Почина легендарният певец Тони Бенет

© Reuters

Легендарният поп и джаз певец Тони Бенет почина на 96-годишна възраст, съобщава "Нова телевизия". Музикантът е считан за един от най-добрите поп вокалисти в историята. Дуетите му с Арета Франклин са определяни от специалисти и ценители като "близки до съвършенството".

Антъни "Тони" Доминик Бенедето е роден на 3 август 1926 г. в Ню Йорк. Първият си албум Бенет издава през 1952 г., когато е в средата на 20-те си години и влиза в музикалните класации в САЩ през всяко следващо десетилетие от живота си. Получава първата си награда "Грами" за песента си от 1962 г. "I Left My Heart In San Francisco". Носител е на 20 награди "Грами", включително специалната награда за "Постижение на живота". Носител е и на две награди "Еми".

През 2016 г. е диагностициран с болестта на Алцхаймер. Пет години по-късно изнася последните си концерти, заедно с Лейди Гага.

Певецът е издал над 70 албума. Най-продаваните сред тях са I Left My Heart In San Francisco ("Оставих сърцето си в Сан Франциско"), MTV: Unplugged (поредица на MTV) и Duets: American Classics ("Дуети: Американски класики"), всички достигнали платинен статут с над 1 милион продадени копия. Влиза в класациите с над 30 свои песни в началото на 50-те години на 20 век. Последните му хитове, които достигат челни позиции на джаз чартовете, са от дуетния албум Cheek to cheek ("Буза до буза") с Лейди Гага.