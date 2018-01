Видеогалерия: Десет от хитовете на The Cranberies с Долорес О'Риърдън

Долорес О'Риърдън - вокалистката на рок групата The Cranberries Долорес О'Риърдън, почина в Лондон внезапно на 46 години. Тя се присъединява към The Cranberry Saw Us през 1990 г. и работи с групата след като тя променя името си до 2003 г. Благодарение на характерния ѝ глас и отчетливия ирландски акцент Долорес и групата стават най-популярните рок изпълнители след U2 и продават над 40 милиона албума.