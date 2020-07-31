Почина британският режисьор Алън Паркър

Почина британският режисьор Алън Паркър

© Lisa Moran Parker, CC



Британският режисьор Алън Паркър, създател на такива филми като "Среднощен експрес", "Евита", Мисисипи в пламъци" и адаптацията на "Стената", албумът на "Пинк Флойд", почина на 76 години.


Британските медии съобщават, че той продължително време е боледувал.


Паркър твори в продължение на повече от три десетилетия, започвайки от средата на 70-те години. Той създаде и филми като "Бъгси Малоун", "Слава", "Пилето", "Ангелско сърце" и "Музика за душата".


Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 1242 Неутрално

    "Стената" беше задържан от комунистическата цензура и за пръв път го гледах на кино през 1990. Потресаващ!

    The best way to predict the future is to invent it.
  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5837 Неутрално

    Пилето !!! Направи ник кейдж звезда !!!
    Бог да го прости. Голям майстор.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5837 Неутрално

    До коментар [#1] от "EU defender":

    Гледахме го нелегално момченце и презаписвахме заундтрака. Ама бяхме мъже а не мамини синчета в розови дантелки !!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 1242 Весело

    До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

    В розова дантелка си ти, купонджийке миконоска :)

    Знаем много добре кои имахте вехаес видео - комунистическите синчета и ченгетата!!!!

    Нормалните хора имахме Велико Търново 84.

    The best way to predict the future is to invent it.




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