Почина британският режисьор Алън Паркър

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Британският режисьор Алън Паркър, създател на такива филми като "Среднощен експрес", "Евита", Мисисипи в пламъци" и адаптацията на "Стената", албумът на "Пинк Флойд", почина на 76 години.

Британските медии съобщават, че той продължително време е боледувал.

Паркър твори в продължение на повече от три десетилетия, започвайки от средата на 70-те години. Той създаде и филми като "Бъгси Малоун", "Слава", "Пилето", "Ангелско сърце" и "Музика за душата".

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