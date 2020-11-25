Почина легендата на световния футбол Диего Марадона

© Reuters Диего Марадона

Легендата на аржентинския и световен футбол Диего Армандо Марадона е починал на 60-годишна възраст, съобщават медиите в родината му. Адвокатът му Матиас Морла потвърди, като уточни, че причината е сърдечен удар.

Преди дни Марадона беше изписан от болница след направена операция заради тромб в мозъка.

Марадона е определян като един от най-великите футболисти, като десетилетия се водят спорове сред запалянковците кой е по-добър - той или бразилецът Пеле. ФИФА раздели между двамата наградата за най-добър играч на 20-и век.

През 1986 г. Марадона стана световен шампион с Аржентина. Тогава образът му се митологизира в съзнанието на сънародниците му както заради успеха, така и заради "Божията ръка". На 22 юни Марадона вкара двата гола за победата с 2:1 срещу Англия в четвъртфиналите на турнира. Единият от тях предизвиква огромни вълнения, тъй като е вкаран с ръка. По-късно аржентинецът заявява, че е отбелязал "малко с глава и малко от Божията ръка".

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