много пиеше. Но… мъртвият не ни е враг / той взе що му се пада
LiberalToTheBonesРейтинг: 669 Неутрално
Алкол? Жалко как известните БГ лица не правят и не участват в кампании за здравословен начин на живот и спорт...Nazis, commies, idiots, conservatives, preservatives... Stay away..