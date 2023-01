Почина Анита Пойнтър от "Пойнтър систърс"

© Reuters Анита Пойнтър (вляво) със сестрите си Джун и Рут и брата на Майкъл Джексън Джърмейн, пеят на церемония в Австрия през 2009 г.

Третата от четирите сестри Пойнтър, съставящи групата "Пойнтър систърс" - Анита, почина в неделя, съобщи Би Би Си.

Носителката на "Грами" е издъхнала в дома си в Калифорния на 74 години.

"Раят е по-любящо красиво място с Анита в него", се казва в изявление на семейството.

Анита, заедно с вече покойните си сестри Джун и Бони, а след напускането на Бони Пойнтър и с четвъртата сестра - Рут, са част от фънк соул и R&B групата "Пойнтър систърс", станала известна с хитове като Jump (For My Love) и Fire.

Групата дебютира с албума си Yes We Can Can през 1973 г., в който едноименната песен, призоваваща за единство и толерантност по време на расови вълнения в САЩ, се превръща в хит на албума. Впоследствие президентът Барак Обама взима заглавието за свой предизборен девиз.

Техният хит Fairytal, печели награда "Грами" за най-добро кънтри вокално изпълнение през 1975 г. - категория, доминирана от бели изпълнители, напомня Би Би Си.

Групата почти се разпада през 1979 г., след като Бони Пойнтер я напуска, за да продължи солова кариера, но останалите сестри се прегрупират и продължават, завладявайки американските класации през 80-те години на миналия век с хитове като He's So Shy, Jump (For My Love) и Neutron Dance, които остават слушани и до днес.



"Пойтър систърс" има 13 хита в US Top 20 между 1973 и 1985 г. Те печелят още две награди "Грами" през 1984 г. за Automatic и заJump (For My Love). През декември 2016 г. списание Billboard ги класира на 80-то място сред най-успешните танцови артисти за всички времена, а през следващата година те са на 93-то място в Hot 100 на най-успешните изпълнители на всички времена и 32-и сред жените изпълнители.

Анита напуска групата през 2015 г. заради влошено здраве.

Личният живот на Анита Пойнтър е белязан от трагедия през 2003 г., когато единственото й дете Джейда Пойнтер - умира от рак на 37 години. Тя продължава да отглежда внучката си Рокси Маккейн Пойнтер.

В изявлението на семейството й се каза, че са "утешени да знаят, че сега е с дъщеря си Джада и сестрите си Джун и Бони и в мир".