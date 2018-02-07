Видео: Другите новини

Другите новини е рубрика за уеб новини на БНТ. Ето акцентите днес:

"Пробуждане с хоро" обединява българите по света и у нас

Нова технология открива незаконното включване към електромрежата

Сакралното пространство на религиозната култура влиза в НИМ

Игра на тронове" се съюзява с "Междузвездни войни".