Видео: Другите новини

Другите новини е рубрика за уеб новини на БНТ. Ето акцентите днес:
"Пробуждане с хоро" обединява българите по света и у нас
Нова технология открива незаконното включване към електромрежата
Сакралното пространство на религиозната култура влиза в НИМ
Игра на тронове" се съюзява с "Междузвездни войни".
Вим Вендерс с майсторски клас и премиера на СФФ
Щварценегер става шериф
BramasoleРейтинг: 3832 Неутрално
Класация на Forbes на милиардерите в криптовалута:"Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/forbs-napravi-klasaciia-na-miliarderite-v-kriptovaluta