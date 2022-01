Почина Сидни Поатие, първият чернокож с оскар за най-добър актьор

© Wikimedia Commons)

Сър Сидни Поатие, първият чернокож актьор, отличен с оскар за най-добра мъжка роля, почина на 94 години.

Новината потвърди Фред Мичъл, министър на културата на Бахамите, когото той описа като велик сънародник и личен приятел.

След смъртта през 2020 г. на Кърк Дъглас той бе смятан за последната от големите звезди от Златната епоха на Холивуд. Поатие имаше още две номинации от Академията за кино изкуство, десет - за "Златен глобус", шест за БАФТА и много други. В продължение на 10 години до 2007 г. той дори бе посланик на страната си в Япония.

Поатие беше и американски гражданин, защото се ражда преждевремнно през 1927 г., докато родителите му фермери продават стоката си в Маями. Оскар получава през 1964 г. за играта си в Lilies of the Field (1963) на Ралф Нелсън по едноименния роман от 1962 г. на Уилям Едмънд Барет.

Следват няколко филма, които затвърждават популярността му до края на 60-те години - "На учителя с любов" (To Sir, with Love), "Познай кой ще дойде за вечеря" (Guess Who's Coming to Dinner) и In the Heat of the Night.

Поатие продължи да играе в киното и телевизионни продукции в следващите десетилетия, както и да получава награди и отличия. През 1974 г. кралица Елизабет II го обяви за рицар, през 1995 г. му бе посветена специална вечер в Центъра "Кенеди" във Вашингтон, през 2009 г. получи Президентския медал на свободата, най-високото гражданско отличие на САЩ.

През 1999 г. Америкаският филмов институт го постави на 22-ро място в списъка с актьори "100 години... 100 звезди". Днес от този списък жива е единствено София Лорен.