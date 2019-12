Почина вокалистката на "Роксет" Мари Фредриксон

© Associated Press

Шведската изпълнителка Мари Фредриксон, вокалистка на групата "Роксет", е починала вчера на 61 години.

Това съобщи мениджърът ѝ в прессъобщение, цитирано от в. "Свенска дагбладет". В текста се казва, че смъртта е настъпила вчера сутринта вследствие на заболяване, без да навлиза в подробности.

От създаването си през 1986 г. "Роксет" е една от най-известните шведски поп рок групи, с продадени над 75 млн. албума. Дуетът е формиран в момент, когато и родената през 1958 г. Фредриксон, и една година по-младият Пер Гесле са известни в страната. С десетте албума, които издава обаче, "Роксет" печели много награди, а хитовете като The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love или Joyride оглавяват класации в Европа и САЩ.

През 2002 г. Фредриксон бе диагностицирана с тумор на мозъка. По-късно тя публикува солов албум на английски, в който говореше за проблемите със здравето си.

© Reuters

Заради тези проблеми Фредриксон и Гесле се събраха отново едва в началото на това десетилетие, когато излязоха на сцената за голям концерт заедно за пръв път от 8 години.