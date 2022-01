Почина рок музикантът Мийт Лоуф

Рок музикантът Meat Loaf, чиято кариера продължи почти шест десетилетия, почина на 74-годишна възраст.

Майкъл Лий Адей, както е рожденото му име, той се прослави преди всичко като певец. Сред хитовете му са Bat Out of Hell и особено I'd Do Anything For Love.

В текст, отдаващ почит на официалната страница на американеца във "Фейсбук", се казва, че той е починал в четвъртък вечер, а съпругата Дебора е била с него до последния момент. Дъщерите Пърл и Аманда и близки приятели са били с него през последните 24 часа.

"Неговата невероятна кариера обхваща 6 десетилетия, след което той продаде над 100 милиона албума по целия свят и участва в над 65 филма. Bat Out of Hell остава един от 10-те най-продавани албума на всички времена.

"Знаем колко много означаваше той за толкова много от вас и наистина оценяваме цялата любов и подкрепа в момент на скръб, когато загубихме такъв вдъхновяващ артист и красив мъж. Благодарим ви за разбирането за нашата нужда от уединение в този момент. От сърцето му до вашите души никога не спирайте рока!"