Певицата Шиниъд О’Конър почина на 56 години

© Reuters Певицата през 2011 година

Емблематичната ирландска певица Шиниъд О'Конър почина на 56-годишна възраст, съобщи изданието Irish Tmes, цитирано от агенция Ройтерс.

Известната изпълнителка от Дъблин издаде 10 студийни албума, а песента й Nothing Compares 2 U беше обявена за сингъл номер едно в света през 1990 г. от Billboard Music Awards.

Шиниъд О'Конър получи встъпителната награда за класически ирландски албум на музикалните награди RTÉ Choice по-рано тази година.

Шиниъд О'Конър има 10 студийни албума. Първият "Лъвът и кобрата" (The Lion and the Cobra) е издаден пред 1987 година и влиза в класациите топ 40 на САЩ и Великобритания.

Световна известност обаче и носи нейният втори албум. "I Do Not Want What I Haven't Got," който включва хита "Nothing Compares 2 U,". Оригиналът на песента е на Принц, но става истински популярна в нейното изпълнение. Албумът, от който е песента пък печели "Грами" в категорията алтернативна музика.

По-рано този месец О'Конър написа на страницата си във Facebook, че се е върнала в Лондон след 23 години и завършва албум, който ще бъде издаден през следващата година. Тя сподели и плановете си за турне в Австралия и Нова Зеландия през 2024 г. и в Европа и Съединените щати през 2025 г, посочва "Варайъти".

Причината за смъртта на О'Конър не е обявена, но в продължение на години тя се бори с редица психически заболявания. Миналата година едно от трите и деца - 17-годишният Шейн се самоуби.

В интервю от 2007 г. О'Конър разкрива, че през 2003 г. е диагностицирана с биполярно разстройство, а през 1999 г. е направила опит за самоубийство на 33-ия си рожден ден. През 2015 г. О'Конър публикува на страницата си във Facebook пост, в който казва, че е взела свръхдоза в резултат на проблеми между нея и Донал Луни, бившия ѝ съпруг и баща на най-малкото ѝ дете Шейн. Ирландската полиция обаче съобщи, че певицата е била открита жива и здрава.

През август 2017 г. тя публикува емоционален видеоклип на страницата си във Facebook, в който заяви, че има три психични заболявания и се чувства самотна, след като е загубила попечителството над 13-годишния си син Шейн. Допълва, че в продължение на години иска да се самоубие, като само психиатрите и лекарят ѝ я поддържат жива.

През 2018 година Шиниъд О'Конър обяви, че е приела исляма и е сменила името си на Шухада.