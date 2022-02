Почина Иън Макдоналд, съосновател на King Crimson и Foreigner

© Скрийншот, YouTube

Съоснователят на легендите в прогресив рока King Crimson, както и на популярната рок група Foreigner, е починал на 75-годишна възраст.

"Баща ми беше брилянтен, интуитивен музикант, нежна душа и прекрасен баща. Той ще живее вечно чрез красивата си музика и любовта на своите фенове. Благодаря на всички ви," написа синът му Макс във "Фейсбук".

Роденият през 1946 г. в Остърли, Мидълсекс, музикант "издъхна мирно на 9 февруари в дома си в Ню Йорк сити, заобиколен от семейството си", обяснява негов представител, цитиран от "Гардиън". Причините не се съобщават.

Макдоналд свири на китара като тийнейджър, но впоследствие опознава и други инструменти - като флейта, кларинет или саксофон, основно като музикант в британската армия.

Той е основният композитор зад творчеството на създадената в Дорсет през 1967 г. "Кинг Кримсън" (King Crimson). Групата се прочува още от дебюта си: In the Court of the Crimson King, шедьовър в прогресив рока, издаден две години по-късно и вече половин век оказващ влияние на жанра. В това произведение рок музиката се преплита с елементи на джаз, класическа и симфонична музика.



Пътят на Макдоналд в "Кинг Кримсън" обаче почти свършва тук. Турне в САЩ и сблъсък за визията на групата стават причина последната им съвместна изява като група да е през декември 1969 г. (тази на издаване на албума) заедно с барабаниста Майкъл Джайлс. Двамата напускат и дори започват собствен проект.

Още около създаването на втория си тръгва и трети от съоснователите - Грегъри Лейк (по-късно основал Emerson, Lake and Palmer). Макдоналд по-късно се връща в групата, но превръщането ѝ в проект на Робърт Фрип към средата на десетилетието и обявяването на "пауза" в работата го повежда по друг път. През 1976 г. основава "Форинър" заедно с британския китарист Мик Джоунс, но е уволнен от Джоунс през 1980 т. в сблъсък за надмощие в групата.

Още в първия, едноименен албум има поне три хита (Feels Like the First Time, Cold as Ice и Long, Long Way from Home) в Съединените щати, като някои пробиват в континентална Европа, Австралия и Канада, макар и с по-скромен успех във Великобритания.

Първия си соло албум издава едва през 1999 г. Създава отново група през 2017 г. - Honey West, в който влиза и синът му Максуел.