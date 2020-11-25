Почина легендата на световния футбол Диего Марадона

Легендата на аржентинския и световен футбол Диего Армандо Марадона е починал на 60-годишна възраст, съобщават медиите в родината му. Адвокатът му Матиас Морла потвърди, като уточни, че причината е сърдечен удар.
Преди дни Марадона беше изписан от болница след направена операция заради тромб в мозъка.
Марадона е определян като един от най-великите футболисти, като десетилетия се водят спорове сред запалянковците кой е по-добър - той или бразилецът Пеле. ФИФА раздели между двамата наградата за най-добър играч на 20-и век.
През 1986 г. Марадона стана световен шампион с Аржентина. Тогава образът му се митологизира в съзнанието на сънародниците му както заради успеха, така и заради "Божията ръка". На 22 юни Марадона вкара двата гола за победата с 2:1 срещу Англия в четвъртфиналите на турнира. Единият от тях предизвиква огромни вълнения, тъй като е вкаран с ръка. По-късно аржентинецът заявява, че е отбелязал "малко с глава и малко от Божията ръка".
Очаквайте подробности!
Иван ПетровРейтинг: 713 Неутрално
Най-добрият!
Неповторим!
'ΕΡΕΒΟΣРейтинг: 3217 Разстроено
Лека му пръст !!!Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
Най-Големия и Голям пич !!!
Peni NikolРейтинг: 7154 Неутрално
Да почива в мир! Голям футболист беше!
deymusРейтинг: 815 Неутрално
Гениален футболист беше!
Отдавна ходеше по ръба, явно му е дошло времето.
Иво ЖелевРейтинг: 64 Разстроено
Почивай в мир!! Отвратителна година е тази!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5597 Неутрално
Сбогом Маестро!!! Господ прибра ръката си!!!ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
hamiltonfРейтинг: 4274 Разстроено
Уж всичко много добре минало по време на операцията....Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
Много жалко! Отиде си един великан във футбола...
bludniq_sinРейтинг: 1849 Неутрално
Ами .. с начина му на живот може би не е изненадващо и все пак - една легенда си отиде.Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
vtl53383951Рейтинг: 309 Неутрално
Велик.
Мир на праха му.
benefikato1Рейтинг: 730 Неутрално
Неповторим, противоречив,гениален,единствен. Завинаги ще остане в историята на футбола. Сигурно вече разцъква с ангелите. Бог да го прости, дон Диего.
ju.liРейтинг: 1741 Неутрално
Лека му пръст. Радваше се на здрав организъм, да дава господ всекиму.
ЗаНиЗаРейтинг: 2525 Разстроено
Велик! Неповторим! Живя живота си както иска, както може, както трябва - защото бе свободен и дари света с гениалността си. Поклон!Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
Николай КолевРейтинг: 888 Разстроено
Почивай в мир, дон Диего!*ПЦК-Проста Цинкова Кофа. Просто кофа.
ТаралежРейтинг: 2424 Неутрално
Лека му пръст!
Имаше си грехове и той въпреки гениалността (а може би заради гениалността).
Щеше да е добре да не лъже за гол вкаран с ръка, да не дава пример на младите футболисти с алкохолизъм и наркотици.
Дет се вика “бог дал, бог взел”.
avalon2468Рейтинг: 434 Неутрално
Човекът, заради когото не сме спали за да го гледаме, Човекът, който ни разтреперваше, когато сме го гледали как играе...Човекът, който ни ядосваше, когато грешеше...ЧОВЕКЪТ ГЕНИЙ в тази игра...Мир на прахът ти Маестро...!!! Дълбок Поклон и Респект..!!!
fpyyhРейтинг: 1821 Разстроено
В Неапол тази нощ ще плачат много хораза да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
KRAFTWERKРейтинг: 1127 Неутрално
Бог да го прости ! Никога няма да забравя гола му срещу Германия , как тръгна от центъра и навърза половината отбор.....Велик !
hamiltonfРейтинг: 4274 Неутрално
До коментар [#16] от "fpyyh":Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
А в Аржентина?
PhillyJawnРейтинг: 171 Разстроено
Почивай в мир, Дон Диего!
https://www.youtube.com/watch?v=Cdf6D19Etmc
MolossianРейтинг: 1775 Неутрално
Беше гениален футболист.Panta rhei....
Щур до последния си ден.
Сбогом .
tacheauxРейтинг: 3766 Неутрално
Медицината на няколко пъти прояви чудеса , за да го спаси. Този път не е успяла.
Лека му пръст.
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2363 Неутрално
Наживял се както е искал, да почива в мир!Libertarianism is just anarchy for rich people
ШоршоРейтинг: 618 Неутрално
А бе тук само пенсионери ли пишат, аз дето съм дърт вече не го помня този кога е играл....
Иначе ритнитопковец не е дал нищо полезно на света....
TheRedOneРейтинг: 357 Неутрално
Don't cry for me, Agentina...
Светъл път, дон Диего!
miho45Рейтинг: 732 Неутрално
Поклон пред големия талант, пред големия футболист!!!
Paolo Di CanioРейтинг: 1076 Неутрално
Бог да го прости!
GunnersРейтинг: 1932 Неутрално
Ужасна вест. Дано някой ден Аржентина има новият си футболен идол,защото Меси няма да се сьстезаваха вечно за Аржентина.
chepokalipsisРейтинг: 1190 Неутрално
Другата седмица в Аржентина, короната ще е с 30% нагоре. Ако го беше карал по-леко с "живота", още щеше да мърда.
Аз съм българче обичам наште планини зелениРейтинг: 2280 Неутрално
...легенда!...
save_knforestРейтинг: 586 Неутрално
На същата дата преди много години умира и друга легенда Джордж Бест. Егаси и датата за футболните богове.
space35Рейтинг: 524 Неутрално
Голям футболист, като човек - пълен провал.
venci4Рейтинг: 1316 Неутрално
Бог да го прости!!Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
galapagasРейтинг: 1066 Неутрално
Бог да го прости. Беше гений на терена.