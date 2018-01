А сега вижте какво каза Туск на естонците (видео)

Словото на председателя на Европейския съвет Доналд Туск в София при официалното откриване на българското председателство на Съвета на ЕС бе произнесено изцяло на български и това развълнува мнозина. Цитирането на Иван Вазов, изречението "Никой нищо не ви е дал даром" и дори шегата, че премиерът Бойко Борисов приличал на тракийски воин, допаднаха на мнозина.

Но имаше и критични коментари с напомняне какво послания отпави полякът преди половин година при откриването на естонското председателство в Талин.

"Дневник" ви предлага словото на Туск и думите на концерта на централен площад в Талин (какъвто за българите нямаше).

Беше есента на 1980 година. Революцията на "Солидарност" тъкмо бе започнала в Полша. Спомням си, сякаш е днес, когато на един от многото митинги някой прочете екзалтиращата новина - в Талин хората са излезли на улиците. "Това е началото на края на съветската империя", прогнозира някой твърде оптимистично. Това беше първата ми среща с Естония. Дори не можете да си представите какво означаваше за нас в Полша фактът, че не сме сами.

Но 8 години по-късно се влюбих в Естония по време на Пеещата революция. Никога преди - и никога след това - не съм виждал нищо по-вълнуващо в живота на едно общество. Толкова мощно и едновременно толкова мирно. Силата на солидарността, единството и свободата се разкриха в тези образи, които и до днес ме просълзяват.

Оттогава знам, че хората, които се държат за ръце, могат да бъдат по-силни от хората с оръжие в ръце.

Виждал съм много революции и масови протести, в някои съм участвал, но признавам, че вашата революция съвършено свърза три измерения - морално, естетическо и прагматично. Сторихте това, което трябва, по честен, красив и ефективен начин.

И след това не спряхте да ме удивлявате.

За политическата среда, която започна реформите в Полша в началото на 90-те години, вие се превърнахте в пример за безпрецедентен кураж за трансформиране на икономическата и финансова реалност. Бяхте амбициозни и работихте изключително много.

Ето защо до днес оставате символ на успех в трудния процес на раздялата с комунизма. Визионерската ви данъчна политика, бюджетна дисциплина, справянето с кризата през 2010 г. и приемането на еврото превърнаха Естония в пример за следване в района и по света.

Това, което напоследък направи също толкова силно впечатление на останалите в Европа, е решителността и изобретателността в реализирането на големия проект за дигитализация. Естония стана пример, който да следват всички останали европейци със стремежи. Днес лесно можем да определим страната ви за лидер в ИТ революцията в глобален мащаб.

Човек се изкушава да попита - как е възможно толкова малко хора да постигнат толкова много?

Европейският съюз не представлява процедури или бюрокрация. Това е най-амбициозният политически проект в историята на Европа. А председателството, което сега поемате, не е само да организираш работата на официални лица. Председателството е вашата колективна лидерска роля в тези трудни, но и обнадеждаващи времена. С години на здрава работа и жертви вие си създадохте авторитет и репутация, даващи добър мандат за подобно ръководство.

Когато мисля за Естония, си мисля за Паул Керес и Арво Перт, Кармен Кас и Кели Силдару - символи на талант, мъдрост, красота и енергия. Не се съмнявам, че вашето председателство ще е отражение имено на това. и все повече разбирам защо в химна ви има подобна гордост:

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,

Kui kaunis oled sa!

Родино моя, моя радост и наслада,

колко си красива!

След церемонията за официалното начало на естонското председателство Доналд Туск каза няколко думи и на концерта на Площада на свободата в Талин:

Както вероятно знаете, аз идвам от Полша. Което означава, че споделяме общи история и чувства. Затова разбирам колко важен е езикът за запазване на националната идентичност. И не намирам по-добър начин да почета вашето председателство от това да науча вашия език или по-точно тези няколко думи на естонски. Трябва да призная, че беше едно от най-сериозните предизвикателства в живота ми. Малка съм уплашен, но се надявам да разпознаете езика си в това, което ще кажа:

Me hoiame nõnda ühte

kui heitunud mesilaspere

me hoiame nõnda ühte

ja läheme läbi mere

ja läheme läbi mere

mis tõuseb me vastu tige

ja läheme läbi mere

ja muud me ei vaja tuge

kui üksteise selged õlad.

Aitäh! Elagu Eesti!

Държим се един за друг

като пулсиращо пчелно семейство

държим се един за друг

и прекосяваме морето

и прекосяваме морето,

което бурно се надига срещу нас

прекосяваме морето

и нямаме нужда от никаква подкрепа

ако сме сплотени.

Благодаря! Да живее Естония!

*Преводът е на редакцията.