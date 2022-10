Певецът Джери Лий Луиз почина на 87 години

© Reuters Джери Лий Луиз преди негово участие през септември 2010 година

Певецът Джери Лий Луиз е починал на 87-годишна възраст, съобщи в комюнике неговият представител Зак Фарнъм. Той е от поколението рок бунтари, появили се през 50-те години на миналия век, като Елвис Пресли, Чък Бери и Литъл Ричард. Люис е починал на 87 години в дома си в Мемфис, Тенеси, като до него е била седмата му съпруга Джудит.

Сред най-известните песни на Джери Лий Луиз са "Great Balls of Fire" и "Whole Lotta Shakin' Goin' On".

Люис беше приет в Залата на славата на рокендрола през 1986 г., стана носител на наградата за цялостно творчество на Академията за звукозапис през 2005 г., а на 86-годишна възраст съвсем наскоро влезе и в Залата на славата на кънтри музиката.

С типична арогантност той често заявява, че в американската музика има само четирима истински стилисти: Ал Джолсън, Джими Роджърс, Ханк Уилямс и, разбира се, Джери Лий Луис. Животът му е съпътстван от скандали.

През 1958 г., когато е на 21-години и вече постигнал успех със синглите си "Whole Lotta Shakin' Goin' On" и "Great Balls of Fire", Луис шокира всички като сключва брак със своя 13-годишна братовчедка.

Следващите година са изпълнени с пиене, дрога, жени и скандали. Въпреки това публиката не спира да го обича в продължение на 70 години.

Джери Лий Луис е роден на 29 септември 1935 г. във Феридей, Луизиана и започва да свири на пиано на деветгодишна възраст. Първите си демозаписи прави през 1952 г., когато е на 16 години.