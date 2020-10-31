Почина актьорът Шон Конъри

В кадър от филма "Името на розата"

© Associated Press

В кадър от филма "Името на розата"



Шон Конъри, актьорът, който "даде лице на Джеймс Бонд", почина на 90-годишна възраст, съобщи Би Би Си. Кариерата му продължи десетилетия и включва заглавия като "Ловът на "Червения октомври", "Индиана Джоунс и последния кръстоносен поход", "Шотландски боец" и "Скалата".


Работил е с режисьори като Стивън Спилбърг, Сидни Лъмет, Браян де Палма, Жан-Жак Ано. Конъри е носител на "Оскар" за филма "Недосегаемите", както и на награди БАФТА, "Златен глобус" и много други. През 2000 г. е удостоен с орден на Британската империя от кралица Елизабет Втора.


Конъри става популярен със сериите за агент 007. Той играе Джеймс Бонд в общо седем филма и накрая му идва до гуша. "Той беше и е много по-добър актьор, но стана синоним на Бонд. Хората казваха "Ето го Джеймс Бонд", като видеха по улицата. Това особено много го разстройваше", разкава близкият му приятел Майкъл Кейн.




През 2004 г. The Sunday Herald го обяви за "най-великия жив шотландец", а през 2011 г. проучване на EuroMillions - за "най-голямото живо национално съкровище на Шотландия".


Конъри прекара голяма част от живота си като жител на Бахамите, но подкрепяше Шотландската национална партия и исканията за независимост на Шотландия.



Конъри е отказал да изиграе ролята на магьосника Гандалф в екранизацията на "Властелина на пръстените" на Питър Джаксън с мотива, че "не разбира сценария", пропускайки 30 млн. долара хонорар и 15% от боксофиса. По същите причини отказва да изиграе и "Архитекта" в трилогията на сестрите Уашовски "Матрицата".


Фотогалерия: Шон Конъри >


В интервю от 2005 г. заяви, че вероятно няма да прави повече филми, защото "му е писнало от идиотите, които работят в Холивуд сега". По-късно негова говорителка уточни: "Но все пак един от известните му филми се казва "Никога не казвай никога".


Конъри бе обявен още "най-сексапилният мъж" на сп. "Пийпъл" през 1989 г. и "най-сексапилният мъж на века" през 1999 г.


Почина актьорът Шон Конъри

© Associated Press

Ключови думи към статията:

Коментари (37)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на atmanpg
    atmanpg
    Рейтинг: 2415 Неутрално

    Светла му памет.
    Филмите му ще живеят.

  2. 2 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4247 Разстроено

    Почивай в мир

    klimentm
  3. 3 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 1186 Неутрално

    Почивай в мир, Шотландски боец! https://www.youtube.com/watch?v=cf6SaA-Kdro

    The best way to predict the future is to invent it.
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5627 Неутрално

    Много голям и джентълмен.
    Бог да го прости !!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на spiegel
    spiegel
    Рейтинг: 1778 Неутрално

    О, бог да го прости! Един от най-любимите ми актьори и най-симпатичните ми личности.

  6. 6 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7976 Неутрално

    Голямо име, бог да го прости!

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  7. 7 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 625 Неутрално

    Не беше изключителен артист, но беше пичага и имаше запомнящо се излъчване.

  8. 8 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4664 Неутрално

    Един пълноценно живян живот. На добър път, Сър Конъри!

  9. 9 Профил на Mushichka
    Mushichka
    Рейтинг: 297 Неутрално

    Името на розата!

  10. 10 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 4045 Неутрално

    Тъжна новина ! Много от ролите му в киното ще си останат класика за винаги ! Бог да приеме в мир душата му !

  11. 11 Профил на Лелка
    Лелка
    Рейтинг: 1088 Неутрално

    Още един истински мъж ни напуска, тъжно, защото все по не остава ни един...
    Има неповторими хора и той е от тях, ще го помним с благодарност за прекрасните роли.
    Светла му памет!

  12. 12 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 625 Неутрално

    Името на розата!
    —цитат от коментар 9 на Mushichka


    Да, там беше на висота!

  13. 13 Профил на tqh42306221
    tqh42306221
    Рейтинг: 525 Неутрално

    Наистина не беше кой знае къв актьор,но имаше голям дух и излъчване,а и в някои роли пасваше просто като все едно за него бяха правени,особено военните филми.Определено имаше и слаби роли,точно Бонд не мисля че беше изобщо от смислените му роли...Жалко че не си заминават такива подобия на актьори като Стивън Мангал и другаря Депардиев...

    Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
  14. 14 Профил на Корки
    Корки
    Рейтинг: 2806 Неутрално

    Имаше си амплоа, но изпъваше ролите с дълбочина и уважение. Велик.

    Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
  15. 15 Профил на Petar Ivanov
    Petar Ivanov
    Рейтинг: 412 Неутрално

    Да почива в мир! Голям актьор!

    Freedom of speech
  16. 16 Профил на Bornagain
    Bornagain
    Рейтинг: 857 Неутрално

    Вечна му памет! Велик и безподобен!

    Свободата, Санчо...
  17. 17 Профил на Митко Палаузофф
    Митко Палаузофф
    Рейтинг: 705 Неутрално

    До коментар [#7] от "von_seeckt":

    Точно така, а ти нито си нещо, нито пичага и излъчването ти е на умрела скумрия!

  18. 18 Профил на Jalis Ironhammer
    Jalis Ironhammer
    Рейтинг: 1509 Неутрално

    RIP. Имаше многозапомнящи се роли. Сега кото си мисля първото нещо което ми идва наум не е конкретна роля или филм а уникалния акцент.

    Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
  19. 19 Профил на pamela
    pamela
    Рейтинг: 2321 Разстроено

    Един от най-добрите! Сбогом и лека му пръст!

  20. 20 Профил на galapagas
    galapagas
    Рейтинг: 783 Неутрално

    Бог да го прости. Един от най-великите актьори.

  21. 21 Профил на David Moyseev
    David Moyseev
    Рейтинг: 791 Неутрално

    Голяма загуба за Шотландия и световното кино! Най-великият шотландец, направил вечни роли и покорил света с яркия си талант на артист. Беше и най-големият поборник за независимостта на Шотландия.

  22. 22 Профил на miho45
    miho45
    Рейтинг: 758 Неутрално

    Актьорът на нашето поколение!!! За нас остават филмите с негово участие,остава Джеймс Бонд,....... Вечна му памет!!!

  23. 23 Профил на dedoliben
    dedoliben
    Рейтинг: 1515 Разстроено

    Лек път Великане.

    "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
  24. 24 Профил на Георги Христов
    Георги Христов
    Рейтинг: 688 Неутрално

    Клише е но без него киното нямаше да е същото. Уникален във всяка роля. Почивай в мир!

  25. 25 Профил на Александър
    Александър
    Рейтинг: 730 Неутрално

    r.i.p

  26. 26 Профил на Арон
    Арон
    Рейтинг: 1416 Разстроено

    Отиват си големите..Скърбим.

  27. 27 Профил на Bornagain
    Bornagain
    Рейтинг: 857 Неутрално

    Актьорът на нашето поколение!!! За нас остават филмите с негово участие,остава Джеймс Бонд,....... Вечна му памет!!!
    —цитат от коментар 22 на miho45

    Недосегаемите, с младия Кевин Костнър, Недостижимия мост за операция Маркет Гардън, Името на розата, Човекът, който искаше да бъде крал по Киплинг , Шотландски боец и какво ли още не. Актьор от световна класа, на няколко поколения - и на по стари и на настоящи и на бъдещи.

    Свободата, Санчо...
  28. 28 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 3820 Неутрално

    Велик актьор с изключителна харизма!
    Царство му небесно!

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  29. 29 Профил на Лопе де Вега
    Лопе де Вега
    Рейтинг: 2134 Неутрално

    Името на розата!
    —цитат от коментар 9 на Mushichka


    Точно, мушичке. Не знам, защо не получи "Оскар" за този филм.

  30. 30 Профил на Лопе де Вега
    Лопе де Вега
    Рейтинг: 2134 Неутрално

    Един пълноценно живян живот. На добър път, Сър Конъри!
    —цитат от коментар 8 на daskal1


    Сър Шон, даскале!

  31. 31 Профил на edin drugii
    edin drugii
    Рейтинг: 2609 Неутрално

    Велик ,може би най великия в историята на филмовото изкуство до сега ,вечна му памет .

  32. 32 Профил на Pena i Nikol
    Pena i Nikol
    Рейтинг: Неутрално

    Преди 60 години идва в Лом. Голяма оргия беше с комшията. Бог да го прости!

  33. 33 Профил на grem
    grem
    Рейтинг: 450 Неутрално

    Един от най-големите, най-уникалните актьори в световното кино! Лека му пръст.

  34. 34 Профил на Pandipool
    Pandipool
    Рейтинг: 652 Неутрално

    Нека почива в мир! Великан!

  35. 35 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 6096 Разстроено

    Страхотно излъчване. С годините, сякаш ставаше все по красив.
    Лек път към отвъдното!

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  36. 36 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 4064 Неутрално

    Изключителен актьор, емблематична личност; светът губи един по един истинските творци и гора на изкуството.

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  37. 37 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    Рейтинг: 1788 Весело

    Невероятен, уникален, величественн....НЯМА суперлатив който да не му подхожда😀

    Не помня филм с него да не ми е харесвал😀 Включая и поредицата "Бонд"😀!

    Човека живя достойно, остаря като цитадела (а не галош като другарите деПЪрдийеф и Сегалович...и др...) и се оттегли...Колко още достойно остаряващи великани като него останаха ? Клинт Ийстуд, Роберт Редфорд, Харисън Форд...и кой още😀

    Няма да забравя една негова реплика в иначе не особено известен филм с Дъстин Хофман и един младок-Фамили бизнес: Дон'т ду дъ крайм иф ю кан'т ду дъ тайм😀 Фразата е "зета назаем" от друг сериал, ама като Сър Шон Конъри я каже...звучи различно😀.

    Лека му пръст, няма да бъде забравен!

    THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK