Почина легендата на световния футбол Диего Марадона

Диего Марадона

© Reuters

Диего Марадона



Легендата на аржентинския и световен футбол Диего Армандо Марадона е починал на 60-годишна възраст, съобщават медиите в родината му. Адвокатът му Матиас Морла потвърди, като уточни, че причината е сърдечен удар.


Преди дни Марадона беше изписан от болница след направена операция заради тромб в мозъка.


Марадона е определян като един от най-великите футболисти, като десетилетия се водят спорове сред запалянковците кой е по-добър - той или бразилецът Пеле. ФИФА раздели между двамата наградата за най-добър играч на 20-и век.




През 1986 г. Марадона стана световен шампион с Аржентина. Тогава образът му се митологизира в съзнанието на сънародниците му както заради успеха, така и заради "Божията ръка". На 22 юни Марадона вкара двата гола за победата с 2:1 срещу Англия в четвъртфиналите на турнира. Единият от тях предизвиква огромни вълнения, тъй като е вкаран с ръка. По-късно аржентинецът заявява, че е отбелязал "малко с глава и малко от Божията ръка".


Очаквайте подробности!


Фотогалерия: Футболната икона Диего Марадона на 60 >

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Коментари (33)
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  1. 1 Профил на Иван Петров
    Иван Петров
    Рейтинг: 713 Неутрално

    Най-добрият!
    Неповторим!

  2. 2 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 3217 Разстроено

    Лека му пръст !!!
    Най-Големия и Голям пич !!!

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 7154 Неутрално

    Да почива в мир! Голям футболист беше!

  4. 4 Профил на deymus
    deymus
    Рейтинг: 815 Неутрално

    Гениален футболист беше!

    Отдавна ходеше по ръба, явно му е дошло времето.

  5. 5 Профил на Иво Желев
    Иво Желев
    Рейтинг: 64 Разстроено

    Почивай в мир!! Отвратителна година е тази!

  6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5597 Неутрално

    Сбогом Маестро!!! Господ прибра ръката си!!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  7. 7 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4274 Разстроено

    Уж всичко много добре минало по време на операцията....
    Много жалко! Отиде си един великан във футбола...

    Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
  8. 8 Профил на bludniq_sin
    bludniq_sin
    Рейтинг: 1849 Неутрално

    Ами .. с начина му на живот може би не е изненадващо и все пак - една легенда си отиде.

    Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
  9. 9 Профил на vtl53383951
    vtl53383951
    Рейтинг: 309 Неутрално

    Велик.
    Мир на праха му.

  10. 10 Профил на benefikato1
    benefikato1
    Рейтинг: 730 Неутрално

    Неповторим, противоречив,гениален,единствен. Завинаги ще остане в историята на футбола. Сигурно вече разцъква с ангелите. Бог да го прости, дон Диего.

  11. 11 Профил на ju.li
    ju.li
    Рейтинг: 1741 Неутрално

    Лека му пръст. Радваше се на здрав организъм, да дава господ всекиму.

  12. 12 Профил на ЗаНиЗа
    ЗаНиЗа
    Рейтинг: 2525 Разстроено

    Велик! Неповторим! Живя живота си както иска, както може, както трябва - защото бе свободен и дари света с гениалността си. Поклон!

    Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
  13. 13 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 888 Разстроено

    Почивай в мир, дон Диего!

    *ПЦК-Проста Цинкова Кофа. Просто кофа.
  14. 14 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2424 Неутрално

    Лека му пръст!
    Имаше си грехове и той въпреки гениалността (а може би заради гениалността).
    Щеше да е добре да не лъже за гол вкаран с ръка, да не дава пример на младите футболисти с алкохолизъм и наркотици.
    Дет се вика “бог дал, бог взел”.

  15. 15 Профил на avalon2468
    avalon2468
    Рейтинг: 434 Неутрално

    Човекът, заради когото не сме спали за да го гледаме, Човекът, който ни разтреперваше, когато сме го гледали как играе...Човекът, който ни ядосваше, когато грешеше...ЧОВЕКЪТ ГЕНИЙ в тази игра...Мир на прахът ти Маестро...!!! Дълбок Поклон и Респект..!!!

  16. 16 Профил на fpyyh
    fpyyh
    Рейтинг: 1821 Разстроено

    В Неапол тази нощ ще плачат много хора

    за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
  17. 17 Профил на KRAFTWERK
    KRAFTWERK
    Рейтинг: 1127 Неутрално

    Бог да го прости ! Никога няма да забравя гола му срещу Германия , как тръгна от центъра и навърза половината отбор.....Велик !

  18. 18 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4274 Неутрално

    До коментар [#16] от "fpyyh":

    А в Аржентина?

    Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
  19. 19 Профил на PhillyJawn
    PhillyJawn
    Рейтинг: 171 Разстроено

    Почивай в мир, Дон Диего!

    https://www.youtube.com/watch?v=Cdf6D19Etmc

  20. 20 Профил на Molossian
    Molossian
    Рейтинг: 1775 Неутрално

    Беше гениален футболист.
    Щур до последния си ден.
    Сбогом .

    Panta rhei....
  21. 21 Профил на tacheaux
    tacheaux
    Рейтинг: 3766 Неутрално

    Медицината на няколко пъти прояви чудеса , за да го спаси. Този път не е успяла.
    Лека му пръст.

  22. 22 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2363 Неутрално

    Наживял се както е искал, да почива в мир!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  23. 23 Профил на Шоршо
    Шоршо
    Рейтинг: 618 Неутрално

    А бе тук само пенсионери ли пишат, аз дето съм дърт вече не го помня този кога е играл....

    Иначе ритнитопковец не е дал нищо полезно на света....

  24. 24 Профил на TheRedOne
    TheRedOne
    Рейтинг: 357 Неутрално

    Don't cry for me, Agentina...
    Светъл път, дон Диего!

  25. 25 Профил на miho45
    miho45
    Рейтинг: 732 Неутрално

    Поклон пред големия талант, пред големия футболист!!!

  26. 26 Профил на Paolo Di Canio
    Paolo Di Canio
    Рейтинг: 1076 Неутрално

    Бог да го прости!

  27. 27 Профил на Gunners
    Gunners
    Рейтинг: 1932 Неутрално

    Ужасна вест. Дано някой ден Аржентина има новият си футболен идол,защото Меси няма да се сьстезаваха вечно за Аржентина.

  28. 28 Профил на chepokalipsis
    chepokalipsis
    Рейтинг: 1190 Неутрално

    Другата седмица в Аржентина, короната ще е с 30% нагоре. Ако го беше карал по-леко с "живота", още щеше да мърда.

  29. 29 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
    Аз съм българче обичам наште планини зелени
    Рейтинг: 2280 Неутрално

    ...легенда!...

  30. 30 Профил на save_knforest
    save_knforest
    Рейтинг: 586 Неутрално

    На същата дата преди много години умира и друга легенда Джордж Бест. Егаси и датата за футболните богове.

  31. 31 Профил на space35
    space35
    Рейтинг: 524 Неутрално

    Голям футболист, като човек - пълен провал.

  32. 32 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1316 Неутрално

    Бог да го прости!!

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  33. 33 Профил на galapagas
    galapagas
    Рейтинг: 1066 Неутрално

    Бог да го прости. Беше гений на терена.





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