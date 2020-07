Почина Оливия де Хавиланд, изиграла Мелани в "Отнесени от вихъра"

© Associated Press

Звездата от "Отнесени от вихъра" Оливия де Хавиланд, смятана за последната актриса от Златния век на Холивуд, почина в дома си Париж на 104-годишна възраст, предадоха световните агенции.

Оливия де Хавиланд има 50-годишна кариера в киното и телевизията, но остава най-популярна с ролята на Мелани Хамилтън в "Отнесени от вихъра". Кариерата ѝ обаче ще се запомни и с две награди "Оскар", победа над холивудската система и с дългогодишна вражда със сестра ѝ актрисата Джоан Фонтейн, достойна за филмов сценарий, отбелязва "Ройтерс".

Де Хавиланд става известна през 30-те години на миналия век, но ролята на Мелани в "Отнесени от вихъра" е тази, която я прави звезда, като ѝ носи една от общо пет номинации за наградите "Оскар".

По-късно ѝ се налага да се бори, за да получи по-предизвикателни роли - битка, която приключва в съда, но ѝ се отплаща с две награди "Оскар" - за ролята ѝ в "To Each His Own" през 1946 г. и "Наследницата" през 1949 г.

През 1943 г. тя започва съдебна битка с "Уорнър Bros", след като договорът ѝ със студиото изтича, но то претендира за още шест месеца работа. Актрисата печели процеса, който отслабва доминиращата роля на студиото над актьорите. Предизвикателството, което тя отправя, обаче ѝ коства три години без нито един филм.

В светските хроники Оливия де Хавиланд влиза и с враждата с по-малката си сестра Джоан Фонтейн, също носителка на "Оскар", с която са в непрестанна конкуренция и не си говорят от 1975 г.

От 1953 актрисата живее в Париж, а след края на кариерата ѝ има много малко публични изяви.

През 2003 г. тя се завърна в Холиву, за да участва в 75-ата церемония на наградите на Американската академия за филмово изкуство.