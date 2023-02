Почина Бърт Бакарак, автор на едни от най-прочутите популярни песни на ХХ век

© Reuters

Бърт Бакарак, един от най-великите композитори в поп музиката, почина на 94 години от естествена смърт в дома си в Лос Анджелис, потвърдиха близките му.

Известен със своите ефирни мелодии и разкошни оркестрови аранжименти, Бакарак е един от най-важните автори на песни на 20-ти век, коментира Би Би Си. Той написа трайни хитове като I Say A Little Prayer, Walk On By и What The World Needs Now Is Love. Заедно с текстописеца Хал Дейвид, той също създава множество филмови теми

През кариерата си той постига 73 топ 40 хита в САЩ и 52 в Обединеното кралство, работейки с творци като, Даян Уоруик, Франк Синатра, "Бийтълс", Барбра Стрейзънд, Том Джоунс, Арета Франклин и Елвис Костело.

© Reuters С Даян Уоруик.

Вдъхновен от своя учител - френският джаз музикант Дариус Михо- музиката му се простира от куул джаз и ритъм енд блус до боса нова и традиционния поп. "Неговото наблюдение беше: Никога не се срамувайте от нещо, което е мелодично, стига човек да може да си го тананика", цитира спомените му британската медия.

Роден в Канзас Сити, щата Мисури, през 1928 г. и израснал в Ню Йорк, Бакарак се промъква в джаз клубове като непълнолетен, за да слуша изпълнители като Каунт Бейси и Дизи Гилеспи, докато се потапя в творчеството на композитори като Стравински и Равел, допълва "Гардиън".

Заедно той и Дейвид създадоха поредица от класики за всички времена: I Say a Little Prayer, изпята от Арета Франклин, What's New Pussycat? от Том Джоунс, The Look of Love от Дъсти Спрингфийлд, Make It Easy on Yourself от Братя Уокър и много други.

Raindrops Keep Falling on My Head, изпълнена от BJ Thomas и включена във филма "Бъч Касиди и Сандънс Кид", спечели "Грами" и Оскар през 1969 г., докато музиката на Бакарак за филма спечели Оскар за най-добра оригинална музика.

Даян Уоруик стана един от неговите най-дългогодишни и плодотворни сътрудници. Техните съвместни хитове включват Walk on By, Do You Know the Way to San Jose?, Anyone Who Had a Heart, A House is Not a Home (по-късно хит на Лутър Вандрос) и нейната собствена оригинална версия на I Say a Little Prayer.

Байър Сейгър става негов успешен музикален сътрудник през 80-те години, като пише текстове за песни, изпълнявани от Нийл Даймънд и Робърта Флек и Christopher Cross, а темата за филма от 1981 г. Arthur носи на Бакарак втория му Оскар за най-добра оригинална песен.

Успехите му намаляха след средата на 80-те, но той продължи да търси сътрудничества, включително с имена като д-р Дре и Шерил Кроу.