Почина актьорът Шон Конъри

© Associated Press В кадър от филма "Името на розата"

Шон Конъри, актьорът, който "даде лице на Джеймс Бонд", почина на 90-годишна възраст, съобщи Би Би Си. Кариерата му продължи десетилетия и включва заглавия като "Ловът на "Червения октомври", "Индиана Джоунс и последния кръстоносен поход", "Шотландски боец" и "Скалата".

Работил е с режисьори като Стивън Спилбърг, Сидни Лъмет, Браян де Палма, Жан-Жак Ано. Конъри е носител на "Оскар" за филма "Недосегаемите", както и на награди БАФТА, "Златен глобус" и много други. През 2000 г. е удостоен с орден на Британската империя от кралица Елизабет Втора.

Конъри става популярен със сериите за агент 007. Той играе Джеймс Бонд в общо седем филма и накрая му идва до гуша. "Той беше и е много по-добър актьор, но стана синоним на Бонд. Хората казваха "Ето го Джеймс Бонд", като видеха по улицата. Това особено много го разстройваше", разкава близкият му приятел Майкъл Кейн.

През 2004 г. The Sunday Herald го обяви за "най-великия жив шотландец", а през 2011 г. проучване на EuroMillions - за "най-голямото живо национално съкровище на Шотландия".

Конъри прекара голяма част от живота си като жител на Бахамите, но подкрепяше Шотландската национална партия и исканията за независимост на Шотландия.

Конъри е отказал да изиграе ролята на магьосника Гандалф в екранизацията на "Властелина на пръстените" на Питър Джаксън с мотива, че "не разбира сценария", пропускайки 30 млн. долара хонорар и 15% от боксофиса. По същите причини отказва да изиграе и "Архитекта" в трилогията на сестрите Уашовски "Матрицата".

В интервю от 2005 г. заяви, че вероятно няма да прави повече филми, защото "му е писнало от идиотите, които работят в Холивуд сега". По-късно негова говорителка уточни: "Но все пак един от известните му филми се казва "Никога не казвай никога".

Конъри бе обявен още "най-сексапилният мъж" на сп. "Пийпъл" през 1989 г. и "най-сексапилният мъж на века" през 1999 г.