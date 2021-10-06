Почина Джони Пенков

Почина Джони Пенков

© Цветелина Николаева



На 87-годишна възраст почина актьорът Георги (Джони) Пенков, съобщава БНТ. През последните месеци от живота си той боледуваше тежко.


Пенков е и звукоинженер. От 1960 г. той озвучава филми. В киното е играл във филмите "Рицар без броня", "Сватбите на Йоан Асен", "Търновската царица", "Аз, графинята", "Операция Шменти капели" и др.


Носител е на орден "Кирил и Методий" - II степен, през 1970 г.

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Коментари (14)
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  1. 1 Профил на Крадливото ромче
    Крадливото ромче
    Рейтинг: 2292 Неутрално

    Голям артист беше. Поклон пред светлата му памет!

    Комунистите са виновни!
  2. 2 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1544 Неутрално

    Лек и светъл път на Душата му!
    Имаше уникално чувство за хумор, но и за самоирония!

  3. 3 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3838 Неутрално

    Уникално излъчване.Лека му пръст.

  4. 4 Профил на hrx16647690
    hrx16647690
    Рейтинг: 740 Неутрално

    Джони Пенков спонсорира една страхотна книга на Хана Димитрова и многократното ѝ изнасилването от Йордан Василев.

    Без помощта на Джони тази книга нямаше да види бял свят!

  5. 5 Профил на greenhrast
    greenhrast
    Рейтинг: 1975 Разстроено

    Ст. н. сътр. д-р техн. науки...
    Така сам си даваше звание :/

  6. 6 Профил на Митко
    Митко
    Рейтинг: 845 Неутрално

    Бог да гио прости! Страхотен човек.
    https://portreti360.com/johnny-penkov.php

    "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
  7. 7 Профил на Alexander97
    Alexander97
    Рейтинг: 2367 Неутрално

    Джони, надявам се там, горе, да продължиш да правиш "Моушънъл фиид бек"!
    Голям ентусиаст в аудиото!
    Леко!

  8. 8 Профил на 2.5
    2.5
    Рейтинг: 1707 Неутрално

    Бог да го прости, имаше уникално чувство за хумор!

    I Want To Believe
  9. 9 Профил на ЗаНиЗа
    ЗаНиЗа
    Рейтинг: 2275 Разстроено

    Неповторим! Тъжно, макар че ТОЙ щеше да каже нещо различно и оригинално. Поклон и почитание.

    Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
  10. 10 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3764 Неутрално

    Бог да го прости. Беше звезда, светеше.

    Дали ще срещне Радой някъде там горе?

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4643 Неутрално

    До коментар [#5] от "greenhrast":

    Всичките тези звания са ИСТИНСКИ!!!
    Много голяма душа. Бог да го прости и лека му пръст.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  12. 12 Профил на enter_k
    enter_k
    Рейтинг: 1629 Неутрално

    Хубави скечове. Открояваха се с интелигентността на човек представящ глуповати неща.
    Поклон.

  13. 13 Профил на Тsonkooo
    Тsonkooo
    Рейтинг: 5545 Неутрално

    Сладур, да почива в мир!

  14. 14 Профил на kilgore
    kilgore
    Рейтинг: 532 Неутрално

    До коментар [#5] от "greenhrast":

    Той има тези научни степени.

    'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)




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