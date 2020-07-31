Почина британският режисьор Алън Паркър

Британският режисьор Алън Паркър, създател на такива филми като "Среднощен експрес", "Евита", Мисисипи в пламъци" и адаптацията на "Стената", албумът на "Пинк Флойд", почина на 76 години.
Британските медии съобщават, че той продължително време е боледувал.
Паркър твори в продължение на повече от три десетилетия, започвайки от средата на 70-те години. Той създаде и филми като "Бъгси Малоун", "Слава", "Пилето", "Ангелско сърце" и "Музика за душата".
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EU defenderРейтинг: 1242 Неутрално
"Стената" беше задържан от комунистическата цензура и за пръв път го гледах на кино през 1990. Потресаващ!The best way to predict the future is to invent it.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5837 Неутрално
Пилето !!! Направи ник кейдж звезда !!!ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Бог да го прости. Голям майстор.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5837 Неутрално
До коментар [#1] от "EU defender":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Гледахме го нелегално момченце и презаписвахме заундтрака. Ама бяхме мъже а не мамини синчета в розови дантелки !!!
EU defenderРейтинг: 1242 Весело
До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":The best way to predict the future is to invent it.
В розова дантелка си ти, купонджийке миконоска :)
Знаем много добре кои имахте вехаес видео - комунистическите синчета и ченгетата!!!!
Нормалните хора имахме Велико Търново 84.