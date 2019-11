Почина любимият на "Бийтълс" фотограф

© Associated Press

Бившият член на "Бийтълс" Пол Маккартни отдаде почит на Робърт Фрийман, един от предпочитаните фотографи на групата, който почина в петък на 82-годишна възраст, съобщи БТА.

"Той беше предпочитаният ни фотограф, сътворил едни от най-емблематичните корици на албумите ни", написа в сайта си сър Пол, научавайки за кончината на Фрийман.

По неговите думи Фрийман е бил забележителен творец с оригинален почерк. "Този изключителен човек ще ми липсва, но ще запазя винаги в себе си хубавите спомени за него!", написа музикантът.

Роденият на 5 декември 1936 година Фрийман беше автор на кориците на тавите на "Бийтълс" With The Beatles (1963), Meet the Beatles (1964 в САЩ), Beatles for Sale(1964) Help!(1965) и Rubber Soul (1965).

"Хората често си мислеха, че корицата на Rubber Soul e била заснета във фотостудио. Всъщност Робърт доста набързо ни снима в коридора на хотела ни, като естествената светлина падаше от прозорците. Цялата фотосесия не продължи повече от половин час!", спомня си сър Пол.