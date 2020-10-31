Почина актьорът Шон Конъри

Шон Конъри, актьорът, който "даде лице на Джеймс Бонд", почина на 90-годишна възраст, съобщи Би Би Си. Кариерата му продължи десетилетия и включва заглавия като "Ловът на "Червения октомври", "Индиана Джоунс и последния кръстоносен поход", "Шотландски боец" и "Скалата".
Работил е с режисьори като Стивън Спилбърг, Сидни Лъмет, Браян де Палма, Жан-Жак Ано. Конъри е носител на "Оскар" за филма "Недосегаемите", както и на награди БАФТА, "Златен глобус" и много други. През 2000 г. е удостоен с орден на Британската империя от кралица Елизабет Втора.
Конъри става популярен със сериите за агент 007. Той играе Джеймс Бонд в общо седем филма и накрая му идва до гуша. "Той беше и е много по-добър актьор, но стана синоним на Бонд. Хората казваха "Ето го Джеймс Бонд", като видеха по улицата. Това особено много го разстройваше", разкава близкият му приятел Майкъл Кейн.
През 2004 г. The Sunday Herald го обяви за "най-великия жив шотландец", а през 2011 г. проучване на EuroMillions - за "най-голямото живо национално съкровище на Шотландия".
Конъри прекара голяма част от живота си като жител на Бахамите, но подкрепяше Шотландската национална партия и исканията за независимост на Шотландия.
Конъри е отказал да изиграе ролята на магьосника Гандалф в екранизацията на "Властелина на пръстените" на Питър Джаксън с мотива, че "не разбира сценария", пропускайки 30 млн. долара хонорар и 15% от боксофиса. По същите причини отказва да изиграе и "Архитекта" в трилогията на сестрите Уашовски "Матрицата".
Фотогалерия: Шон Конъри >
В интервю от 2005 г. заяви, че вероятно няма да прави повече филми, защото "му е писнало от идиотите, които работят в Холивуд сега". По-късно негова говорителка уточни: "Но все пак един от известните му филми се казва "Никога не казвай никога".
Конъри бе обявен още "най-сексапилният мъж" на сп. "Пийпъл" през 1989 г. и "най-сексапилният мъж на века" през 1999 г.
atmanpgРейтинг: 2415 Неутрално
Светла му памет.
Филмите му ще живеят.
klimentmРейтинг: 4247 Разстроено
Почивай в мирklimentm
EU defenderРейтинг: 1186 Неутрално
Почивай в мир, Шотландски боец! https://www.youtube.com/watch?v=cf6SaA-KdroThe best way to predict the future is to invent it.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5627 Неутрално
Много голям и джентълмен.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Бог да го прости !!!
spiegelРейтинг: 1778 Неутрално
О, бог да го прости! Един от най-любимите ми актьори и най-симпатичните ми личности.
neutРейтинг: 7976 Неутрално
Голямо име, бог да го прости!In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
von_seecktРейтинг: 625 Неутрално
Не беше изключителен артист, но беше пичага и имаше запомнящо се излъчване.
daskal1Рейтинг: 4664 Неутрално
Един пълноценно живян живот. На добър път, Сър Конъри!
MushichkaРейтинг: 297 Неутрално
Името на розата!
samoedinРейтинг: 4045 Неутрално
Тъжна новина ! Много от ролите му в киното ще си останат класика за винаги ! Бог да приеме в мир душата му !
ЛелкаРейтинг: 1088 Неутрално
Още един истински мъж ни напуска, тъжно, защото все по не остава ни един...
Има неповторими хора и той е от тях, ще го помним с благодарност за прекрасните роли.
Светла му памет!
von_seecktРейтинг: 625 Неутрално
Да, там беше на висота!
tqh42306221Рейтинг: 525 Неутрално
Наистина не беше кой знае къв актьор,но имаше голям дух и излъчване,а и в някои роли пасваше просто като все едно за него бяха правени,особено военните филми.Определено имаше и слаби роли,точно Бонд не мисля че беше изобщо от смислените му роли...Жалко че не си заминават такива подобия на актьори като Стивън Мангал и другаря Депардиев...Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
КоркиРейтинг: 2806 Неутрално
Имаше си амплоа, но изпъваше ролите с дълбочина и уважение. Велик.Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
Petar IvanovРейтинг: 412 Неутрално
Да почива в мир! Голям актьор!Freedom of speech
BornagainРейтинг: 857 Неутрално
Вечна му памет! Велик и безподобен!Свободата, Санчо...
Митко ПалаузоффРейтинг: 705 Неутрално
До коментар [#7] от "von_seeckt":
Точно така, а ти нито си нещо, нито пичага и излъчването ти е на умрела скумрия!
Jalis IronhammerРейтинг: 1509 Неутрално
RIP. Имаше многозапомнящи се роли. Сега кото си мисля първото нещо което ми идва наум не е конкретна роля или филм а уникалния акцент.Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
pamelaРейтинг: 2321 Разстроено
Един от най-добрите! Сбогом и лека му пръст!
galapagasРейтинг: 783 Неутрално
Бог да го прости. Един от най-великите актьори.
David MoyseevРейтинг: 791 Неутрално
Голяма загуба за Шотландия и световното кино! Най-великият шотландец, направил вечни роли и покорил света с яркия си талант на артист. Беше и най-големият поборник за независимостта на Шотландия.
miho45Рейтинг: 758 Неутрално
Актьорът на нашето поколение!!! За нас остават филмите с негово участие,остава Джеймс Бонд,....... Вечна му памет!!!
dedolibenРейтинг: 1515 Разстроено
Лек път Великане."Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
Георги ХристовРейтинг: 688 Неутрално
Клише е но без него киното нямаше да е същото. Уникален във всяка роля. Почивай в мир!
АлександърРейтинг: 730 Неутрално
r.i.p
АронРейтинг: 1416 Разстроено
Отиват си големите..Скърбим.
BornagainРейтинг: 857 Неутрално
Недосегаемите, с младия Кевин Костнър, Недостижимия мост за операция Маркет Гардън, Името на розата, Човекът, който искаше да бъде крал по Киплинг , Шотландски боец и какво ли още не. Актьор от световна класа, на няколко поколения - и на по стари и на настоящи и на бъдещи. Свободата, Санчо...
BramasoleРейтинг: 3820 Неутрално
Велик актьор с изключителна харизма!"Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
Царство му небесно!
Лопе де ВегаРейтинг: 2134 Неутрално
Точно, мушичке. Не знам, защо не получи "Оскар" за този филм.
Лопе де ВегаРейтинг: 2134 Неутрално
Сър Шон, даскале!
edin drugiiРейтинг: 2609 Неутрално
Велик ,може би най великия в историята на филмовото изкуство до сега ,вечна му памет .
Pena i NikolРейтинг: Неутрално
Преди 60 години идва в Лом. Голяма оргия беше с комшията. Бог да го прости!
gremРейтинг: 450 Неутрално
Един от най-големите, най-уникалните актьори в световното кино! Лека му пръст.
PandipoolРейтинг: 652 Неутрално
Нека почива в мир! Великан!
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 6096 Разстроено
Страхотно излъчване. С годините, сякаш ставаше все по красив."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Лек път към отвъдното!
Norman GranzРейтинг: 4064 Неутрално
Изключителен актьор, емблематична личност; светът губи един по един истинските творци и гора на изкуството.НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
МОЙШЕ ТОЛКОЗРейтинг: 1788 Весело
Невероятен, уникален, величественн....НЯМА суперлатив който да не му подхожда😀THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
Не помня филм с него да не ми е харесвал😀 Включая и поредицата "Бонд"😀!
Човека живя достойно, остаря като цитадела (а не галош като другарите деПЪрдийеф и Сегалович...и др...) и се оттегли...Колко още достойно остаряващи великани като него останаха ? Клинт Ийстуд, Роберт Редфорд, Харисън Форд...и кой още😀
Няма да забравя една негова реплика в иначе не особено известен филм с Дъстин Хофман и един младок-Фамили бизнес: Дон'т ду дъ крайм иф ю кан'т ду дъ тайм😀 Фразата е "зета назаем" от друг сериал, ама като Сър Шон Конъри я каже...звучи различно😀.
Лека му пръст, няма да бъде забравен!