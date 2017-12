Видео: Продължението на мюзикъла Mamma Mia излиза на екран през лятото

Десет години след успеха на екранизацията на мюзикъла Mamma Mia! на 27 юли 2018 г. екран излиза неговото продължение. Този път действието се развива и преди, и след историята, разказана в първия филм, а от песните на АВВА са добавени няколко нови.

Първият видео клип на Mamma Mia 2: Here We Go Again бе разпространен в петък и разкрива, че освен Аманда Сейфрид, Мерил Стрийп, приятелките ѝ Кристин Барански и Джули Уолтърс, както триото Колин Фърт, Пирс Броснан и Стелан Скарсгорд участват още Лили Джеймс (като младата Донна, героинята на Стрийп) и Шер.

Ново е и мястото на снимките - хърватският остров Вис (Иса или Лиса), макар във филма да си остава версията, че това е гръцкият остров Калокаири. Десетилетия наред - между 50-те и края на 80-те години на миналия век, Вис е почти безлюден, тъй като на него е имало база на югославската армия. Това е съхранило природата и чара му, включително закътаният в дълбок скалист залив Стинива с малък плаж, обявен през 2016 г. за най-добрият в Европа.