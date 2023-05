Почина Тина Търнър

© (cc) Wikipedia

Кралицата на рокендрола" Тина Търнър почина на 83 години. Това съобщи представител на изпълнителката, цитиран от световни агенции и медии.

Според него Търнър е починала в дома си в Кюснахт край Цюрих, Швейцария.

Кариерата на Тина Търнър, увенчана с осем награди "Грами", започва през 50-те години на миналия век, още в началото на рокендрола. Тя се превръща в икона на 80-те, а музиката ѝ се отличава с остри, иронични, понякога цинични послания.

Родената през 1939 г., в земеделско семейство, Ана Мей Бълок преминава през труден личен път. Открива я първият ѝ (тогава бъдещ) съпруг, Айк Търнър, когато тя е едва на 17 и хваща микрофона, за да пее в по време на негово шоу. В следващиите години двамата започват серия от записи и турнета, женят се, развеждат се през 1978 година; две години по-рано, след поредния удар в кола, докато са на път за турне (огава тя отговаря) я подтиква да го напусне.

Звездата на Търнър като солов изпълнител изгрява по-късно, с албуна Private Dancer и песента What's Love Got to Do with It.

В последните няколко десетилетия тя живееше в Европа, оттегли се от музикалната сцена едва преди 15 години. Сблъска се с поредица здравословни проблеми: от рак до инфаркт и бъбречна недостатъчност.

От 2021 г. е в Залата на славата в рокендрола като соло изпълнител; двайсет години по-рано попада там заедно с Айк Търнър. Тогава екипът зад Залата на славата отбелязва, че тя "разширява някога ограниченото пространство" за възможния начин, по който "черна жена може да покорява сцената и да е както мощна, така и многоизмерно човешко същество".

Ако голяма част от музиката ѝ е написана от други, то гласът ѝ бе осочено отличен от критиката: Джон Парелес, критик от "Ню Йорк таймс", например го нарича "един от по-странните интрументи в попмузиката".

Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.