Почина Джони Пенков

На 87-годишна възраст почина актьорът Георги (Джони) Пенков, съобщава БНТ. През последните месеци от живота си той боледуваше тежко.
Пенков е и звукоинженер. От 1960 г. той озвучава филми. В киното е играл във филмите "Рицар без броня", "Сватбите на Йоан Асен", "Търновската царица", "Аз, графинята", "Операция Шменти капели" и др.
Носител е на орден "Кирил и Методий" - II степен, през 1970 г.
Крадливото ромчеРейтинг: 2292 Неутрално
Голям артист беше. Поклон пред светлата му памет!Комунистите са виновни!
selqninРейтинг: 1544 Неутрално
Лек и светъл път на Душата му!
Имаше уникално чувство за хумор, но и за самоирония!
bat_plamenРейтинг: 3838 Неутрално
Уникално излъчване.Лека му пръст.
hrx16647690Рейтинг: 740 Неутрално
Джони Пенков спонсорира една страхотна книга на Хана Димитрова и многократното ѝ изнасилването от Йордан Василев.
Без помощта на Джони тази книга нямаше да види бял свят!
greenhrastРейтинг: 1975 Разстроено
Ст. н. сътр. д-р техн. науки...
Така сам си даваше звание :/
МиткоРейтинг: 845 Неутрално
Бог да гио прости! Страхотен човек."горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
https://portreti360.com/johnny-penkov.php
Alexander97Рейтинг: 2367 Неутрално
Джони, надявам се там, горе, да продължиш да правиш "Моушънъл фиид бек"!
Голям ентусиаст в аудиото!
Леко!
2.5Рейтинг: 1707 Неутрално
Бог да го прости, имаше уникално чувство за хумор!I Want To Believe
ЗаНиЗаРейтинг: 2275 Разстроено
Неповторим! Тъжно, макар че ТОЙ щеше да каже нещо различно и оригинално. Поклон и почитание.Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
Norman GranzРейтинг: 3764 Неутрално
Бог да го прости. Беше звезда, светеше.НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
Дали ще срещне Радой някъде там горе?
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4643 Неутрално
До коментар [#5] от "greenhrast":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Всичките тези звания са ИСТИНСКИ!!!
Много голяма душа. Бог да го прости и лека му пръст.
enter_kРейтинг: 1629 Неутрално
Хубави скечове. Открояваха се с интелигентността на човек представящ глуповати неща.
Поклон.
ТsonkoooРейтинг: 5545 Неутрално
Сладур, да почива в мир!
kilgoreРейтинг: 532 Неутрално
До коментар [#5] от "greenhrast":'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
Той има тези научни степени.